Handballer Andy Schmid feiert erstmals nach 13 Jahren Weihnachten

Handball Zuerst Fondue chinoise, dann Skifahren in der Frutt: Handballstar Andy Schmid kann nach 13 Jahren erstmals richtig Weihnachten feiern Mit 39 Jahre spielt er immer noch auf allerhöchstem Niveau: HC Kriens-Luzern-Handballer Andy Schmid feiert nach mehr als einem Jahrzehnt endlich wieder richtig Weihnachten mit seiner Familie. Schmid bezeichnet sich nicht als religiös, sagt aber: «Ich bin überzeugt davon, dass es etwas gibt, das uns durchs Leben führt.» Turi Bucher Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim weihnächtlichen Fotoshooting im Luzerner Hotel Schweizerhof: Spitzenhandballer Andy Schmid vom HC Kriens-Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 19. Dezember 2022)

Der Titel des «Welthandballer des Jahres» wird seit 2014 an die beiden Dänen Mikkel Hansen und Niklas Landin Jacobsen oder an den Franzosen Nikola Karabatic vergeben. Doch auch die Schweiz, ja Luzern hat einen Handballer von Weltformat: Andy Schmid vom HC Kriens-Luzern. Von 2014 bis 2018 wurde er in Deutschland als Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen ohne Unterbruch zum «Bundesliga-Spieler der Saison» gewählt. Mit den Mannheimern gewann er zweimal den Meistertitel (2016/2017) und dreimal den Supercup (Meister gegen Cupsieger – 2016/2017/ 2018). Zuvor war er in der Schweiz mit Amicitia Zürich zweimal Schweizer Meister geworden und in diesen beiden Saisons zum MVP (wertvollster Spieler) erkoren worden.

In diesem Sommer kehrte der inzwischen 39-jährige Schmid mit seiner Familie von Deutschland in die Schweiz zurück. Seither hat er Kriens-Luzern an die Tabellenspitze der QHL (NLA) geführt und strebt mit seinem Klub das an, was die Krienser schon seit Jahren anpeilen, aber noch nicht gewinnen konnten: den Schweizer-Meister-Titel. Mitte Dezember erzielte Schmid seinen 1000. Treffer in der Schweizer Topliga.

Gemütlichkeit und Fondue chinoise bei Mutter Erika

In diesen Tagen kann Andy Schmid endlich auch das tun, was er mehr als ein Jahrzehnt lang nicht mehr richtig und wie gewünscht tun konnte: Weihnachten feiern. «Weihnachten hat für mich eine spezielle Bedeutung, aber dieses Jahr ganz besonders. Ich konnte dieses schöne Fest ganze 13 Jahre lang nicht mehr richtig feiern.» Denn in der Bundesliga waren zwischen Weihnachten und Neujahr jeweils Spieltage angesetzt, musste Schmid in Deutschland sportlich präsent sein. «Es reichte in der Regel zu einem 24-Stunden-Besuch bei meiner Mutter in Luzern, zu mehr nicht», erzählt der 1,90-m-Mann. Und in den vergangenen zwei Coronajahren wurde den Bundesligaprofis sowieso angeraten, auf grössere Familienfeste zu verzichten. Täglich wurden sie einem Covid-Test unter- zogen.

«Weihnachten ist einmalig, es ist für mich das Fest des Jahres», sagt Schmid. Endlich kann der beste Handballer der Schweiz einige Tage gemeinsam mit seiner Familie feiern, mit seiner Frau Therese und den Buben Lio (10) und Levi (6).

Feiern wird die in Hergiswil wohnhaft Familie Schmid ab heute Nachmittag dort, wo Andy im Alter von fünf Jahren nach dem Umzug von Horgen aufwuchs, in der Stadt Luzern. Im Bramberg-Quartier, wo Schmids Mutter Erika (69) lebt, wird heute ein feines Fondue chinoise serviert. «Auch für den Weihnachtsbaum war meine Mutter zuständig», erzählt Schmid. Oberstes Gebot im Hause Schmid: Gemütlichkeit.

