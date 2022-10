HCKL-Spieler Dimitrij Küttel warnt vor Aussenseiter Basel

HC Kriens-Luzern «Wenn wir sie aus dem Rückraum schiessen lassen, wird es kacheln»: Das sagt Dimitrij Küttel vor dem Heimspiel gegen Basel Kriens-Luzern empfängt am Mittwochabend den RTV Basel zum NLA-Heimspiel. Nationalspieler Dimitrij Küttel warnt vor den Qualitäten des Aussenseiters. Stephan Santschi 18.10.2022, 17.56 Uhr

Dimitrij Küttel stand eben noch für die Schweizer Nationalmannschaft im Einsatz. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

«Zwei Spiele, vier Punkte, was wollen Sie noch hören?» Dimitrij Küttel schmunzelt beim Resümee zum Schweizer Nationalteam, das letzte Woche mit Siegen gegen Georgien (24:23) und Litauen (27:26) erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet ist. Klar, die Ausbeute ist wertvoll und auf dem Weg an die Endrunde 2024 in Deutschland wohl bereits mehr als die halbe Miete. Doch Küttel weiss auch: Die Leistungen der Schweiz waren nicht zufriedenstellend, gegen europäisch durchschnittliche Konkurrenz musste sie trotz klaren Führungen jeweils bis zum Schluss zittern. «Wir dürfen es nicht mehr so spannend machen. Gegner, die abgezockter sind, nutzen das aus.»

Küttel ist neben Spielmacher Andy Schmid der zweite Krienser im Schweizer Nationalteam, mittlerweile steht der 28-jährige Linkshänder bei 70 Länderspielen. Gegen Georgien spielte er nur wenige Minuten, weil Nationaltrainer Michael Suter im rechten Aufbau mit den Rechtshändern Manuel Zehnder und Mehdi Ben Romdhane experimentierte; in Litauen stand er in der Startformation. «Gegen Georgien holte ich aus meiner kurzen Spielzeit einiges heraus, in Litauen machte auch ich den Gegner nach einer guten ersten Halbzeit mit individuellen Fehlern stark.»

Grosses Lob für den Stanser Ike Cotrina

Zurück in seinem Klub, findet sich Dimitrij Küttel in einer ähnlichen Situation wieder. Im Heimspiel gegen den RTV Basel trifft er mit Kriens-Luzern am Mittwoch (19.30 Uhr, Krauerhalle) auf einen Aussenseiter, der bei mangelhaftem Fokus gefährlich werden kann. Zwar haben die Basler die letzten fünf Spiele verloren und sind nur auf dem vorletzten Platz klassiert. «Meistens halten sie aber lange gut mit und verlieren am Ende, weil ihnen die Kraft fehlt», sagt HCKL-Trainer Peter Kukucka, ehe er seinen Antipoden an der Seitenlinie, Ike Cotrina, lobpreist:

«Wir treffen auf eine Mannschaft, die über das bisher breiteste Reservoir an Spielzügen verfügt.»

Der Spanier Cotrina, der früher die Frauen des BSV Stans (SPL 2) und der Spono Eagles (SPL1) trainiert hat, wohnt noch immer in Stans und hat sich mittlerweile den Ruf eines Taktikfuchses erworben. Kommt hinzu, dass er gegen Kriens mit einem wichtigen Comeback rechnen kann: Kreisläufer Igor Cagalj ist zurück und zählt neben dem Ex-Krienser Spielmacher Janus Lapajne und Shooter Aleksander Spende zu den Schlüsselspielern. «Wenn wir die aus dem Rückraum werfen lassen, wird es bei uns kacheln», vermutet Dimitrij Küttel.

Küttel fehlt Vertrauen in der Abwehr

Beim HC Kriens-Luzern sei die Verteidigungsarbeit «noch nicht harmonisch», sagt Küttel. Bild:Martin Meienberger/Freshfocus

Küttel fühlt sich in Kriens nach seinem Wechsel im Sommer aus Schaffhausen «immer wohler», wie er erklärt, die Arbeit mit dem Team bereite ihm «mega Spass», doch der 1,92-Meter grosse Rückraumspieler betont auch, dass «ich gerne noch mehr spielen und dem Team eine grössere Hilfe sein will». Aktuell ist er hinter dem formstarken serbischen Nationalspieler Milos Orbovic die Nummer zwei im rechten Aufbau. «Wenn ich reinkam, habe ich bisher meistens Akzente setzen können. Doch um meine volle Leistung zu bringen, brauche ich in der Abwehr mehr Vertrauen.»

Oft funktioniert die Abstimmung mit den Nebenleuten nicht, doch da bildet Dimitrij Küttel in der aktuellen Ausgabe des HC Kriens-Luzern keine Ausnahme. Mit durchschnittlich 30,5 Gegentoren pro Spiel agieren die Zentralschweizer hinten zu löchrig. «Wir sind darauf angewiesen, dass jeder Spieler weiss, was der links und rechts von ihm tut. Wir verteidigen nicht harmonisch, doch ich bin optimistisch, dass wir dies bald hinkriegen», sagt Küttel. Eine Zuversicht, die Trainer Kukucka mit ihm teilt, wenn er festhält: «Mit unserer Defensivarbeit waren wir ganz unten, nun ist es an der Zeit, dass wir nach oben gehen. Die Arbeit im Training gibt mir ein gutes Gefühl, sowohl im 6:0-, als auch im 5:0-System. Ich stecke fast in einem kleinen Dilemma, wie wir gegen Basel beginnen sollen.»