Handball: HC Kriens-Luzern überzeugt erneut nicht.

QHL-Handball Kriens-Luzern überzeugt nicht – der Trainer sagt: «Wir müssen uns steigern, das wissen wir alle» Der nächste Sieg: Kriens-Luzern gewinnt in Kreuzlingen mit 34:32. Überzeugend war die Leistung aber schon wieder nicht. Unruhe werde er deshalb nicht ins Team bringen, sagt HCKL-Trainer Peter Kukucka. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 26.02.2023, 17.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

HCKL Peter Kukucka mit seinem Starspieler Andy Schmid. Bild: Alexander Wagner

Das war ein hartes Stück Arbeit in der stimmungsvollen Egelsee-Halle in Kreuzlingen. Der HC Kriens-Luzern, souveräner Meisterschafts-Leader, gastierte beim Aufsteiger und Tabellenletzten, doch er hatte viel mehr Mühe, als ihm lieb sein konnte. In der 50. Minute führte der euphorisierte Underdog mit 30:28, flirtete sanft mit einer Überraschung, ehe die Kräfteverhältnisse wieder zurechtgerückt wurden. Mit Fabian Pellegrinis Paraden und Andy Schmids Toren gelang Kriens-Luzern die Wende, am Ende resultierte ein 34:32-Sieg.

Die Auftritte ähneln sich derzeit. Kriens-Luzern wird zunächst der Favoritenrolle gerecht, spielt klare Führungen heraus, neun Tore waren es vor zwei Wochen gegen GC Amicitia, sechs vor einer Woche bei Suhr Aarau und fünf am Samstag in Kreuzlingen. Am Ende aber zittern die Zentralschweizer um den Sieg, weil die Konzentration flöten geht.

Die Krienser Verteidigung verliert den Zugriff

Gegen die Thurgauer schien das Geschehen den vorgesehenen Verlauf zu nehmen, nach 20 Minuten lag Kriens-Luzern mit 15:10 vorne. Kurz nach der Pause war der Vorrat aber bereits verzehrt, Kreuzlingen glich in der 38. Minute aus (23:23) und ging nach 45 Minuten erstmals in Führung (26:25).

Ist es Jammern auf hohem Niveau? Oder entsteht eine negative Tendenz, die das Team noch teuer zu stehen kommen könnte? «Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter», versichert Trainer Peter Kukucka, «wir müssen uns steigern, das wissen wir alle.» Den Kopf zerbricht er sich aber nicht, «ich werde nun keine Unruhe ins Team bringen». Sie seien stets die bessere Mannschaft, gewinnen auch, wenn sie einen schlechten Tag haben. «Es liegt nicht am System, sondern an Einzelaktionen, an Phasen, wenn im Kopf nicht alle da sind. Wir spielen ja nicht 60 Minuten lang schlecht.»

Angesprochen ist in erster Linie die Abwehr, die zuweilen den Zugriff auf den Gegner verliert. In Kreuzlingen musste Kriens-Luzern nach dem Ausfall von Offensivverteidiger Ramon Schlumpf in Halbzeit zwei auf die 6:0-Variante umstellen, was zunächst nicht funktionierte. «Wir waren zu wenig aggressiv, kassierten zu viele einfache Tore», bemerkt Kukucka.

Krienser wollen in Sursee «Zeichen setzen»

Der Formstand erinnert etwas an die erste Phase in dieser Saison, als die Deckung ebenfalls leckte und vorne (zu) viel von Schmid abhing. «Finde ich nicht», entgegnet Kukucka, «wir sind weiter. Wenn die schweren Spiele kommen, sind wir nicht auf 100, sondern auf 120 Prozent. Es ist wie die Ruhe vor dem Sturm.»

Eine günstige Gelegenheit, diese Eindrücke auf dem Platz zu bestätigen, bietet sich wohl am Samstag, wenn der HCKL zum zweiten Mal in der Surseer Stadthalle ein Heimspiel vor einer grösseren Kulisse austrägt. Gegner ist St.Otmar St.Gallen, das nach der Rückkehr seines Superstars Ariel Pietrasik besser in Fahrt kommt und wohl auch in den Playoff-Viertelfinals ab Anfang April auf die Krienser treffen wird. «Wir werden ein Zeichen setzen, davon bin ich überzeugt», sagt Kukucka.

Erfreulich: Gegen Kreuzlingen übte Kriens-Luzern das 7:6-Angriffsspiel fast über die gesamte Spielzeit, «die Hauptprobe gelang, damit bin ich sehr zufrieden», sagt Kukucka. Weniger erfreulich: Neben Schlumpf ist auch Moritz Oertli (Bauchmuskel) verletzt, beide werden heute beim Arztbesuch mehr über die Schwere der Blessur erfahren.

Kreuzlingen – Kriens-Luzern 32:34 (17:19)

Egelsee. – 580 Zuschauer. – SR Müller/Schaad. – Strafen: je 2-mal 2 Minuten.

Kreuzlingen: Marinovic (11 Paraden; 2 Tore)/Berisha (1 Parade); Brezina (4 Tore), Gonschor (5/2), Lutz (4), Dedaj (4), Fricker (2), Kavcic (4), Mirdita (4), Tahirukaj (3).

Kriens-Luzern: Pellegrini (8 Paraden)/Zaponsek (3); Steenaerts (2 Tore), Küttel (2), Schmid (10/4), Böhm (5), Schlumpf (1), Sipic (8), Buob, Lavric, Orbovic, Rellstab, Langenick (3/1), Idrizi (3).

Bemerkungen: Marinovic pariert Penalty von Schmid (45./25:25). Zaponsek pariert Penalty von Dedaj (53./30:30).