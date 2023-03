Roland Hürzeler ist in Kriens im Alter von 78 Jahren gestorben

Kunstturnen Zum Tod von Roland «Roli» Hürzeler: Er war das Idol einer ganzen Turnergeneration Er war einer der ganz «Grossen» des Schweizer Kunstturnsports: Roland Hürzeler ist am 8. März in Kriens im Alter von 78 Jahren gestorben. Ueli Bachmann Jetzt kommentieren 16.03.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Autogramm: Roland Hürzeler 1969 in der Messehalle Basel. Bild: PD

Zu Beginn der Sechzigerjahre konnten die Schweizer Kunstturner nicht mehr an die Grosserfolge der Vorjahre anknüpfen. Der legendäre Nationaltrainer Jack Günthard brachte mit neuer Methodik und Halbprofitum das Kunstturnen zurück zu Erfolgen und vor allem wieder ins Gespräch. Einer seiner besten Schüler war Roland Hürzeler vom Bürgerturnverein Luzern. Der geborene Zuger aus Oberwil setzte sich ab 1966 an die nationale Spitze. Sein Turnstil – Athletik und Dynamik, gepaart mit Eleganz – und sein ruhiges, sympathisches Auftreten machten ihn schnell zum Liebling von Boulevardpresse und Illustrierten. «Roli» wurde Idol einer ganzen Turnergeneration. Viele litten mit ihm, wenn er an einer Schweizer Meisterschaft das oberste Mehrkampf-Podest verpasste und dies erst im 5. Anlauf gelang.

Roland Hürzeler 1971 in Madrid. Bild: PD

An den Olympischen Spielen in Mexiko 1968 blieben er und sein Team noch unter den Erwartungen. Beim sensationellen 6. Team-Rang an der WM 1970 war Hürzeler bester im Schweizer Team. Ein Jahr später feierte er seinen grössten Erfolg mit dem Gewinn von EM-Bronze am Reck. Nach einem Kreuzbandriss kurz vor den Olympischen Spielen in München 1972 beendete er seine Karriere.

Roland Hürzeler zog mit seiner Frau für 22 Jahre nach Davos, wo er mehrheitlich in Druckereibetrieben tätig war. Nach der Rückkehr 1995 nach Kriens engagierte er sich wieder beim BTV Luzern, unter anderem auch als beliebter Nachwuchstrainer. In den ersten Jahren als Rentner hielt er sich mit diversen Sportarten fit, bis ihn eine schwere Krankheit zurückband. Roland Hürzeler verstarb am 8. März im Alter von 78 Jahren. Er hinterlässt seine Frau, zwei Töchter und fünf Grosskinder.

Roli Hürzeler 2017 daheim in Kriens. Bild: Ueli Bachmann

PD

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen