Wilhelm Pfeifer kämpft ums Präsidium von Swiss Basketball

Interview «Ich vertrete eine klare Linie»: Zuger Wilhelm Pfeifer will Präsident von Swiss Basketball werden

Wilhelm Pfeifer posiert auf einem Basketballplatz in Zug. Bild: Patrick Hürlimann

Wie beurteilen Sie den aktuellen Zustand des Basketballsports in der Schweiz?

Wilhelm Pfeifer: In den letzten Jahren ist viel Gutes passiert. Der Online-Auftritt, die Vermarktung und die Digitalisierung haben uns einen grossen Schritt nach vorne gebracht, was sich auch an der Anzahl der Lizenzierten zeigt. Vor allem im Bereich der Infrastruktur besteht aber grosser Nachholbedarf. So gibt es zum Beispiel nur eine einzige richtige Basketball-Arena in der Schweiz, weshalb unsere nationalen Ligen immer noch in Turnhallen spielen müssen.

«More Sports, less Politics» – so lautet Ihr Leitspruch. Wird heute auf Verbandsebene zu viel politisiert?

Für mich steht bei vielen inhaltlichen Diskussionen im Rahmen von Swiss Basketball nicht immer das Wohl der Sportart im Vordergrund. Leider stehen häufig regionale Interessen der Gesamtentwicklung unserer Sportart im Weg. Das ist eines der Themen, bei denen ich ansetzen möchte.

Wie kann es gelingen, die Basketball-Schweiz zusammenzuführen?

Die Regionalverbände sollten viel stärker eingebunden werden. Ich denke in erster Linie an die Durchführung von Grossveranstaltungen, wie dem Cupfinal oder dem Ligapokal. Werbewirksame Veranstaltungen wie diese haben in der Vergangenheit hauptsächlich in der Romandie stattgefunden. Solche Events sollten jedoch in einem klar definierten Zyklus in unterschiedlichen Regionen in der Schweiz durchgeführt werden. Dasselbe gilt auch für Länderspiele.

Vom Berufssoldaten zum Unternehmer Wilhelm Pfeifer (48) ist in Graz geboren und aufgewachsen. Nach dem Gymnasium und der anschliessenden Handelsakademie wechselte er als Berufssoldat zum österreichischen Bundesheer. Zwischen 1994 und 2000 leistete er verschiedene Auslandeinsätze, unter anderem in Bosnien-Herzegowina und Albanien. Nach der Offizierskarriere gründete Pfeifer im Jahr 2000 sein erstes IT- und Telekomunternehmen. 2010 wanderte Pfeifer in die Schweiz aus. Im selben Jahr gründete er in Baar Zug die AAA Sales & Management GmbH. Seine Beratungsfirma, die er gemeinsam mit Thomas Müller (Präsident von Swiss Central Basketball) leitet, zählt heute 15 Mitarbeitende. Im September 2015 übernahm Wilhelm Pfeifer die Geschäftsführung des Deutschschweizer Basketballverbandes ProBasket. In den vergangenen Jahren trieb er die Entwicklung des Verbandes mit verschiedenen Initiativen voran. 2016 holte er den Cupfinal in die Zürcher Saalsporthalle, 2018 lancierte er die ProBasket-Classics, einen Cup-Wettbewerb für die Deutschschweiz. Zudem trug er massgeblich zur Einführung des digitalen Matchblattes in seinem Verbandsgebiet bei. Mit dem Aufbau von vier regionalen Kompetenzzentren hat er sich auch die nachhaltige Entwicklung des Leistungssports im Nachwuchsbereich auf die Fahne geschrieben. (ds)

Welches Potenzial hat der Basketball in der Deutschschweiz?

Ein sehr grosses. Von 2015 bis 2022 konnten wir die Lizenzzahlen von 3400 auf 5200 erhöhen – Tendenz weiter steigend. Die Entwicklung der Breite muss aber immer einhergehen mit der Entwicklung der Elite. Talente aus der Deutschschweiz müssen eine Möglichkeit haben, in einem Eliteklub in ihrer Region zu einem angemessenen Salär zu spielen. Erst wenn wir diese Kohärenz geschaffen haben, werden auch die national messbaren Erfolge steigen.

Wie kann dieses Ziel erreicht werden?

