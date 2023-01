Karate: Selin Bagderelli träumt von der ganz grossen Karriere

Karate «Ich zitterte am ganzen Körper»: Diese Schötzerin bezwingt ihr grosses Vorbild Selin Bagderelli schlägt auf dem Weg zu EM-Bronze ihr eigenes Vorbild. Nun träumt die 20-jährige Karateka aus Schötz vom ganz grossen Exploit. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 16.01.2023, 17.26 Uhr

Selin Bagderelli zeigt stolz ihre Medaillen. Bild: Dominik Wunderli (Schötz, 13. Januar 2023)

Rebecca Rawcliffe zählt im Shotokan-Karate zu den Kumite-Weltstars. Im Jahr 2018 war die Engländerin Europameisterin, 2019 sogar Weltmeisterin. «Sie zählt zu meinen Vorbildern. Seit ich mit Karate begonnen habe, möchte ich gegen sie antreten», erzählt Selin Bagderelli. Im Dezember ging der Wunsch der 20-jährigen Schötzerin in Erfüllung, im Viertelfinal der WM in Winterthur kam es zum Direktduell. «Ich musste zunächst leer schlucken, die ganze Halle war auf diesen Kampf fokussiert. Ich wollte mich aber nicht einschüchtern lassen.»

Was dann geschah, fühlt sich auch mehr als einen Monat später surreal an. Bagderelli geriet zwar in Rückstand, machte anschliessend allerdings Druck, glich aus und erzwang gegen die Favoritin eine Verlängerung. Dort war sie mehrmals nahe am Sieg, «bei der Elite müssen die Treffer aber genau sitzen, sonst werden sie nicht gewertet». Dann war Schluss, es blieb beim Remis, die vier Kampfrichter mussten entscheiden. «Ich habe am ganzen Körper gezittert», sagt Bagderelli. Das Verdikt: 3:1-Stimmen für die Luzernerin, sie stand im Halbfinal. «Grandios, der Jubel war unglaublich.»

Fünf Medaillen an WM und EM

Dort unterlag die 1,69 Meter grosse Karateka zwar der um einen Kopf grösseren Katherine Cheshire (ENG), die Weltmeisterin wurde – mit Platz drei errang Bagderelli aber ihre erste Einzelmedaille an einem Grossanlass der Elite. «Es hätte für mich nicht besser laufen können, selbst ich habe das nicht von mir erwartet», erzählt sie. Mit dem Team wurde sie sogar Europameisterin, figurierte indes nur als Ersatz im Aufgebot, um sich für die Einzelwettkämpfe zu schonen. Der Exploit bei der Elite tröstete sie dabei über den ausbleibenden Erfolg bei den U21-Juniorinnen hinweg, zum letzten Mal trat sie altersbedingt im Nachwuchs an. Im Einzel kam sie nicht über Platz fünf hinaus, mit dem Team musste sich die Schweiz, die im Oktober in Liverpool Weltmeisterin geworden war, mit Bronze begnügen. Mit insgesamt fünf Medaillen an WM und EM – inklusive WM-Silber mit dem Eliteteam – fällt die Bilanz von Bagderelli trotzdem sehr gut aus, die Zusammenarbeit mit Mentaltrainerin Siri Zettel trägt immer reifere Früchte.

Selin Bagderelli hat in Karate an der WM und der EM fünf Medaillen gewonnen. Bild: Dominik Wunderli (Schötz, 13. Januar 2023)

Sie ist noch nicht da, wo sie sein will

Der Blick ist nun nach vorne gerichtet, auf einer Wanderung befasste sich Bagderelli zum Jahreswechsel mit der sportlichen Zukunft. Auch 2023 stehen WM und EM an, die Träume gehen allerdings darüber hinaus. 2024 findet die WM in Tokio statt – und da die Sportart nach dem Gastauftritt im Jahr 2021 wieder aus dem Olympischen Programm gestrichen wurde, ist eine WM im Mutterland des Karate das Nonplusultra für Bagderelli. «Wenn ich dort dabei bin, ginge ein Kindheitstraum in Erfüllung.» Erst recht, wenn ihr mit dem Gewinn der Goldmedaille der ultimative Exploit gelingen sollte. Der Aufwand für ihre Sportart bleibt deshalb weiterhin gross, neben den Trainings im Dojo des Karatevereins Schötz/Wauwil stehen Einheiten mit dem Nationalkader und Fitness auf dem Programm. «Ich möchte mich noch mehr pushen, ich bin noch lange nicht da, wo ich sein will», erklärt die gelernte Kauffrau, die in ihrem 70-Prozent-Pensum bei der SolarHub AG in Wolhusen vorzügliche Voraussetzungen vorfindet, um Beruf und Sport zu kombinieren.

