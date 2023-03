Handball Transfer-Coup: HC Kriens-Luzern verpflichtet französischen Nati-Goalie Den Krienser Handballern ist ein weiterer Hammer-Transfer geglückt. Auf die kommende Saison hin wechselt Torhüter Kévin Bonnefoi von Montpellier an den Fuss des Pilatus. 08.03.2023, 15.29 Uhr

Kévin Bonnefoi wechselt zum HC Kriens-Luzern. Bild: Montpellier Handball

Der HC Kriens-Luzern verpflichtet vom französischen Champions League Teilnehmer Montpellier Handball Kévin Bonnefoi. Ab der kommenden Saison hütet der 31-jährige französische Nationalspieler das Tor der Luzerner. In einer Mitteilung des Vereins äussert sich Cheftrainer Peter Kukcka zu dem Transfer wie folgt: «Kévin erfüllt unsere Anforderungen in allen Belangen und verfügt über internationale Erfahrung, von der wir hoffentlich profitieren werden.»

Ehemaliger «Torhüter des Jahres» in Frankreich

Kévin Bonnefoi ist 31 Jahre alt und stand bislang dreimal im Tor der Franzosen. Seit 2011 spielt er in der obersten französischen Liga. Zuerst bei Saint-Raphaël Var Handball und ab Sommer 2014 dann bei Cesson Rennes Métropole HB, wo er in der Saison 2015/16 als bester Torhüter der französischen Liga ausgezeichnet wurde.

Seit 2018 trägt Bonnefoi das Trikot des französischen Rekordmeisters Montpellier. Zuerst folgten bei Montpelliert zwei Ausleihen, danach reüssierte Kévin Bonnefoi zum Stammtorhüter beim regelmässigen Champions League Teilnehmer. Nach vier Spielzeiten bei den Südfranzosen erfolgt nun das Engagement beim HC Kriens-Luzern.

Kriens als erste Destination ausserhalb Frankreichs

Kévin Bonnefoi freut sich gemäss Mitteilung des HCKL auf den Wechsel in die Innerschweiz: «Ich habe in den zahlreichen Gesprächen schnell gemerkt, dass der HC Kriens-Luzern der richtige Club für mich ist. Der HCKL hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Entwicklung hinter und ambitionierte Ziele für die Zukunft vor sich. Nach vier Jahren in Montpellier habe ich eine neue Herausforderung gesucht. Ich bin glücklich, diese mit dem HC Kriens-Luzern gefunden zu haben und freue mich, ab Sommer ein Teil dieses aufstrebenden Clubs zu werden.»

Mit Bonnefoi hat der HC Kriens-Luzern einen Ersatz für Rok Zaponsek gefunden, der den Verein Ende Saison verlässt und in seine Heimat Slowenien zurückkehrt. (sfr)