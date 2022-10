Rollstuhlsport Marcel Hug und das unglaubliche Triple Marcel Hug setzt mit seinem Triumph am Chicago-Marathon gleich zwei neue Marken. Jörg Greb 10.10.2022, 16.43 Uhr

Marcel Hug. David Cliff/AP

Hugs 1:25:20 Stunden bedeuten Streckenrekord. Der Nottwiler unterbot die alte Rekordmarke von Heinz Frei aus dem Jahr 2010 um nicht weniger als 1:36 Minuten. Damit feierte der aktuell stärkste Rollstuhlsportler seinen dritten Sieg innert 15 Tagen. Prestige-Siege im Wochentakt hat er also realisiert: Chicago nach Berlin und London. «Unglaublich, ja wahnsinnig», sagt Hug dazu,

«ich habe selber noch nicht richtig realisiert, was mir da geglückt ist.»

Eine solche Serie ist auch für den 36-jährigen Erfolgssportler etwas Neues.

Der vierfache Paralympics-Sieger 2021 nutze seine Topverfassung bei vorzüglichen Bedingungen. Schon nach weniger als zwei Kilometern gelang ihm, was in London noch Wunschdenken gewesen war: Er setzte sich von seinem härtesten Konkurrenten ab, dem Amerikaner Daniel Romanchuk.

«Ich konnte dann mit voller Konzentration auf meine Leistung weiter aufs Tempo drücken»,

beschrieb er. Dem zweitplatzierten Romanchuk nahm er nicht weniger als 7:52 Minuten ab. Das alles sorgte für eine tiefe Genugtuung bei Hug – auch vor dem Hintergrund des letztjährigen Ausgangs.

Debrunner und Schär nicht am Start

Vor einem Jahr war der Chicago-Marathon keine 24 Stunden vor dem (verschobenen) Boston-Marathon angesetzt gewesen. Marcel Hug startete auch damals als Favorit – und scheiterte. Im Endkampf vermochte sein Dauerrivale Romanchuk zuerst alle Angriffe Hugs zu kontern und dann im Schlussaufstieg mehr Energie freizumachen. Auf diese Enttäuschung reagierte Hug stark. Nur 21 Stunden später siegte er in Boston souverän. Die Gelegenheit, die Rechnung von Chicago auszubügeln, bot sich erst jetzt. Bis zum New-York-Marathon verbleiben ihm nun knapp vier Wochen. Nicht am Start in Chicago waren diesmal Catherine Debrunner (Saisonpause) und Manuela Schär (krank). Der Sieg ging so an Susannah Scaroni (USA).