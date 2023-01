Eishockey Hoffen und Bangen wie im Vorjahr: Schafft es Ambri-Piotta noch in die Pre-Playoffs? Die Ausländer erzielen doppelt so viele Tore wie vor einem Jahr, und Ambri-Piotta kommt trotzdem nicht vom Fleck. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 25.01.2023, 19.00 Uhr

Ambris Filip Chlapik (rechts) wird vom Genfer Arnaud Jacquemet gebremst. Bild: Alessandro Crinari/Keystone (Ambri, 24. Januar 2023)

Ambri bleibt nichts erspart. Jahr für Jahr. Das Ringen um den letzten Platz in den Pre-Playoffs (10.) ist erneut ein Hockey-Bergdrama sondergleichen. Vor einem Jahr ist es gelungen, den Titanen SC Bern mit einem Punkt Differenz auf den 11. Platz zu verweisen. Nun winkt erneut ewiger Ruhm: Der grösste Widersacher im Kampf um diesen 10. Rang ist ausgerechnet Erzrivale Lugano. Die Statistik zeigt uns die immer wiederkehrende Mühsal. Vor einem Jahr stand Ambri nach 40 Runden auf Rang 10 mit zwei Punkten Reserve auf den SC Bern und verteidigte diese Position schliesslich mit einem Punkt Vorsprung auf die Berner. Nun ist Ambri nach 40 Partien auf Position 11 klassiert. Einen Punkt hinter Lugano und zwei vor Langnau.

Hoffen und Bangen wie vor einem Jahr. Dabei schien es, als werde es ein wenig einfacher sein. Ambris Problem war letzte Saison die völlig ungenügende Torproduktion der Ausländer: Sie trafen während der ganzen Qualifikation zusammengerechnet lediglich 28-mal ins gegnerische Tor und der produktivste (Peter Regin) kam in der Liga-Skorerliste gerade mal auf Rang 42. Die unglückliche ausländische Personalpolitik korrigierte Sportchef Paolo Duca schliesslich mit der Verpflichtung von Torhüter Janne Juvonen. Der Finne wird zum Helden des Schlussspurtes und ist immer noch dabei.

Ausgeglichenheit in der Liga noch grösser geworden

Nun ist so vieles anders. Duca hat bis auf Brandon McMillan alle ausländischen Feldspieler ausgewechselt. Sie haben bereits 52-mal eingenetzt und ihre Torproduktion wird sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. Michael Spacek ist der viertbeste Skorer der Liga. Bei Ducas Laune zieht trotzdem eine leichte Bewölkung auf, wenn er auf diese Steigerung angesprochen wird. Wohlwissend, dass das ja eigentlich eine freundlich formulierte Kritik an der Arbeit des Sportchefs ist. Und so sagt er diplomatisch:

«Ja klar, die Torproduktion der Ausländer war letzte Saison nicht so gut. Aber man muss auch sehen, dass sie hart fürs Team gearbeitet haben.»

Da wird ein mit dem Hockey vertrauter Bergbauer aus der Leventina einwenden: Ausländer, die für Ambri keine Tore erzielen sind wie Kühe, die keine Milch geben oder wollenlose Schafe. Aber Paolo Duca hat schon ein wenig Recht, wenn er die Ausländer-Problematik nicht so sehr in den Mittelpunkt rückt. Trotz zu erwartender Verdoppelung der Torproduktion hat sich für Ambri eigentlich nichts verändert. Der Kampf um den Einzug in die Pre-Playoffs ist genauso entbehrungsreich wie vor einem Jahr.

Einerseits ist die Steigerung der Torproduktion auch dem Umstand geschuldet, dass nun sechs statt vier Ausländer pro Partie eingesetzt werden können. Und andererseits ist die Ausgeglichenheit der Liga noch grösser geworden. «Wir reden schon seit Jahren von dieser Ausgeglichenheit» sagt Paolo Duca. «Aber so wie diese Saison war es noch nie.» Jedes Spiel ein Drama, das viel Kraft kostet. Gerade Ambri, das viel mehr von seiner Energie und Leidenschaft lebt als hochtalentierte Titanen wie der SCB oder Lugano, ist diese Ausgeglichenheit Chance und Schicksal zugleich.

Spengler Cup kostete viel Energie

Gegen den SCB vermochte sich Ambri vor einem Jahr durchzusetzen. Gelingt das nun auch gegen Lugano? Jetzt, da – anders als vor einem Jahr – der Spengler Cup zusätzlich Kraft und Energie gekostet hat? Dazu kommt: Ausser Davos konnten alle Konkurrenten in der Weihnachtspause ruhen. Duca ist zuversichtlich: «Ja, es stimmt, der Spengler Cup kostete physische und psychische Energie.» Die mentale Belastung sei grösser als die körperliche. «Wir haben das Turnier gewonnen und nach so einem Erfolg gibt es einfach ein Aufatmen und Nachlassen und es braucht Zeit, um sich auf ein neues Ziel einzustellen.»

Aber die physische Belastung sei ein Vorteil. «Der Spengler Cup war auch so etwas wie ein intensives Trainingslager über die Weihnachtspause. Nun könnte es sein, dass wir davon profitieren werden.» Seine Worte im Ohr der Hockey-Götter. Als nächster Gegner warten die Langnauer. Wie Ambri Hockey-Romantiker. Das wäre wahrlich bitter: Die Punkte, die sich Langnau und Ambri gegenseitig abknöpfen, fehlen in der Endabrechnung gegen Lugano und Bern.

