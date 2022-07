Handball Andy Schmid fühlt sich in Luzern wie ein Tourist – und will Handball-Enthusiasmus in der Schweiz auslösen So viele Medienschaffende gab es wohl noch nie an einem Training vom HC Kriens-Luzern: Superstar Andy Schmid fasziniert. Beim Verein erwartet man vor allem eines von Schmid. Silvio Frei Jetzt kommentieren 20.07.2022, 21.08 Uhr

Die Neuzuzüge Andy Schmid und Fabian Böhm geben im Training Vollgas. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Kriens, 20. Juli 2022)

Es ist extrem heiss an diesem Mittwochabend in der Krauerhalle, als sich die Mannschaft des HC Kriens-Luzern für das erste Training zusammenfindet. Rund 20 Spieler schwitzen gleich von der ersten Minute an – die Stimmung ist locker und es bleibt auch Platz für ein paar Spässchen.

Aber man merkt: Diese Mannschaft ist motiviert und voller Tatendrang. Auch Neuling Andy Schmid fällt im Training sofort auf. Er nimmt die Pässe seiner Mitspieler gekonnt an und spielt blitzschnell und haargenau auf den nächsten Mann weiter. Neben dem wohl besten Schweizer Handballer aller Zeiten fallen auch weitere Neuankömmlinge mit ihrer physischen Präsenz im Training auf. Insbesondere der 1,98-Meter-Hüne Fabian Böhm. Der 32-jährige Deutsche absolvierte 51 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft und erzielte über 1000 Treffer in der Bundesliga. Er geniesst es in Luzern zu sein und war auch bereits zwei Mal auf dem Pilatus. Einzig mit der Aussprache der «Fräkmüntegg» tut er sich noch schwer.

Für Andy Schmid fühlt sich vieles neu an

Speziell sei es, so Schmid, wieder in der Schweiz zu sein:

«Ich fühle mich ein bisschen wie ein Tourist.»

Trotzdem ist er extrem glücklich, wieder in der Heimat zu sein und freut sich auf die Spiele in der Schweiz. «Es gibt viele Hallen in der Schweiz, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Ich freue mich auf die Auswärtsspiele, aber natürlich besonders auf die Spiele vor dem heimischen Publikum.»

«Ich war auch bereits wieder in der Luzerner Altstadt und dem Verkehrshaus unterwegs. Obwohl ich aus Luzern komme, fühlt sich alles ein bisschen neu an, man muss sich wieder eingewöhnen.» Als Handballstar wird er auch ab und zu auf der Strasse erkannt. «Aber mit dem nötigen Anstand», wie Schmid anhängt.

Andy Schmid fällt bereits im ersten Training durch seine Präzision auf. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Kriens, 20. Juli 2022)

Sportlich gesehen will Andy Schmid nicht nur den HCKL vorwärts bringen. Er will Enthusiasmus im ganzen Schweizer Handball verbreiten und den Sport fördern. «Wenn das funktioniert, dann weiss ich, dass ich Freude habe und dass man an der Mannschaft Freude hat. Und wenn man Freude hat, dann bedeutet es, dass man erfolgreich ist und Gutes herausschaut.»

Nun gilt es, aus dem Kader eine Einheit zu formen

Dimitrij Küttel ist ein weiterer Neuling mit grossem Namen im Kader der Zentralschweizer. Über 530 Tore erzielte der 28-jährige Rückraumspieler bereits in der Schweizer Liga. Als Nationalspieler kennt er Andy Schmid bereits bestens. «Ich wurde toll von der ganzen Mannschaft aufgenommen und fühle mich sehr wohl hier», meint Küttel nach dem Training. Sein Ziel ist es «gesund zu bleiben eine super Zeit zu haben, der Erfolg kommt dann automatisch».

Verspürt man da nicht auch Druck mit einem so toll besetzten Kader mit Leuten wie Böhm, Küttel und insbesondere Schmid? «Leistungsdruck hat man im Handball immer», meint Trainer Peter Kukucka:

«Jetzt gilt es die Vorbereitungszeit zu nutzen und aus dem Kader eine Einheit zu formen.»

Auch der Trainer ist neu im Verein. Er sagt, er habe sich akribisch vorbereitet. Alle Trainings für dieses Jahr habe er bereits geplant. Wie Küttel und Schmid will auch Kukucka möglichst viel Freude und Spass haben. Der Erfolg stelle sich dann automatisch ein. Der HC Kriens-Luzern gibt zudem kein offizielles Ziel vor, man folgt aber dem Motto «Gemeinsam auf grosse Reise». Auf der Reise durch die Meisterschaft will man den Koffer mit schönen Erinnerungen – und Punkten – füllen.

Trainer Peter Kukucka weiss genau, was er von Andy Schmid will. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Kriens, 20. Juli 2022)

Von Superstar Schmid erwartet der Trainer keine Wunder. «Klar, trotz seinem Alter ist Andy immer noch Weltklasse, aber wir haben ihn auch für die Zukunft geholt.» Schmid soll die Jungen besser machen. Der Nachwuchs und die Mitspieler sollen von der Klasse eines Andy Schmids profitieren – und zwar in jedem Training und jedem Match. Kukucka bringt es wie folgt auf den Punkt:

«Andy muss nicht 15 Tore pro Spiel erzielen, er muss unsere restlichen Spieler besser machen.»

Dass es überhaupt zum Training kommen konnte, ist auch der Verdienst von Daniel Frank, Leiter Medien und Kommunikation beim Verein. Bei Handbällen gibt es momentan extreme Lieferengpässe. Damit überhaupt genügend Bälle für das erste Training vorhanden waren, fuhr Frank diese Woche notgedrungen nach Duisburg und zurück – rund 16 Stunden nahm er in Kauf, damit der Trainingsauftakt reibungslos klappt.

Gegen Ende des ersten Trainings gab es noch ein kleines internes Fussballspiel. Viele Handballer spielen leidenschaftlich gern Fussball. «Manch einer würde sich wohl auch beim FCL sehen», witzelt Medienchef Daniel Frank. Beendet wurde das Training übrigens mit einem Ständchen für Trainer Peter Kukucka. Er feierte am Mittwoch seinen 40. Geburtstag.

