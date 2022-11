Eishockey Der HC Luzern grüsst von der Spitze Eishockey-Erstligist Luzern ist neu Tabellenerster. Keeper Gregory Keller kennt die Gründe – und will mehr. Michael Wyss 28.11.2022, 15.51 Uhr

Gregory Keller, Goalie HC Luzern. Bild: Mathias Renner

«Wir haben einen Lauf, die Chemie in der Mannschaft stimmt, der positive Teamgeist ist ausgeprägt und der Siegeswille enorm», freute sich Luzerns Schlussmann Gregory Keller (29) nach dem 5:4-Sieg nach Verlängerung über die Argovia Stars und der Übernahme der Leaderposition in der 1. Liga Region Ost. «Dass wir seit acht Spielen ungeschlagen sind und an erster Stelle stehen, kommt nicht von ungefähr. Diesen Platz haben wir uns auch verdient», ist Keller überzeugt. Er spielt seine sechste Spielzeit beim HCL und bildet seit vielen Jahren mit Yannik Peter zusammen das erfolgreiche Torhüterduo der Luzerner.