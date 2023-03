Krienser Handballer schaffen Historisches

Fussball Serie der Ungeschlagenheit endet: Der FC Luzern verliert gegen Basel mit 0:1 – die Gäste treffen vom Punkt

In der 29. Minute gehen die Gäste aus Basel via Penalty in Führung. Der FC Luzern lässt danach zu viele Chancen ungenutzt – und spielt ab der 77. Minute nur noch zu zehnt.