Swiss City Marathons Luzern: Sie ist die jüngste Absolventin

Herausforderung «Stecke ich inmitten einer Challenge, empfinde ich viel Freude»: Sarah Artho ist mit 19 Jahren die jüngste Marathon-Absolventin Als Bewegungsmensch liebt die Luzernerin die Abwechslung und die Herausforderung – da war ein Marathon genau das Richtige. Stefanie Meier Jetzt kommentieren 31.10.2022, 16.41 Uhr

Das Marathon-Debüt ist der jungen Sarah Artho gelungen. Bild: Patrick Hürlimann

Sarah Artho sieht an jeder Ecke eine neue Herausforderung. Energiegeladen und neugierig geht die 19-Jährige durchs Leben. Wenn immer möglich verbringt sie Zeit in der Natur. «Dort tanke ich Energie und kenne mittlerweile beinahe alle Seen und Berge in der Umgebung.» Was immer die gebürtige St. Gallerin tut: Die Freude an der Bewegung steht im Vordergrund, so auch am Swiss- CityMarathon.

Probehalber und aus einer guten Laune heraus ist die PH-Studentin vergangenen Dezember 42 Kilometer rund um den Zürichsee gelaufen – mit billigen Schuhen an den Füssen, ohne Getränke und Betreuung und bei regnerischen Verhältnissen. Der Gedanke, einmal einen Marathon zu laufen, liess sie von da an nicht mehr los. Am SwissCityMarathon ging sie als jüngste Teilnehmerin bei den Frauen an den Start. Die Laufstrecke beinhalte nicht allzu viele Höhenmeter und sei für Einsteiger gut geeignet.

Die letzten Dehnübungen vor dem Start. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2022) Noch ein kurzer Schwatz, dann kann es losgehen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2022) Sarah Artho aus Luzern läuft in der Kategorie Frauen W20. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2022) Oktober 2022) Thorsten Stohldreier aus Hamburg hat Gepäck dabei. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Gruppe ASD Podistica dell' Adriatico (von links): Fabrizio Pavone, Antonio D'Angelo, Alessandra Volpi, Stefania Micolucci, Manuel Ferretti und Andrea Massimo Colella. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2022) Henry Grohmann aus Berlin hat eine interessante Kleiderwahl getroffen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Für den Lauf bracht es gehörig Biss. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Guiliano Bidoli aus Betzdorf (D, links) liegt etwas hinter dem Luzerner Michael Diethelm. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Der Baarer Jörg Egli scheint guter Laune zu sein. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Links Grzegorz Brylonek aus Wroclaw (P), rechts Nicolas Beer aus Granges-Paccot (FR). Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Auch durch die Altstadt führte der Weg der Läuferinnen und Läufer. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Jacqueline Vogel aus Ruswil an der Haldenstrasse. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Baslerin Sarah Schmidt ist guter Dinge. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Alessia Bruhin aus Freienbach hört während des Laufens Musik. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Sina Wieland aus Mels (SG). Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Neben der Laufstrecke gab es einiges zu bestauen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Sie alle laufen heute den Marathon. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2022) Für die Marathonstrecke haben sich 1355 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Autos müssen heute den Sportbegeisterten Platz machen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Sonnenstrahlen sind kein Vergleich zum Lauf vor zehn Jahren als es schneite. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2022) Der 76-jährige Howard Lomax läuft den Halbmarathon. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2022) Aurelio Bafera ist für den Marathon aus Basel angereist. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2022) Sven Thalmann aus Aarau auf den letzten Metern des Halbmarathons. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2022) Der Australier Archie Reid gewinnt den Halbmarathon. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2022) Johannes Haysh (links) und Daniel Welday aus Genf auf der Zielgeraden. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2022) Miguel Daporta hat es auch ans Ziel geschafft. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2022) Swiss City Marathon. (Bild: Patrick Huerlimann, Luzern, 30. Oktober 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2022) Auch beim Stadion des FC Luzern geht es durch. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Ilinca Rohmann aus Zürich. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Läuferinnen und Läufer werden kräftig unterstützt. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Vendi Dujmovic (links) und Rémi Tauzin aus Lausanne. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Shiva Babajee aus Aubonne. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Karoline Balasch (im türkisenen T-Shirt) ist extra für den Marathon aus Wien nach Luzer gereist. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Benjamin Ueltschi aus Zürich. Im geht es in der Swissporarena hoffentlich besser als kürzlich dem FCZ. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Sirine Dehmani aus Bern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Miriam Kruger aus Gelterkinden. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Andrea Salvisberg aus Wallisellen (vorne) und Christian Schmid aus Birsfelden. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Cornelia Rolli aus Bätterkinden. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Irene Meyer aus Bern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Marius Bunea hatte wohl eine lange Anreise – er kommt aus Bucharest. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Martial Gavin aus Vionnaz. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Angela Rieser aus Sulgen. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Ana Taffin d'Heursel aus Leysin. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Alain Estival lebt eigentlich in Paris. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Aleksei Tikaev lebt in Luxemburg. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Nicolas Blanc aus Adliswil. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Joshua Koroluk aus Beckenried. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Steffen Büttner aus Einhausen. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Marco Vogel aus Escholzmatt. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Martina Jobard (links) aus Tavannes und Maren Pilchowski aus Stuttgart. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Agnes Renggli-Bucher aus Reitnau. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Volle Konzentration ist gefragt. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Christian Häusermann aus Münchenstein. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Ringo Krilovs lebt in einem kleinen Dorf in Estland. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Läuferinnen und Läufer werden von vielen Zuschauern beobachtet. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Auch Musik gibt es für die Sportlerinnen und Sportler. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Hinweisschilder dienen der Orientierung. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Das Spektakel zieht einige Menschen auf die Strassen. Bild: Jakob Ineichen (Kastanienbaum, 30. Oktober 2022) Unterwegs gibt es für die Läuferinnen und Läufer Getränke. Bild: Jakob Ineichen (Kastanienbaum, 30. Oktober 2022) Eduardo Montoya-Diaz (links, im schwarzen Leibchen) aus Wädenswil und Roman Manser aus Appenzell. Bild: Jakob Ineichen (Kastanienbaum, 30. Oktober 2022) Ob das Schild Lukas Erfolg beschert? Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Natalie Wangler aus Hohberg. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Route führt unter anderem auch am See entlang. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Jonas Müller (links) aus Hohberg und Fernando Albrecht als Glis. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Gruppe hat dasselbe Ziel: Den Marathon zu schaffen. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) T-Roy Brown aus Bern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Sven Thalmann (links) aus Aarau und Martin Zürcher aus Weiter im Emmental während des Halbmarathons. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Gianpaolo Nivola aus Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Das Wetter meint es gut mit den Sportlerinnen und Sportler. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Sandro Wicki aus Hochdorf. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Bestes Laufwetter. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Oktober 2022) Andrea Salvisberg ist Gewinner des Marathons der Männer. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Manuele Polli aus Luzern. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Dichtestress in der Stadt Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Am Luzerner Seebecken entlang geht es in Richtung KKL. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) SeebrŸcke Zuschauer Fans Swiss City Marathon Lucerne Nadia Schaerli Maureen Sonahee aus Murten vor Alban Ismajli aus dem Emmental (rechts) und Matthew Gallop aus Woking (GB). Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Elias Hug aus Rain (links) und Kevin Suter aus Neuheim. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Tina Keller aus Luzern (links) und Andrea Rutz aus Baden. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) An der Spitze Philipp Schürmann aus Luzern, dahinter Tobias Fuchs aus Kriens. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Kristin Colard aus Lyon ist die Overall Marathon Frauen Gewinnerin. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Auf Platz zwei rangiert Susanne Rüegger (rechts) aus Cham, gefolgt von Doris Nagel-Wallimann aus Hünenberg. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Auch Kinder nehmen am Anlass Teil. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Der Maratholino ist eine kurze Laufstrecke, auf der die Kleinen sich messen können. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Der Maratholino findet beim Verkehrshaus statt. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Begeisterung ist nicht bei allen Kindern gleich gross. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Louie ist der Sieger seiner Kategorie. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Alle tragen die Startnummer eins. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Medaille haben sich die Kinder verdient. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Einige Knaben scheinen schon sehr angespannt hinsichtlich des Laufs. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Eine kleine Stärkung nach dem Sport. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Der Spass steht beim Maratholino im Vordergrund. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Achtung, fertig, los. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Nicolino Catalano aus Vasto. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Nadia Sudan aus Vuadens (FR) und Bernard Terreaux aus Vuisternens-en-Ogoz (BR). Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Benjamin Ueltschi aus Zürich holt sich den zweiten Platz. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Der Sieger der Männer Andrea Salvisberg freut sich sichtlich über den heutigen Tag. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Nach über 42 Kilometern braucht es eine Pause. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Hans Müller aus Mollis. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Isidorr Christen aus Buchrain. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Konzentrierter Lauf in Richtung Ziel. Bild. Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Im Ziel beim Verkehrshaus gibt es eine Festwirtschaft. Bild: Philipp Schmidli/Swiss-Image Anastasiia Martynenko aus Novi Sad, einer serbischen Stadt an der Donau, auf ihren letzten Metern. Bild: Philipp Schmidli/Swiss-Image Nick Lustenberger (links) aus Sattel liegt etwas hinter Ulrich Stephan aus Ladenburg (D) und Dana Kiener aus Lohn-Ammannsegg (SO). Bild: Philipp Schmidli/Swiss-Image Yvonne Zigerlig aus Andermatt. Bild: Philipp Schmidli/Swiss-Image Die Läuferinnen und Läufer vor dem KKL. Bild: Philipp Schmidli/Swiss-Image Adrian Wyss aus Willisau. Bild: Philipp Schmidli/Swiss-Image Alain Perrenoud aus Môtiers (NE) im KKL. Bild: Philipp Schmidli/Swiss-Image Viele Zuschauerinnen und Zuschauer beobachten das Geschehen beim KKL. Bild: Philipp Schmidli/Swiss-Image Caterina Mariani aus Allschwil (BL) bereitet sich auf den Halbmarathon vor. Bild: Philipp Schmidli/Swiss-Image Ein Erinnerungsfoto darf auch nicht fehlen. Bild: Philipp Schmidli/Swiss-Image Auf der Seebrücke wird es einmal nicht wegen der Autos eng. Bild: Philipp Schmidli/Swiss-Image Thomas Heiniger aus Zürich bestreitet den Marathon. Bild: Philipp Schmidli/Swiss-Image Sina Michael aus Genf konzentriert sich auf ihren Halbmarathon. Bild: Philipp Schmidli/Swiss-Image Kathy Guntli aus Rüti (ZH) und Oliver Junker aus Wolfwil (SO) bestreiten den Zieleinlauf Hand in Hand. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Tommaso Marani (links) aus Viganello (TI) liegt auf Platz zwei hinter Ali Abdisalam aus Zürich. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Cornel Stocker aus Weinfelden gibt seinem Körper nach dem Halbmarathon Flüssigkeit zurück. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Selina Fehler aus Dübendorf hat den CityRun über zehn Kilometer gewonnen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Diese glänzenden Medaillen dürfen die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler mit nach Hause nehmen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Damian Buss aus Olten schleppt sich ins Ziel. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Den Läuferinnen und Läufern steht eine Wasserstation zur Verfügung. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Christoph Müller aus Emmenbrücke auf den letzten Metern seines Halbmarathons. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Paul Thoilliez ist aus Landas, einer kleinen französischen Gemeinde nahe der Belgischen Grenze, angereist. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Nicolas Maes aus Genf (links) und Patrick Young Chee Cheong aus Junglinster (Luxemburg) am Ausgang des KKL. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Niklas Austermann aus Freiburg (links) vor Louis Hitzler aus Baar in der Mitte und Michael Hitzler aus Baar. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Läuferinnen und Läufer auf der Seebrücke. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Rainer Rother aus Bamberg (D) läuft im Windschatten der Genferin Florine Boyre. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Das Wetter hat gut mitgespielt an diesem Sonntag. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Der Zürcher Jeremy Flannery und Kerstin Britschgi aus Stans. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Freude ist gross bei Nadia Sudan aus Vuadens (FR). Rechts von ihr Oliver Waldvogel aus Kerns. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Zuschauerinnen und Zuschauer unterstützen die Lauffreunde tatkräftig. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Volle Konzentration. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Bei der Jesuitenkirche gibt es Getränke für die Läuferinnen und Läufer. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Adriana Pedrocchi aus Luzern während ihres Halbmarathons. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Der Lauf führt auch am Wasserturm vorbei. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. Oktober 2022) Romana Waller aus Aarau. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Driton Komani aus Luzern. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Maridel Fredericksen (links) aus Basel rennt mit Gretchen Fredericksen aus New Hartford (USA) ins Ziel. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Andre Ehrhard aus Wettingen (AG). Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Leonardo Balestro hat wohl einen der längsten Anreisen hinter sich: Der Mann mit Jahrgang 1984 lebt in Buenos Aires. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Haroldinio Abauna aus den Niederlanden ist sichtlich erleichtert. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Jennifer Weinreich (links) aus Luzern erhält Unterstützung von Garic Gelehrter aus Zürich. David Ettlin aus Emmenbrücke ist ihnen dicht auf den Fersen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Maria Gerber aus Root sieht das Ziel vor Augen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Giulia Lombardi aus Milan. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Musik in den Ohren: Karin Frey aus Burgdorf (BE). Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Markus Leuthard aus Horw auf seinen letzten Metern. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Shay Bukshpan aus Rüschlikon (ZH) und Ena Willimann aus Ruswil. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Markus Mathis aus Alpnach Dorf. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Oliver Fierz aus Zürich. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Xenia Häfeli aus Bern. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Drei Alphornbläser begrüssen die Ankommenden. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Der 80-jährige Edgar Spicher aus Echallens (VD) beendet den Marathon als letzter. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Sportveranstaltung bietet auch Einiges für das Auge. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Auch Trychler gehen über den Teppich, wo tausende Läuferinnen und Läufer ihren Lauf beendet haben. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Die diesjährige Laufverstanstaltung ist bereits wieder vorbei. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Aufräumarbeiten haben begonnen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Alles wird wieder an seinen Platz gebracht. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Die Luft ist draussen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022) Das Verkehrshaus wird wieder in seinen Normalzustand gebracht. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. Oktober 2022)

