Laufsport Unter einer Marathonstrecke geht gar nichts: «Ich mache keine halben Sachen» Emil Kimmig (65) bestreitet zum 15. Mal den Swiss City Marathon. Doch seine grosse Leidenschaft ist und bleibt der Orientierungslauf. René Leupi Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Emil Kimmig ist Stammgast am Swiss City Marathon. Bild: Alphafoto (Luzern, 31. Oktober 2021)

Rund 30 Jahre sind vergangen, seit sich Emil Kimmig auf ein Stelleninserat in der «Badischen Zeitung» beworben hatte. Weil in der Schweiz Lehrermangel herrschte, suchte der Kanton Luzern Pädagogen im angrenzenden Deutschland.

«Baden-Württemberg hatte damals einen Überschuss an Lehrkräften, so entschied ich mich, diese Herausforderung in der Schweiz anzunehmen.»

Vorübergehend, vier bis fünf Jahre wollte der heute 65-Jährige ursprünglich in Luzerner Schulen unterrichten. Dass er nur noch ferienhalber in den Schwarzwald zurückkehren würde, konnte sich Emil Kimmig zu dieser Zeit kaum ausmalen. Zuerst war er ein Jahr in Littau angestellt, danach zog Kimmig weiter nach Wolhusen, wo er bis zu seiner Pension in diesem Sommer an der Oberstufe unterrichtete.

Emil Kimmig brachte nicht nur seine pädagogischen Fähigkeiten mit nach Luzern, auch seine Liebe zum Orientierungslauf lebte er in der neuen Heimat aus. Und dabei kam er durch Zufall zu dieser Sportart, war er doch zuvor auf den Mittel- und Langstrecken zu Hause. «Das Bergturnfest des örtlichen Turnvereins Oppenau stand an. Ein Sportlehrer animierte mich, beim OL mitzulaufen», blickt Kimmig auf den Ursprung seiner Leidenschaft zurück.

Bisher rund 2000 OL-Läufe absolviert

Und erklärt auch gleich, was den OL-Sport spannend und vielfältig macht:

«Es sind die verschiedenen Aufgabenstellungen, welche mich faszinieren. Du musst versuchen, dich in den Bahnleger hineinzudenken, wach im Kopf zu sein, die Route auf der Karte blitzschnell auf das Gelände übertragen zu können, körperlich fit zu sein und dich in verschiedenen Geländen, vom Dornenwald im Mitteland bis zum voralpinen Gelände, zurechtzufinden.»

Und beim OL gäbe es im Gegensatz zu anderen Sportarten keine Hooligans, keine Randale, man sei eine Familie, wo Werte wie Zusammenhalt und Freundschaften gelebt würden.

Der Orientierungslauf zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Emil Kimmig. Seit er in der Schweiz lebt und arbeitet, gehört er dem OLV Luzern an, hat dort alle Vorstandchargen durchlaufen, unter anderem war er neun Jahre deren Präsident. Seit drei Jahren ist er Materialwart, erstmals eine Funktion ausserhalb des Vorstandes. Rund 2000 OLs, 40 bis 50 jährlich, hat Kimmig in seiner bisherigen Karriere bestritten, dabei 13 Schweizer-Meister-Titel geholt und im Juli dieses Jahres, als grössten Erfolg, Bronze im Sprint an der Masters-WM in Italien gewonnen. Sein Sport bescherte ihm Reisen in die ganze Welt, die er, bis auf zwei WM-Teilnahmen mit Deutschland, allesamt selber berappte. Kontakte zu internationalen Menschen hätten ihn für diesen Aufwand entschädigt. Emil Kimmig nimmt morgen Sonntag zum 15. Mal in Luzern den Marathon in Angriff, gehört damit zu jenen 25 Teilnehmenden (24 Männer, 1 Frau), die bisher alle Austragungen bestritten haben.

Auch mit 95 Jahren will er noch laufen

Im Gegensatz zum OL führt beim Marathon nur ein Weg ins Ziel. Er fühlt sich wohl auf langen Strecken, verschwendet keinen Gedanken daran, «nur» den Halbmarathon zu laufen. «Ich mache keine halben Sachen», sagt er mit einem Schmunzeln. Er, der schon dreimal den 100-km-Lauf von Biel absolvierte, verrät:

«Ein 100er ist vom Tempo her einfacher zu laufen als ein Marathon.»

So spielt die Zeit am Sonntag – wie in den 14 vorherigen Läufen – eine untergeordnete Rolle. «Natürlich habe ich mit 3:30 Stunden eine Richtzeit im Visier, Priorität hat das Durchkommen.»

Der Wolhuser kennt keine Extravaganzen, reist mit dem öffentlichen Verkehr an, freut sich auf das Shuttleschiff, das ihn ins Startgelände bringt, und bedient sich unterwegs der offiziellen Verpflegungsstände. Übrigens: Seine Bestzeit beträgt 2:34 Stunden und stammt aus den 80er-Jahren.

Emil Kimmig ist im Training überwiegend alleine unterwegs, absolviert so wöchentlich zwei oder drei Trainingseinheiten, eine davon im OL-Modus. Und er denkt noch lange nicht ans Aufhören. «Ich werde auch mit 95 Jahren, wenn ich so alt werde und gesund bleibe, auch noch die Laufschuhe schnüren und Wettkämpfe bestreiten. Einfach etwas kürzere Distanzen, aber immer noch mit derselben Leidenschaft.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen