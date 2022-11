Handball Zähes Spiel mit genialen Momenten: Der HC Kriens-Luzern schlägt Bern mit 29:26 Achtes Heimspiel, achter Heimsieg: Kriens-Luzern schlägt Bern mit 29:26 und ist der neue Tabellenführer der QHL. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 30.11.2022, 22.59 Uhr

Der Krienser Milos Orbovic beim Torschussversuch. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 30. November 2022)

Am Dienstag warf Andy Schmid beim Spatenstich im Mattenhof symbolisch das erste Tor in der Pilatus-Arena. Gestern kehrte er mit seinem Team in die aktuelle Heimstätte zurück, gegen den BSV Bern stand das achte QHL-Heimspiel auf dem Programm. Vor dem Anpfiff gab es prominenten Besuch, der TV-Sender SRF 1 war zu Gast, präsentierte mit Liveeinspielungen einen mehrminütigen Beitrag über den Zentralschweizer Handball-Boom für die Abendsendung «Schweiz aktuell». Wieder war die Krauerhalle mit 950 Zuschauer ausverkauft. Und wieder, zum achten Mal in Serie, resultierte ein Heimsieg.

«Wir wollen den Kriensern auf den Sack gehen», mit diesem Vorsatz reiste Trainer Martin Rubin mit seinen Bernern nach Kriens. Und, war es so? «Mit Blick auf die zweite Halbzeit, ja. Die Berner haben sich nicht aufgegeben, es war ein Arbeitssieg», resümierte der Krienser Spielmacher Andy Schmid. Zur Pause hatte sein Team bereits einen 15:10-Erfolg herausgespielt, deckte stark, fand auch im Angriff ein paar Lücken, schien einem weiteren, relativ unbeschwerten Abend entgegenzustreben. Im Gegensatz zu den letzten drei Partien vor eigenem Publikum, welche klar gewonnen werden konnten, wurde es diesmal aber eine zähere Angelegenheit.

Die Berner forcierten via schnelle Mitte und Gegenstoss das Tempo, «während wir am Anfang der zweiten Halbzeit zu wenig aufs Gaspedal gedrückt haben. Vor allem vorne waren wir weit weg von unserem Optimum», konstatierte Schmid. Die Berner, die im Rückraum auf den wiedergenesenen Pontus Zetterman und den eben erst verpflichteten Bosnier Srdjan Mijatovic zählen konnten, deckten hart, gingen vor allem Kreisläufer Marin Sipic nicht zimperlich an, unterzogen sein Trikot immer wieder einem Textiltest.

Die schönen Momente gab es trotzdem, jene Szenen, wegen denen die Fans in dieser Saison in Scharen in die Hallen strömen, und deshalb seien an dieser Stelle vier in chronologischer Folge wiedergegeben:

Andy Schmid im Zweikampf. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 30. November 2022)

28. Minute: Andy Schmid zeigt sich auch im Alter von 39 Jahren äusserst beweglich, täuscht einen Wurf an, zieht am Gegenspieler vorbei und trifft zum 14:9. «Wie ein Skifahrer», frohlockt der Speaker ob Schmids Slalom.

42. Minute: Schmid wird beim Gegenstoss, wird zu Fall gebracht, verliert die Kontrolle indes nicht, bedient Rellstab am Boden rutschend zum 22:17.

55. Minute: Zeitspiel ist angezeigt, Schmid ist am Ball, nimmt Mass und trifft am Dreimann-Block vorbei herrlich via Pfosten ins Tor – 27:22.

58. Minute: Wieder kommt es zu einem Konter, Schmid wird angespielt und leitet den Ball direkt hinter seinem Rücken weiter an Ramon Schlumpf, der davonzieht und zum 28:23 trifft.

Dank diesen genialen Augenblicken und dank einer stabilen Abwehr mit einem guten Rok Zaponsek im Tor wurde es nach dem Seitenwechsel nicht mehr wirklich spannend, Kriens brachte den Vollerfolg souverän über die Ziellinie. Dank dem 13. Sieg im 16. Spiel übernimmt er nun nicht nur nach Punktverlusten, sondern tatsächlich die Tabellenführung. Mit einem Spiel weniger auf dem Konto haben die Zentralschweizer einen Zähler Vorsprung auf den aktuellen Schweizer Meister.

Am übernächsten Wochenende kommt es in der Surseer Stadthalle zum gross angekündigten Spitzenspiel gegen die Schaffhauser, nur noch wenige Tickets sind verfügbar, dann sind sämtliche 2200 Plätze vergriffen. «Es ist nicht so, dass ich diesen 10. Dezember nun ständig im Kopf habe, auch in diesem Spiel gibt es nur zwei Punkte», sagt Schmid mit einem Schmunzeln, und etwas ernster fügt er an: «Vorerst denke ich ohnehin nur an Basel, die Aufgabe dort wird schwer genug.» Gemeint ist das Auswärtsspiel am Samstag beim RTV Basel, das sich ebenfalls als zähe Angelegenheit entpuppen könnte.

