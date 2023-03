Golferin Elena Moosman verpasst knapp ihren ersten Profi-Sieg

Golf Elena Moosmann enttäuscht über ihr Profi-Debüt: «Ich habe den Sieg verspielt» Bei ihrem ersten Turnier in Europa als Profigolferin lag die 20-jährige Zugerin Elena Moosmann lange mit in Führung. Drei schlechte Schläge kosteten ihr den möglichen Sieg in Spanien. Was sie besonders ärgert, sie weiss noch nicht, wie die Fehler entstanden sind. Interview Stefan Waldvogel 06.03.2023, 14.01 Uhr

Bei der Santander-Trophy im katalanischen Peralada gingen Sie als Co-Leaderin in die entscheidende Runde, am Ende fehlten zwei Schläge für ein Stechen. Wie fühlt sich das für Sie an?

Elena Moosmann: Es nervt mich gewaltig. An den ersten beiden Tagen habe ich sehr gutes Golf gespielt, brachte mich in eine Top Ausgangslage. Vor allem ärgert mich die Art und Weise wie ich den möglichen Sieg in der Finalrunde verspielt habe. Ich war nicht nervös, begann gleich mit einem Schlaggewinn. Wie aus dem Nichts habe ich auf Loch 6 zwei Bälle ins Aus geschlagen, gleich auf der nächsten Spielbahn flog nochmals ein vergleichsweise leichter Eisenschlag so weit links, dass ich nochmals unnötige «Strafschläge» kassierte. So etwas ist mir glaube ich überhaupt noch nie passiert und was mich besonders ärgert, ich weiss immer noch nicht genau wie es passieren konnte.

Elena Moosmann: «Ich kann auf der LET-Access Tour vorne mitspielen.» Bild: PD

Wie gehen Sie damit um?

Ich will es rausfinden, zusammen mit meinem Coach Jeremy Carlsen. Das kann etwas dauern, aber ich glaube nur so kann ich etwas daraus lernen. Golf kann bekanntlich brutal sein, ich versuche immer das Positive zu sehen. Abgesehen von den beiden «teuren» Löchern in der Schlussrunde habe ich in Spanien wirklich gut gespielt. Vor allem am ersten Tag gelangen mir sehr viele Birdies. Mit etwas mehr Glück auf den Greens wäre sogar im Final noch mehr dringelegen, aber ich kann auf der LET-Access Tour vorne mitspielen, das ist für mich klar.

Die ersten drei Turniere bestritten Sie in Südafrika. Wie lautet da Ihr Fazit?

Der erste Event in Sun City lief ganz gut. Mit dem 15. Platz verdiente ich mein erstes Preisgeld von umgerechnet 1300 Franken. Im zweiten Turnier bei Kapstadt hat es mich regelrecht verblasen. Ich spielte zwei Runden mit mehr als 90 Schlägen, ich glaube das ist mir zuletzt passiert als ich 12-jährig war. Aber die Bedingungen waren wirklich extrem, ich glaube ich habe an einem Profiturnier noch gar nie so hohe Scores gesehen. Beim dritten Turnier in Südafrika bin ich ganz schlecht gestartet, verpasste danach trotz deutlich besserem Spiel den Finaleinzug. So bin ich insgesamt mit dem Score nicht zufrieden, auch wenn viele gute Schläge dabei waren.

Ist der Druck grösser, wenn man um Geld spielt? Bei den Amateuren ging es jeweils nur um die Ehre.

Das Spiel ist das Gleiche. Ich will an jedem Turnier gut spielen, so gesehen hat sich wenig geändert. Ich bin nun erstmals ganz alleine unterwegs, aber ich habe in Südafrika Kolleginnen gefunden und spielte die beiden letzten Events erstmals mit einem professionellen Caddie an meiner Seite. Der erfahrene Engländer wird mich wohl auch für den Rest der Saison unterstützen. Ich bin selber gespannt, wie die Zusammenarbeit klappt und wie stark ich profitieren kann.

Wo planen Sie ihre nächsten Einsätze?

Mitte April folgt auf der LET-Access die Terre Blanche Ladies Open in Frankreich und Mitte Mai freue ich mich auf das Flumserberg Ladies Open in Gams. Das Turnier konnte ich vor vier Jahren gewinnen. Nun hoffe ich natürlich auf ein erfolgreiches erstes Heimspiel als Profi.