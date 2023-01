SKI: TELEMARK Engelberger Matter traurig, glücklich und erleichtert zugleich Der 35-jährige Stefan Matter gibt nach dem Telemark-Comeback auf Melchsee-Frutt sogleich den Rücktritt bekannt. René Leupi 27.01.2023, 21.15 Uhr

Rückkehr und Rücktritt: Stefan Matter aus Engelberg.

Der Telemark-Weltcup auf Melchsee-Frutt startete am Freitagmittag bei bedeckten, leicht nebligen Wetterbedingungen mit der Königsdisziplin Disziplin Classic. Für Stefan Matter ein spezieller Tag, kehrte der Engelberger doch nach zweijähriger Verletzungspause in den Weltcup zurück. Speziell auch, weil sich der heute 35-Jährige vor zwei Jahren an gleicher Stätte beide Kreuzbänder und die Patellasehne im linken Knie gerissen hatte. Und schon vor dem Rennen stand für Matter fest, dass es sein letzter Auftritt auf internationaler Bühne sein wird.