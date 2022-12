Squash «Ich bin nicht schlechter geworden, im Gegenteil»: Ambre Allinckx will wieder angreifen Im August kehrte die Krienser Squasherin Ambre Allinckx auf die PSA-Tour zurück. Eine Zwischenbilanz vor der Teamweltmeisterschaft. Stefan Kleiser 06.12.2022, 12.00 Uhr

Ambre Allinckx ist derzeit die Nummer 105 der Welt. Bild: Stefan Kleiser

In Toulon gibt sich Ambre Allinckx den nächsten Schliff. Der Fokus liegt auf ihren Bewegungen im hinteren Teil des Courts. «Wir schauen, dass ich richtig stehe und eine gute Balance habe, wenn der Ball von der Glaswand wieder aufspringt», berichtet die Squasherin von der Arbeit mit Trainer Emmanuel Crouin. Die Krienserin hat in den letzten Monaten ein paar Dinge verändert. Das wirkte sich positiv aus, zum Beispiel in Paris. Dass sie das Open du Jeu de Paume gewann, überrascht sie nicht.

«Es war ja nur ein Turnier mit 3000 Dollar Preisgeld.»

Da sei sie schon mit der Erwartung gestartet, zu gewinnen. Denn es ist erst zwei Jahre her, da wurde Allinckx im Ranking der Professional Squash Association auf Platz 68 geführt. Danach folgten jedoch eineinhalb Jahre Pause wegen entzündeter Sehnenplatten an beiden Füssen. Erst im August war die 20-Jährige zurückgekehrt.

Auch wenn es ein paar Tiefs gegeben habe, sei sie «sehr zufrieden» mit den letzten vier Monaten, sagt Allinckx. Beinahe hätte sie vor eineinhalb Wochen auch am Cognac Open triumphiert. Im Final aber litt sie an einer Lebensmittelvergiftung. Darum verpasste Allinckx ihr Ziel, schon im Januar wieder zu den besten 100 Squasherinnen der Welt zu gehören. Als Nummer 105 sei sie aber «nahe dran, und das motiviert mich, weiterzumachen».

Die Ambitionen der Luzernerin bleiben hoch. «Ich will einmal in den Top Ten der Welt sein», sagt Ambre Allinckx bestimmt. Zuletzt hat sie auch immer besser gespielt.

«Im August war es für mich schwierig, zu wissen, wo ich stehe. Und es war auch hart, wieder so viele Matches nacheinander zu spielen.»

Inzwischen ist bei ihr die Erkenntnis gereift: «Auch wenn ich ein Jahr weg war, bin ich nicht schlechter geworden, im Gegenteil.»

Sie tut alles für einen fitten Körper

«Ich habe viel gelernt, und die Änderungen werden mir helfen», glaubt Allinckx. Obwohl sie wieder 100 Prozent trainieren kann, macht sie weiterhin die speziellen Übungen für die Füsse. Sie weiss jetzt, dass sie damit Verletzungen wie etwa entzündete Sehnenplatten verhindern kann. «Es hilft mir, dass ich weiss, dass ich alles für meinen Körper mache.»

Am Freitag reist sie nach Ägypten an die Teamweltmeisterschaft. «Ich freue mich extrem auf das Team und auf den Event», sagt Ambre Allinckx. Sie werde sicher nervös sein, «weil wir die Schweiz repräsentieren und darum alles geben wollen». Und weil sie erstmals teilnimmt. Die Schweiz stellt aber ein starkes Team, das jedes Jahr besser wird. Denn neben ihr selbst haben drei weitere Schweizerinnen Squash zu ihrem Beruf gemacht. Allinckx sagt: «Wir können an einer WM sicher einmal gute Resultate erzielen. Vielleicht einfach noch nicht jetzt.»