Eines der Projekte, das ich in der Deutschschweiz seit einigen Jahren vorantreiben will, ist die Zusammenarbeit mit dem Leistungszentrum OYM in Cham. Durch das OYM-College – gepaart mit den Möglichkeiten und Ressourcen des Leistungszentrums – ist die Heranführung von Talenten an die Weltspitze möglich. Diesbezüglich sind wir kurz vor dem Abschluss eines Pilotprojektes mit ausgewählten Personen.

Am 11. Juni wählen die Delegierten von Swiss Basketball ihren Präsidenten. Dabei kommt es zur Kampfwahl zwischen Ihnen und dem bestehenden Präsidenten Giancarlo Sergi. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?

Selbstverständlich habe ich mir die Entscheidung für die Kandidatur nicht leicht gemacht. Ich überlegte mir gut, ob die ganze Sache überhaupt Sinn macht. Letztlich stelle ich mich der Wahl, um zu gewinnen.

Haben Sie Rückmeldungen zu Ihrer Kandidatur erhalten?

Bisher wurde mir viel Positives zugetragen – auch aus der Westschweiz. Andererseits habe ich aber auch von Ängsten und Vorbehalten zu meiner Kandidatur gehört.

Manche fürchten ganz im Ernst, der Basketballsport würde bei meiner Wahl in die Deutschschweiz abwandern.

Das ist natürlich vollkommener Blödsinn, schliesslich würde ich dadurch ja meine eigene Arbeit als Präsident torpedieren.

Welche Projekte möchten Sie als Präsident stattdessen anpacken?

Ich stelle mich der Wahl, um einen alternativen Weg für die weitere Entwicklung anzubieten. Transparenz, Struktur und Leadership sind die Grundpfeiler, auf denen ich meine Arbeit aufbaue. Diese Ziele möchte ich gemeinsam mit einem Team der besten Basketball-Köpfe aus allen Regionen erreichen. Das ist keine einfache Aufgabe, aber auch keine «Rocket Science». Ärmel hochkrempeln – und los geht’s!

In den vergangenen Jahren kam es zwischen ProBasket und Swiss Basketball zu Meinungsverschiedenheiten, die zum Teil öffentlich ausgetragen wurden. Wie ist die Stimmung aktuell?

Ich glaube, dass die Suppe hier heisser gekocht als gegessen wird. Klar gibt es Differenzen in den Herangehensweisen und den Auffassungen von verschiedenen Themen und Ansätzen, aber das ist absolut okay. Wir wären Maschinen, wenn wir gleich ticken würden. Ich vertrete eine klare Linie – und an dieser halte ich auch fest. Das bedeutet aber auch, dass man nicht unbedingt einer Meinung sein muss, wenn man sich zum Schluss auf einen Kompromiss einigen kann.

Wie verstehen Sie sich mit dem aktuellen Präsidenten Giancarlo Sergi?

Ich habe mit Giancarlo ein sehr professionelles Verhältnis. Selbstverständlich habe ich ihn vor meiner offiziellen Kandidatur persönlich davon in Kenntnis gesetzt. In einem darauffolgenden Gespräch haben wir uns gegenseitig alles Gute für die Wahl gewünscht.

Viele Schweizer Talente wandern schon früh in ausländische Ligen ab. Woran liegt das?

Weil ausländische Ligen ein attraktiveres und professionelleres Umfeld anbieten. Wenn wir es schaffen, auch in unseren Breitengraden einem jungen Talent die Möglichkeit zu bieten, sich hier zur Weltspitze ausbilden zu lassen, und wenn diese Talente dann auch hier in einem professionellen Umfeld eingesetzt werden können, wird sich dies ändern. Ich bin im Übrigen der Meinung, dass ein Einsatz in einer ausländischen Liga nicht per se schlecht ist, sondern einfach zur richtigen Zeit passieren soll.

Swiss Basketball zählt rund 19 000 Aktivmitglieder. Das sind 6000 mehr als vor zehn Jahren – aber immer noch weniger als bei anderen Indoor-Sportarten. Welches Potenzial sehen Sie für den Basketballsport?

Wenn es uns gelingt, durch verschiedene Massnahmen zu mehr Hallenkapazitäten zu kommen und «3×3 Basketball» als Sommersportart zu etablieren, bin ich überzeugt, dass wir in wenigen Jahren 25 000 Lizenzierte haben werden. Realistischerweise muss man aber auch sagen, dass wir von der Nummer eins der Indoor-Sportarten noch weit entfernt sind – und das wohl auch noch eine Zeitlang bleiben werden.

