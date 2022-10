Der HC Luzern siegt in Burgdorf und beendet Negativserie

Eishockey Der HC Luzern siegt in Burgdorf und beendet seine Negativserie Nach drei Niederlagen in Folge besiegte Erstligist Luzern auswärts Burgdorf mit 3:2. Michael Wyss 17.10.2022, 16.57 Uhr

Ramon Schnüriger, Flügelstürmer HC Luzern. Bild: Mathias Renner

Neuzugang Ramon Schnüriger zeigte sich zufrieden: «Wir haben einen weiteren, wichtigen Schritt Richtung Playoff-Qualifikation gemacht.» Der 22-jährige Flügel aus Schwyz kam auf die neue Saison hin von Stammverein Seewen (MyHockey League) nach Luzern. Er begründet den Wechsel so:

«Beim HCL bekomme ich die Spielpraxis, die ich benötige, damit ich mich weiterentwickeln kann. Ich habe hier wieder die Freude am Eishockey zurückgewonnen. Der Entscheid war richtig.»

Sein grösstes Vorbild ist Seewens Stürmer Fabio Langenegger.

Schnüriger, der seinen Lebensunterhalt als Cyber Security Analyst verdient und nebenbei in diesem Bereich ein Studium absolviert, will mit dem HCL in die Playoffs (Top 8). «Wir sind auf Kurs, was unser erstes Etappenziel betritt. Die Liga ist umkämpft, wir spielen gutes Hockey und können mithalten.»

«Wir haben die Nerven verloren»

Der 3:2-Sieg in Burgdorf musste erzittert werden. «Das war ein spannendes Spiel. Wir haben im zweiten Drittel die Nerven verloren», so Ramon Schnüriger. «Gewisse fragwürdige Schiedsrichterentscheide haben uns aus dem Konzept gebracht. Doch wir haben uns im letzten Drittel wieder gefangen, als Team überzeugt und uns auf unser Spiel konzentriert.»

Der HCL wird bereits heute (20.15 Uhr, Eiszentrum) wieder gefordert sein, wiederum ist Burgdorf der Gegner. Mit vier Siegen und drei Niederlagen steht das Team von Headcoach Raphael Zahner auf Rang 5. Da Burgdorf (Rang 9) ein direkter Mitstreiter im Kampf um die Playoffs ist, wäre für den HC Luzern der fünfte Sieg im achten Spiel wünschenswert.

1. Liga: Wetzikon – Pikes Oberthurgau 3:2. Rheintal – Bellinzona 3:4 n.P. Reinach – Prättigau-Herrschaft 2:3. Herisau – Wil 2:3. Burgdorf – Luzern 2:3. Unterseen-Interlaken – Argovia 2:8. – Rangliste (alle 7 Spiele): 1. Wil 17. 2. Bellinzona 16. 3. Wetzikon 16. 4. Rheintal 15. 5. Luzern 12. 6. Prättigau-Herrschaft 12. 7. Argovia 12. 8. Reinach 10. 9. Burgdorf 7. 10. Herisau 5. 11. Pikes Oberthurgau 4. 12. Unterseen-Interlaken 0.

Burgdorf – Luzern 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Localnet-Arena. – 200 Zuschauende. – Tore: 2. Emanuel Guidon (Schlatter, Mark Fischer) 0:1. 15. 1:1. 33. Emanuel Guidon (Mächler) 1:2. 33. 2:2. 49. Emanuel Guidon (Mächler/Powerplay) 2:3.

2. Liga: Seetal – Wallisellen 4:6. Sursee – Küsnacht 6:9. Zug – Küssnacht 4:3. – Rangliste: 1. Wallisellen 6/15. 2. Zug 6/12. 3. Ascona 6/11. 4. Pregassona/Ceresio 6/11. 5. Küssnacht 5/8. 6. Sursee 6/7. 7. Bassersdorf 5/6. 8. Seetal 5/5. 9. Küsnacht 4/3. 10. Bellinzona 5/3.