Der ‹Bschiss› mit den Weihnachtskerzli

«Solange ich für Kriens-Luzern spiele, solange werde ich auch für die Nati zur Verfügung stehen», sagt Andy Schmid. Bild: Patrick Hürlimann

Weihnachtslieder gesungen werden bei den Schmids daheim nicht. Schmid erinnert sich aber: «Ich konnte in meiner Jugendzeit das eine oder andere Weihnachtslied auf der Blockflöte spielen. Wer weiss, vielleicht kann uns Lio mit der Mundharmonika ein ‹Jingle Bells› vorspielen.» Ja, gerade durch die beiden Söhne fühlt sich Andy Schmid in die Weihnachtszeit von früher versetzt, erinnert er sich an schöne, heimelige und spezielle Weihnachtserlebnisse aus seiner Jugendzeit. Zum Beispiel? «Natürlich die Kerzli-Wette! Da ging es darum, wessen Kerzli am Weihnachtsbaum am längsten brennt. Es konnte schon mal vorkommen, dass ich mein Kerzli etwas später als die anderen anzündete, um zu gewinnen. Oder ich habe das Kerzli heimlich ausgeblasen und nochmals angezündet.»

Aber auch eine traurige Weihnachtsgeschichte ist Schmid geblieben, rund 20 Jahre ist es her, als Schmid noch Handballer bei Borba Luzern war: «Ich habe damals meine Freundin in Mexiko besucht. Am 24. Dezember kam ein Anruf aus Luzern. Unser Hund Bobby war gestorben.»

Weihnachtsgrüsse: Den Stift in die Hand nehmen

Andy Schmid am Quai in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 19. Dezember 2022)

Schmid ist es wichtig, dass «Frohe Weihnachten» nicht nur digital gewünscht wird, «sondern dass man für ein Weihnachtskärtli selber einen Stift in die Hand nimmt.» Geschenke? «Klar, für meine Liebsten, bei mir halt immer auf den letzten ‹Drücker›.»

Therese, die Mutter von Schmids beiden Söhnen, ist Norwegerin, stammt aus Sandefjord, das rund 20000 Einwohner weniger als Luzern hat, diese aber auf eine 14-mal grössere Fläche verteilt. Aufgrund seiner Zeit als Handballprofi in Deutschland konnte Andy Schmid nie in Norwegen feiern, er spricht aber unterdessen fliessend norwegisch, genauso wie die Söhne.

Zwischen Weihnachten und Neujahr werden die Schmids für drei Tage lang das Skifahren auf der Melchsee-Frutt geniessen. «Skifahren – das ist auch etwas, das ich 16 Jahre lang nicht mehr getan habe.» Aber Vorsicht bitte: Denn im neuen Jahr stehen für den Captain der Schweizer Handball-Nationalmannschaft schon bald die Länderspiele in Winterthur am Yellow Cup gegen Japan, Kap Verde und Österreich auf dem Programm. «Stimmt», sagt Schmid, «ich werde es auf der Melchsee-Frutt nicht übertreiben. Aber ein bisschen die Kinderpiste runterwedeln, das liegt drin.» Schmid verrät übrigens: «Solange ich für Kriens-Luzern spiele, so lange werde ich auch der Nationalmannschaft zur Verfügung stehen.»

Andy allein zu Haus – mit den Kids vor dem TV-Gerät

Vor Neujahr hat Schmid noch einen Besuch am Eishockey-Spengler-Cup in Davos eingeplant. Und vielleicht bleibt vor dem Jahreswechsel auch Zeit, um mit den Kindern wieder einmal den Weihnachtsfilm «Kevin – Allein zu Haus» zu schauen. Silvester dagegen hat für Schmid nicht dieselbe Bedeutung wie Weihnachten. Er verrät: «Es hat schon Silvesterabende gegeben, da habe ich kurz nach Mitternacht geschlafen.»

Wie hat es Andy Schmid ausgedrückt? «Weihnachten ist das Fest des Jahres. Diese Ruhe, diese Stille. Ich würde mich nicht als religiös bezeichnen. Aber ich bin überzeugt davon, dass es etwas gibt, das uns führt, uns durchs Leben führt.»

Also dann, liebe schweizerisch-norwegische Familie Schmid: Fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr – God Jul og Godt Nyttår.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen