Spono Nottwil Eagles sind gegen LK Zug in der Favoritenrolle

Handball Zum Abschluss ein Derby: Gegen Zug sind die Spono Eagles für einmal klare Favoritinnen Nottwil beschliesst das Handball-Jahr mit dem Heimspiel gegen Zug. Geht es nach Carmen Jund, wird der Gegner hart angepackt. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 16.12.2022, 16.35 Uhr

Muskeln zeigen: Nottwils Flügelspielerin Carmen Jund mag Härte und Zweikämpfe. Bild: Eveline Beerkircher (Nottwil, 15. Dezember 2022)

Als Kinder waren sie zusammen im Judo, später trennten sich ihre sportlichen Wege: Matthias Jund drückt seine Gegner nun im Sägemehl auf den Rücken, der 23-Jährige errang letztes Jahr am Zuger Kantonalschwingfest seinen ersten Kranz, mittlerweile ist er vierfacher Eichenlaub-Gewinner. Seine ebenfalls kräftig gebaute Schwester Carmen packt ihre Gegnerinnen derweil im Handball hart an – die 20-Jährige spielt bei keinem Geringeren als dem Schweizer Meister, den Spono Eagles aus Nottwil. «Härte und Zweikämpfe gefielen mir schon immer», versichert die Flügelspielerin.

Kraft und entschlossenes Zupacken liegen also in den Genen der Geschwister Jund aus Oberkirch. Für Carmen steht nun der letzte Ernstkampf des Jahres auf dem Programm, am Sonntag schaut der LK Zug in der SPZ-Halle (18 Uhr) für ein weiteres Zentralschweizer Derby vorbei. «Wir hoffen auf viele Fans, ich freue mich auf den Match», sagt sie. Ihr Team ist der Favorit, der LKZ ist aus dem Tritt geraten, belegt nur den zweitletzten Platz. Doch auch Nottwil hat etwas gut zu machen: Zuletzt im Auswärtsspiel beim LC Brühl lief es nämlich nicht nach Wunsch.

Am rechten Flügel herrscht viel Konkurrenz

Der SPL-1-Leader aus Nottwil verlor am Mittwoch mit 27:31 und hat die St.Gallerinnen in der Tabelle punktemässig aufschliessen lassen. «Vorne machten wir zu viele Fehler, hinten mangelte es an Konsequenz – wir kamen nicht ins Spiel», erklärt Jund. Zwischenzeitlich wuchs der Rückstand der Spono Eagles auf bis zu acht Tore an, ehe sie sich steigerten und sechs Minuten vor Schluss auf zwei Treffer herankamen. «Den Moment, um die Partie zu drehen oder vielleicht noch einen Punkt zu holen, haben wir aber nicht gefunden», berichtet Jund, die zu einem Kurzeinsatz kam.

Die Rivalität am rechten Flügel ist in Nottwil seit jeher ausgeprägt. Als Jund Anfang 2019 mit 16 in der höchsten Liga debütierte, war die Slowenin Neli Irman ihr Vorbild und die unbestrittene Nummer eins, später stiess mit Samira Schardt ein weiterer Routinier dazu. Mittlerweile haben beide den Verein verlassen, Stammspielerin ist aber nicht Jund, sondern das 17-jährige Ausnahmetalent Mia Emmenegger. «Deshalb mache ich mir keinen Stress, von meinen starken Konkurrentinnen kann ich viel lernen», sagt sie und fügt an: «Ich habe gelernt, damit umzugehen. Mir ist es vor allem wichtig, dass das Team auf mich vertrauen kann, wenn es darum geht, Ausfälle zu kompensieren.»

Dass Carmen Jund nach einem Stammplatz strebt, versteht sich von selbst. Das Potenzial hierzu ist auch vorhanden, das stellte sie schon im Nachwuchs unter Beweis. Sie war mit Nottwil Schweizer Meisterin auf U15- und U18-Stufe, sorgte mit der Schweiz an der U19-EM 2021 (Platz elf) und der U20-WM 2022 (Viertelfinal) für Furore. Beim Cupsieg (2019) und Meistertitel (2022) der Spono Eagles stand sie derweil als Ergänzungsspielerin im Kader.

Marco von Ow, der neue Trainer, macht sich bisher vor allem die physischen Qualitäten von Jund zu Nutze, mittlerweile kann die 1,72-Meter grosse Linkshänderin nicht nur am Flügel, sondern auch auf der zentraleren Zweierposition verteidigen. Als Nächstes möchte sie ihre offensiven Skills voranbringen, die Wurfvarianten etwa oder die Entschlossenheit im Gegenstoss, «ich möchte eine gefährliche Spielerin werden», betont sie. Mit der schnellen und abschlussstarken Mia Emmenegger bildet sie am rechten Flügel jedenfalls ein ausgewogenes und gut harmonierendes Duo. Das soll am Sonntag auch Zug zu spüren bekommen.

