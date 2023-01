Ignacio Verdi trainiert Volley Luzern mit grosser Leidenschaft

Volleyball Ignacio Verdi reizt das Abenteuer – er lebt bei Volley Luzern seinen Traum Der argentinische Coach Ignacio Verdi strebt mit Luzern die NLA-Playoffs an. Er glaubt, dass sein Team Grosses erreichen kann. Am Sonntag starten die Luzerner gegen Jona ins neue Jahr. Peter Birrer Jetzt kommentieren 05.01.2023, 12.32 Uhr

Ignacio Verdi ist ein emotionaler Trainer und will sein Feuer auf die Spieler übertragen. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 4. Dezember 2022)

Er tüftelt und analysiert, stundenlang befasst er sich mit dem Gegner, jedem Detail schenkt er Beachtung. Er sagt: «Dieses Spiel lässt mich nicht los. Mein Antrieb ist es, mich als Trainer zu entwickeln und die Mannschaft kontinuierlich besser zu machen.» Ignacio Verdi liebt es, über die Sportart zu referieren, die für ihn viel mehr ist als ein simples Spiel. Volleyball ist seine Leidenschaft, die er zum Beruf gemacht hat und die er seit August des vergangenen Jahres in Europa ausleben darf, genauer: in Luzern.

In Buenos Aires kommt Verdi zur Welt, in seiner Jugend kickt er, aber er hört damit auf, weil sich Fussball und Ausbildung nicht mehr vereinbaren lassen. Im Alter von 13 Jahren findet er zum Volleyball und erweist sich rasch als Talent. Mit 17 debütiert er bei Azul Voley Club in der höchsten Liga Argentiniens, parallel dazu studiert er Journalismus. Er spielt auch für die Boca Juniors, die vor allem für ihre Fussballabteilung weltberühmt sind. Der verstorbene Diego Maradona trug einst das Trikot des Vereins und verzückte die Massen im famosen Stadion La Bombonera.

Er fängt in Luzern als Assistenztrainer an

2015 schliesst Verdi nicht nur sein Studium ab, sondern hört auch als aktiver Volleyballer auf. Weil sich ihm die Chance bietet, als Trainer einzusteigen und er Lust darauf hat, seinen Sport aus einer neuen Perspektive kennenzulernen. Die Diplome besitzt er, den Ehrgeiz ebenfalls. Verdi, der auch einen italienischen Pass besitzt, übernimmt als Coach den Club Italiano in Buenos Aires.

Im Sommer 2022 meldet sich ein Agent bei ihm und erzählt von einem Angebot, in Luzern als Trainer zu arbeiten. Verdi sammelt im Internet umgehend Informationen, er will sich aus der Ferne ein Bild machen vom Klub, der ihn verpflichten möchte, von der Stadt, in der er künftig leben würde. Es hört sich wie ein Abenteuer an, was Verdi indes nicht abschreckt, sondern reizt.

Am 11. August fliegt er in die Schweiz, und bewusst ist er sich, dass er nicht die Hauptrolle übernimmt, sondern als Assistenztrainer angestellt wird. Aber nach ein paar Wochen ändert sich das. Volley Luzern trennt sich kurz vor dem Saisonauftakt von Chefcoach Marco Fölmli – aus «finanziellen Gründen», wie es von Vereinsseite heisst. Sein Nachfolger wird Verdi, doch bevor er zusagt, spricht er mit Fölmli. «Mir war seine Meinung wichtig», sagt der Argentinier, «ich verstand mich mit ihm auf Anhieb sehr gut, und ich wollte das kollegiale Verhältnis nicht aufs Spiel setzen. Er verstand, dass es mein Wunsch war, die Chance zu packen.»

Seither ist Verdi also Chef und verrichtet seine Arbeit ohne einen Assistenten. «Ich lebe meinen Traum», sagt er und erklärt seinen Führungsstil so:

«Ich bin nahe an den Spielern und will wissen, wie es ihnen geht, um zu verstehen, warum es ihnen allenfalls nicht so gut läuft.»

Er zeigt Emotionen, mit Gesten und Worten, das Feuer überträgt er auf sein Team, mit dem er auf Englisch kommuniziert, weil Verdi erst ein paar Brocken Deutsch versteht.

Der Rückstand auf Platz 4 beträgt zwei Punkte

Das kann sich ändern, falls die Zusammenarbeit über Ende April fortgesetzt wird. Es ist das, was Verdi anstrebt und was sich auch der Verein vorstellen kann. Erst recht, wenn Luzern die Playoffs der besten vier Teams erreichen und dort auch gut abschneiden sollte. Sieben Partien stehen noch aus, der Auftakt ins neue Jahr erfolgt mit einem Heimspiel gegen Jona (Sonntag, 17 Uhr). Aktuell belegen die Zentralschweizer Rang 5 – zwei Punkte beträgt der Rückstand auf Amriswil.

Der Coach, der am Montag seinen 33. Geburtstag feiert, sagt, er sei ein glücklicher Mensch. Und wenn er von Glück spricht, ist es nicht mehr weit zum Ereignis, das sich kurz vor Weihnachten zugetragen hat. Als Argentiniens Fussballer in Katar den Weltmeistertitel holten, sass er natürlich vor dem Fernseher, fieberte mit und freute sich später über Bilder und Videos der Feierlichkeiten in Buenos Aires – seine Familie war mittendrin. Der Triumph macht ihn stolz, und er ist für ihn ein Beleg dafür, was im Sport mit Hartnäckigkeit erreichbar ist. Übersetzt auf seine Aufgabe heisst das: «Wenn wir als Einheit auftreten, können wir mit Luzern Grosses erreichen. Meine Mannschaft zeichnet eine starke Mentalität aus.» Und Verdi sagt auch: «Ich glaube, dass niemand gerne gegen uns spielt.»

