Kann Corinne Suter auch beim Weltcup in St. Moritz glänzen?

Heim-Weltcup Sogar ihr Servicemann war nervös: Kann Corinne Suter nach dem starken Saisonstart auch in St. Moritz glänzen? Nach erfolgreichen ersten Rennen steht Corinne Suter in St. Moritz im Einsatz. Beim Heim-Weltcup konnte sie bisher nicht brillieren. Von Freitag bis Sonntag hat sie in drei Rennen die Möglichkeit, diese Bilanz aufzubessern. Wettkämpfe in der Schweiz fordern sie aber besonders. Claudio Zanini, St. Moritz Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Corinne Suter am Mittwochabend beim Medientreffen in St. Moritz. Jean-Christophe Bott/Keystone

Es ist Dezember 2021, als Corinne Suter wortlos aus dem Zielraum von St. Moritz schleicht. Sie gehört im Super-G zu den Geschlagenen und wird bis auf Rang 26 durchgereicht. Dass sie am Vortag fünf Plätze besser war, rettet die Bilanz auch nicht. In der Nachbetrachtung ihrer Saison wirken die beiden Resultate etwas sperrig. Doch sie beschreiben den Beziehungsstatus zwischen Suter und St. Moritz sehr treffend: Es ist kompliziert.

Suter reiste bereits am ­vergangenen Sonntag nach

St. Moritz. Das bekam auch das Schweizer Fernsehpublikum mit. Bei den Sports Awards am Sonntagabend in Zürich wurde sie live aus dem Oberengadin zugeschaltet. Die Wahl gewann sie nicht, Sprinterin Mujinga Kambundji siegte. Es gab hinterher ein bisschen Wirbel. Zum einen befand der anwesende Roger Federer, dass man nicht auf die Livezuschaltung setzen sollte, wenn man ohnehin in der Schweiz weilt. Zum anderen wurde berichtet, dass Suter nicht anreiste, weil die Wahl von Kambundji bereits beschlossene Sache gewesen sei.

Am Mittwochabend sitzt ­Suter beim Medientermin in

St. Moritz. Über die Sportlerinnenwahl spricht sie nicht mehr. Doch sie betont, dass sie in diesen Wochen mit ihren Energiereserven sehr sorgfältig umgeht. Umso mehr, wenn Weltcup-Rennen in der Schweiz anstehen und noch mehr auf die einheimischen Athletinnen einprasselt als anderswo. «Heimrennen sind immer etwas anstrengend. Es gibt viel Drumherum, es ist immer viel los», sagt sie.

In den beiden Abfahrtstrainings von St. Moritz belegte Suter am Mittwoch und am Donnerstag Rang 15 und 16. Jean-Christophe Bott/EPA

Energie sparen, bis es Februar wird

Das Energielevel soll schliesslich hoch sein, wenn Anfang Februar die Weltmeisterschaften in Courchevel und Méribel beginnen. Deshalb zögert Suter auch mit Wettkampfeinsätzen ausserhalb der Speed-Disziplinen. Grundsätzlich wolle sie Riesenslalom fahren, denn Fortschritte in der Basisdisziplin würden sich sehr positiv auf Abfahrt und Super-G auswirken, sagt sie. Auf Riesenslalom-Einsätze verzichtete sie dennoch in dieser Saison, die ersten beiden Rennen liess sie aus. Ob sie nach Weihnachten in Semmering an den Start geht, entscheidet sie spontan. Sie sagt: «Es bringt nichts, willkürlich Rennen zu fahren. Dann bist du im Februar todmüde.»

Bezüglich Planung hat sie sich ein Beispiel an Mikaela Shiffrin genommen. Der US-Skistar erlebte zwar trostlose Olympische Spiele in Peking. Dafür zeigte Shiffrin bei ihrem Gesamtweltcup-Sieg in der vergangenen Saison, wie die eigenen Ressourcen über einen ganzen Winter klug verteilt werden. Suter sagt: «Shiffrin macht das gut. Sie konzentriert sich auf die wichtigen Rennen und ist bereit, wenn es drauf ankommt.»

Dass Suter derzeit auf dem richtigen Weg ist, zeigen die Ergebnisse. Den Riesenslalom von Killington liess sie aus, um eine Woche später in Lake Louise dreimal in Folge auf das Podest zu fahren. «Der grösste Druck ist damit weg», sagt sie. Es war die erhoffte Bestätigung beim ersten Speed-Termin.

Suter gewann in Lake Louise den Super-G. In den Abfahrten wurde sie Zweite und Dritte. Bild: Jeff Mcintosh/AP

Ihr Servicemann machte die Norweger schnell

Eine gewisse Anspannung machte sich bei Suter bemerkbar, nachdem sie im Sommer Stefan Berthold als neuen Servicemann engagierte. Der Österreicher geniesst einen guten Ruf in der Szene. Er arbeitete unter anderem mit Spitzenabfahrern wie Aksel Svindal oder Aleksander Kilde. Eine Erfolgsgarantie war das für Suter trotzdem nicht. Auch Berthold spürte den Druck. «Er sagte, er sei noch nie so nervös gewesen wie vor dieser Saison», erzählt sie. Erst im Frühling habe sie Berthold kennen gelernt, doch sie würden bereits bestens harmonieren.

Ob Suter auch an diesem Wochenende die richtige Abstimmung findet? Die letzte Frauen-Abfahrt von St. Moritz liegt fast sechs Jahre zurück. Es war die WM-Abfahrt, in der sie den 18. Platz belegte und weit weg war von ihrem jetzigen Renommee. Mittlerweile besitzt sie Olympiagold, WM-Gold und drei weitere WM-Medaillen. Über die Strecke sagt sie: «Sie ist nicht extrem schnell. Es hat ziemlich langgezogene Kurven. Eigentlich das Gegenteil von Lake Louise.» Es klingt noch nicht nach einer Liebesbeziehung.