Schon als Kind polysportiv unterwegs

Aufgewachsen ist das Energiebündel im sankt-gallischen Kaltbrunn. Die Familie hat sich oft und gerne sportlich betätigt. Zuerst im Geräteturnen und dann im Team-Aerobic hat Sarah Artho ihre Affinität zur Bewegung entdeckt. Heute ist sie im Unisport aktiv und geht gerne joggen.

Ernährungstipps aus dem Internet und ein Trainingsplan sollten ihr bei der Marathonvorbereitung helfen. Dabei stellt sie fest, dass reine Laufkilometer nicht ausreichen.

«Besonders das Intervalltraining und der Kraftaufbau haben meine Laufleistung enorm verbessert.»

Damit verbunden hat sich Artho einige physische Challenges auferlegt. Sie absolvierte die bekannte Hochtour «Vrenelisgärtli» in den Glarner Alpen, meisterte den Klausenpass und den Gotthardpass mit dem Bike und legte unzählige Trainingsläufe über die Halbmarathon-Distanz zurück.

Glücksgefühl nach der Ziellinie

Artho mag die Abwechslung und die Herausforderung. «Stecke ich inmitten einer Challenge, empfinde ich sehr viel Freude, Antrieb und Energie. Das macht die Erlebnisse für mich umso schöner.» Anlässlich der Spezialisierung im Fachbereich Bewegung und Sport an der PH Luzern war sie selbst Hauptakteurin ihrer Projektarbeit.

Sarah Artho am Swiss City Marathon. Bild: Patrick Hürlimann

Begleitet von Anspannung, Nervosität und Neugier stand sie dann am vergangenen Sonntagmorgen gut vorbereitet am Start des SwissCityMarathon in Luzern. Von den vielen anderen Läuferinnen und der fehlenden Wettkampferfahrung liess sich die Studentin nicht beirren. Nach 3 Stunden und 49 Minuten überquerte sie als 23. glücklich, aber müde die Ziellinie.

«Ich blieb unter 4 Stunden, das war mein Ziel. Die ersten 21 Kilometer gingen locker. Alle Läufer waren gemeinsam unterwegs. Die Pacemaker vorneweg. Ich hielt mich hinter den erfahrenen Läufern und genoss die wunderschöne Strecke und die Stimmung. Besonders gefreut hat mich die Unterstützung von Familie und Freunden am Strassenrand.»

Auf der zweiten Runde stiessen die Teilnehmenden des Halbmarathons dazu und alles mischte sich. Artho aber merkte sich den ein oder anderen Läufer aus ihrem Startblock als Anhaltspunkt, lief unbeirrt weiter und hielt ihre Pace. Die zunehmende Anstrengung auf den letzten sieben Kilometern ignorierte sie gekonnt – war doch das Ziel nicht mehr weit entfernt.

Für ihre Hartnäckigkeit wurde sie belohnt: «Beim Zieleinlauf überkam mich ein schönes Erfolgsgefühl und plötzlich realisierte ich, dass ich soeben meinen ersten Marathon gelaufen bin.» Und es wird wohl nicht ihr letzter sein, wie sie heute schon weiss: «Es reizt mich, einen Marathon in einer anderen Stadt zu laufen.»

