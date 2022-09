Hochschulsport Trotz Absage: Die Winteruniversiade kostet Bund und Kantone 26 Millionen Franken Wegen der Covid-19-Pandemie konnte die Winteruniversiade in der Zentralschweiz und Graubünden im vergangenen Jahr nicht durchgeführt werden. Der Multisportanlass kostete dennoch viel Geld: Für die 26 Millionen Franken werden nun vor allem Bund und Kantone aufkommen. Claudio Zanini 08.09.2022, 10.30 Uhr

Die Stadt Luzern war Ende November bereits beflaggt - dann folgte die Absage. Philipp Schmidli

Wenige Tage bevor das erste Curling-Team in die Zentralschweiz reisen sollte, musste die Winteruniversiade Ende November 2021 abgesagt werden. Die Entdeckung der Omikron-Variante sorgte für viel Dynamik und vor allem auch Einreisebeschränkungen. Diese verunmöglichten letztlich eine Durchführung der vom 11. bis 21. Dezember 2021 geplanten Universiade in der Zentralschweiz und Graubünden.

Gut neun Monate später kommunizieren die Veranstalter ihre Abrechnung. Trotz Absage hat der Grossanlass für Kosten von 26 Millionen Franken gesorgt. Die Gelder wurden unter anderem benötigt für Venues (Veranstaltungsorte), Guest Services (Unterkunft, Verpflegung, Transport), TV-Produktion und Technologie, Marketing oder Versicherungen. Ursprünglich wurden für den Anlass 42 Millionen Franken budgetiert.

Die anfallenden Kosten werden laut Mitteilung vom Bund, der Trägerschaft und weiteren öffentlichen und privaten Geldgebern übernommen. Dabei tragen mit 10,7 Millionen der Bund und 9,9 Millionen die Trägerschaft den Hauptteil der gesamten Ausgaben. Die Trägerschaft setzt sich zusammen aus den sechs Zentralschweizer Kantonen sowie der Stadt Luzern.

Region profitiert von Infrastrukturen

Die Organisatoren sind dennoch überzeugt, dass die Winteruniversiade für einen positiven Effekt gesorgt hatte. OK-Präsident Guido Graf wird so zitiert:

«Auch wenn ich sehr bedaure, dass der Anlass nicht stattfinden konnte und somit diese wichtigen Ziele nicht erfüllt werden konnten, profitiert die Region, der Schweizer Sport und künftige Sportanlässe in unserem Land langfristig von der Planung und Vorbereitung der Winteruniversiade.»

Die Winteruniversiade brachte auch Optimierungen von lokalen Infrastrukturen mit sich. So führten beispielsweise die installierte Flutlichtanlage und Pistenoptimierungen auf dem Stoos oder das neu angelegte Loipennetz in Realp zu besseren Trainingsbedingungen und ermöglichten überdies Wettkämpfe auf internationalem Niveau.

Ausserdem wurden im Rahmen der Winteruniversiade zahlreiche Initiativen lanciert, wie etwa das Entwicklungsprojekt «Short Track – Swiss Ice Movement». Dank der Unterstützung des nationalen Verbands Swiss Ice Skating, Swiss Olympic, dem Kanton Zug, Swiss University Sports und weiteren Partnern, soll am OYM in Cham ein nationales Leistungszentrum für Short Track entstehen. Trotz langer Tradition im Eissport und einer einzigartig hohen Dichte an Eisbahnen ist Short Track die einzige Wintersportart, in der es noch nie eine Schweizer Vertretung an Olympischen Spielen gegeben hat.