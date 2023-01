U21-EM in Luzern: Luzerner SC will Sport populärer machen

Hallenhockey Hockey-PR in der Maihofhalle: Die Routiniers des Luzerner SC geben alles, um den Sport populärer zu machen An der U21-EM belegen die Schweizerinnen den fünften Platz. Der Luzerner SC leistet als Organisator ganze Arbeit. Peter Birrer Jetzt kommentieren 16.01.2023, 17.15 Uhr

Paulina Appel (links) im Zweikampf mit der Österreicherin Isabella Klausbruckner. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 14. Januar 2023)

Mathias Schaeben schwitzt und leidet, die Anspannung ist ihm anzusehen. Die 40. Minute läuft, bald ist die Partie vorüber, und der Trainer der Schweizer U21-Frauen zeigt sich von der emotionalen Seite.

Aber dann passiert es: Die Schiedsrichterinnen entscheiden auf eine kurze Ecke für die Gastgeberinnen. Paulina Appel beweist Nervenstärke und findet 14 Sekunden vor Schluss die Lücke. 2:1 setzt sich die Schweiz gegen Kroatien damit durch, beendet das Turnier auf Rang 5 und liefert ein Ergebnis ab, über das Schaeben sagt: «Wir dürfen zufrieden sein, wenn man bedenkt, dass eine Schlüsselspielerin kurzfristig ausgefallen ist.» Mitte vergangener Woche war Charline Heselhaus, eine unumstrittene Stütze im Team, positiv auf Corona getestet worden.

Routinier Angel Gonzalo amtet als OK-Präsident

Die U21-EM der Frauen in der Maihofhalle ist ein Event, hinter dem der Luzerner SC als organisierender Verein steht. Und der LSC wiederum kann auf die Routine der alten Garde zählen. Als Präsident Dominik Rutishauser auf die Idee kommt, eine solche Veranstaltung in Luzern durchzuführen, wendet er sich an Angel Gonzalo. Er gehört zur besagten Garde, ist seit 48 Jahren im Verein und einer, der sich nicht scheut, Aufwand auf sich zu nehmen, wenn er PR für seinen Sport machen kann. Sein Credo: «Man ist im Gespräch und wird als Verein wahrgenommen, der sich aktiv darum bemüht, das Hockey populärer zu machen.»

Die Schweizerinnen können auf grosse Unterstützung zählen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 14. Januar 2023)

Gonzalo trommelt ein paar seiner Landhockey-Freunde beim LSC zusammen, mit denen er heute noch aktiv ist. Sie bilden ein OK, verteilen die Ressorts und nehmen im Sommer 2022 die Vorbereitungen auf. Dass es sich nicht um irgendeinen Wettkampf handelt, sondern eine EM, wird ihnen bewusst, als der europäische Hockeyverband den Auflagenkatalog vorlegt. Die Bühne muss optimal hergerichtet sein, damit die Bilder, die via Livestream ausgestrahlt werden, professionell wirken. Die teilnehmenden Teams sollen tadellos betreut werden: Dazu gehört etwa der Transport vom Flughafen nach Luzern, dazu gehört auch die Verpflegung.

Die kleine Sporthalle des Maihofschulhauses wird zu einer Kantine umfunktioniert, in der während der Turnierzeit über tausend Portionen mit gesundem Essen serviert werden. Ebenfalls hat sich der Veranstalter um die 24 Offiziellen zu kümmern und muss sowohl deren Kost als auch Logis berappen. Das Gesamtbudget beläuft sich auf 60000 Franken, was bedeutet: OK-Präsident Gonzalo und sein Team machen sich auf die Suche nach Geldgebern. Sie erhalten die notwendige Unterstützung von der Stadt, vom Kanton, das Kulturprozent der Migros beteiligt sich ebenfalls, dazu leisten verschiedene Private einen Beitrag.

Die Ukrainerinnen reisen mit dem Car an

Absehbar ist, dass dem LSC ein kleiner Gewinn bleiben wird. Aber wichtiger als das Geld ist vor allem eines: die Werbung fürs Hockey. «Junge Frauen zeigen, wie attraktiv dieser Sport ist», sagt Gonzalo, «und wenn dieses Turnier das Interesse bei Mädchen oder auch Buben weckt, haben wir ein grosses Ziel erreicht.»

Acht Nationen sind dabei, darunter die Ukraine, die mit einem Teil ihrer Equipe mit einem Car aus der Heimat eine beschwerliche Anreise auf sich nimmt. Zwei Spielerinnen, die in Holland engagiert sind, fahren mit einem Flixbus nach Basel und werden dort abgeholt. Eigentlich müssten die Nationalteams für das Essen am Abend selber aufkommen, aber weil die finanziellen Ressourcen der Ukrainerinnen limitiert sind, suchen die Veranstalter Sponsoren – und finden Personen, die für die Kosten aufkommen. Mehr als 60 Freiwillige stehen an den drei Tagen im Einsatz und sorgen für einen reibungslosen Ablauf eines Anlasses, für den sich die Schweizerinnen so viel vorgenommen haben. Aber eben, der Auftakt verläuft schon unglücklich mit dem Ausfall von Charline Heselhaus, die im Konzept von Coach Mathias Schaeben eine so bedeutende Rolle gespielt hätte. In der Halle hängen Plakate mit der Botschaft «Fly to the title» – aber nach dem 1:0 gegen Italien zum Auftakt stolpern die Einheimischen. Zuerst verlieren sie 2:5 gegen die Ukraine, dann 1:7 gegen Österreich.

Keine zu klein, um Schweizer Fan zu sein. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 14. Januar 2023)

Es sind zwei deutliche Ergebnisse, die Schaeben allerdings einzuordnen weiss: «Gegen die Ukraine liessen wir im Abschluss die Abgeklärtheit vermissen. Und die Niederlage gegen Österreich kann man relativ einfach erklären: Das war einfach eine andere Hausnummer.» Immerhin glückt gegen Polen beim 4:3 eine Reaktion mit starker Leistung. Zehn Treffer bringt die Schweiz in ihren fünf Partien zu Stande, vier davon gehen auf das Konto von Paulina Appel. Auf den Schultern der 20-Jährigen lastete grosser Druck, aber der Captain hielt ihm stand. «Natürlich nahm ich die hohen Erwartungen wahr», sagt die Luzernerin, «aber sie hatten keinen Einfluss auf mein Leistungsvermögen.»

Die Österreicherinnen holen verdient den Titel

Vor vier Jahren hatte Appel mit der Schweiz in Polen noch Bronze gewonnen, diesmal reichte es nicht zum angestrebten Podestplatz. Auch sie verweist auf den Ausfall von Charline Heselhaus, fügt aber auch an: «Wir müssen uns keinen Vorwurf machen. Wir haben versucht, an unsere Leistungsgrenzen zu gehen.» Mit dem Spiel gegen Kroatien endet für die LSC-Spielerin die Zeit als Juniorin. Das Gros der U21 bleibt indes beisammen und hat laut Mathias Schaeben enormes Potenzial: «Das Team hat an den drei Tagen in Luzern wertvolle Erfahrungen für die nächsten Aufgaben sammeln können.»

Kein Zufall ist es, dass die EM mit dem Triumph der Österreicherinnen endet. 3:0, 9:1 und 7:1 lauten ihre Resultate in der Gruppenphase; im Halbfinal lassen sie der Türkei beim 7:2 keine Chance; im Final schliesslich setzen sie sich gegen die hartnäckigen Widersacherinnen aus Tschechien 2:1 durch – und führen danach einen ausgelassenen Jubeltanz in der Maihofhalle auf.

