Handball Andy Schmid hält sich auf dem Feld zurück, sagt aber: «In der Schweiz wird mehr gemotzt» Kriens-Luzern spielt heute (18 Uhr) bei Suhr Aarau. Spielmacher Andy Schmid spricht über Titelchancen und Flirts mit Schiedsrichterinnen. Interview: Stephan Santschi Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andy Schmid (am Ball) macht auf dem Feld das, was er am besten kann: Toreschiessen. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

Gehen Sie dieser Tage an die Fasnacht?

Andy Schmid: Früher war ich ein brutaler Fasnächtler. Vielleicht besuche ich einen Umzug, vielleicht pausiere ich aber auch noch ein Jahr.

Zum Feiern ist eh kaum Zeit, am Samstag spielt Kriens-Luzern bei Suhr Aarau. Was erwartet euch?

Suhr Aarau hat im Moment recht Mühe, verständlicherweise, denn mit João Ferraz und Martin Slaninka fehlen ihnen die beiden wichtigsten Spieler. Ich gehe nicht davon aus, dass wir uns gegenseitig alles zeigen werden, weil wir in vier Wochen im Cup-Halbfinal in einem extrem wichtigen Spiel wieder aufeinandertreffen. Doch wenn wir am Samstag siegen und uns in den restlichen Heimspielen keine Blösse geben, sollten wir von Platz eins nicht mehr zu verdrängen sein.

Sechs Spieltage vor Schluss steht Kriens-Luzern mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz eins. Wie wichtig ist es, als Qualifikationssieger in die Playoffs zu starten?

Für mich ist das mehr als eine Randnotiz, wenn wir bis zum Schluss um den Titel spielen wollen. Der Heimvorteil kann einen Riesenunterschied ausmachen. Bleiben wir Erster, können wir in einem allfälligen Halbfinal zudem Pfadi Winterthur aus dem Weg gehen, es ist nach Schaffhausen in einer Best-of-5-Serie sicher am schwierigsten zu bespielen.

Die ersten drei Partien hat Kriens-Luzern im neuen Jahr gewonnen. Ihr Fazit?

Die Gegner haben gegen uns null Komma null zu verlieren, das ist nichts Neues, macht es aber gefährlich. Wir haben Bern, Wacker Thun und GC Amicitia nicht in Grund und Boden gespielt, doch wenn wir jetzt nicht durchmarschieren, ist das gut für die kommenden Wochen. Wenn wir nämlich glauben, 80 Prozent Einsatz reichen aus, wenn wir wie zuletzt gegen GC Amicitia die Konzentration etwas zurückschrauben, kann es brutal schnell in die andere Richtung gehen.

Innert zehn Minuten verkürzten die Zürcher den Rückstand von neun Toren auf eines.

Das darf nicht passieren, wird aber immer mal wieder passieren. Wir sehen dies nicht dramatisch, weil wir es erklären können, in dieser Phase vergaben wir mehrere 100-prozentige Chancen. Wenn wir ein solches Spiel trotzdem gewinnen, betrachte ich es als wertvollen Qualitätstest. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, und unser Kader steht in der Breite auf wackligeren Beinen als jenes von Schaffhausen. Doch wenn wir gesund bleiben, haben wir recht gute Chancen, bis zum Schluss um Titel zu spielen, dann sind wir über fünf Spiele schwer zu schlagen.

Erstmals pfiff das Frauenduo Andrea Müller und Sandra Schaad ein Spiel in Kriens. Ihr Lächeln auf Fotos lässt den einen oder anderen Flirt vermuten.

(Schmunzelt.)

Es war extrem schwierig für sie, ich fand ihre Leistung aber sehr gut. Ich versuche generell, normal zu kommunizieren. Im internationalen Vergleich ist der Umgang mit Schiedsrichtern in der Schweiz eher heftig, es wird von allen Seiten mehr gemotzt. Ich sage während eines Spiels nicht, dass sie alles richtig machen, aber ich glaube, die Schiedsrichter sind empfänglicher für Informationen, wenn man dabei nicht die Lautstärke anhebt.

Generell verlieren Sie nicht die Contenance.

Ich möchte mich nicht auf Mätzchen einlassen. Seit meiner Rückkehr in die Schweiz sind viele Augen auf mich gerichtet, von Zuschauern, Junioren, Gegnern, das mache ich mir vor ­jedem Spiel bewusst. Mir ist die Aussendarstellung sehr wichtig. Auch ich mache Fehler, bin ­zuweilen unzufrieden mit mir. Wenn ich mich dann dabei ­ertappe, dass ich aufmüpfig werde, nehme ich mich wieder ­zurück.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen