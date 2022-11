Innerschweizer Geräteturnerinnen in bestechender Form

Geräteturnen Innerschweizer Express überrollt die Konkurrenz Die Geräteturnerinnen des Verbandes Luzern, Ob- und Nidwalden holen in der Königsklasse K7 den fünften Mannschaftstitel in Folge. Theres Bühlmann 14.11.2022, 16.02 Uhr

Das erfolgreiche K7-Team, von links: Coach Beni Boos, Sandra Garibay, Anja Langensand, Kaya Dimmler, Angela Günther und Paciane Bo Studer. Bild: Fabienne Felder (Olten, 13. November 2022)

Tolle Stimmung, hochstehender Sport und volle Ränge an der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft der Geräteturnerinnen und der Sie+Er-Kategorie in der Oltener Stadthalle: Angefeuert wurden die Teilnehmenden mit Glocken, Pauken und Trompeten, honoriert mit Standing Ovations. In der Königsklasse K7 machten sich am Sonntagnachmittag die fünf Akteurinnen des Turnverbandes Luzern, Ob- und Nidwalden bereit. Und was dann folgte, war ein turnerisches Feuerwerk. Das Quintett Sandra Garibay (BTV Luzern), Paciane Bo Studer (Nidwalden), Kaya Dimmler (BTV Luzern), Anja Langensand (Sarnen) und Angela Günther (Beromünster), zeigte sich in bestechender Form.

Verzichten musste das Team von Coach Beni Boos auf Florence von Ziegler (Fussbruch). Sie wurde durch Angela Günther ersetzt, die sich bestens integrierte. Luzern begann am Boden mit Anja Langensand, sie erhielt 9,500 Punkte. Kaya Dimmler bekam 9,250, Angela Günther 9,200, Paciane Bo Studer und Sandra Garibay bekamen je 9,700. Und der Innerschweizer Express nahm Fahrt auf. Alle fünf Turnerinnen holten sich an den drei nachfolgenden Geräten weiter hohe Wertungen, der Sieg nahm Konturen an.

Sandra Garibay wird gebührend verabschiedet

Wie überlegen dieses Team agierte, zeigte die Tatsache, dass zwei Noten von 9,400 und 9,450 Streichresultate bedeuteten. Ein Blick auf die persönlichen Höchstnoten unterstreicht die Stärke dieser Equipe: Studer 9,800, Garibay 9,750, Dimmler 9,650 (alle am Sprung), Langensand 9,500 (Boden) und Günther 9,500 (Reck). Am Ende standen die Innerschweizerinnen wieder zuoberst auf dem Podest, erzielten mit 152,700 Punkten ein sehr hohes Resultat und liessen die zweitplatzierten St.Gallerinnen, die 149,175 totalisierten, klar hinter sich. Mehr noch: Die Innerschweizerinnen konnten sich zum fünften Mal in Folge als Schweizer Meisterinnen krönen lassen. «Es ist super gelaufen, alle habe voll durchgeturnt, kein Schnitzer, nichts», freute sich Beni Boos. «Wir haben viel zusammen trainiert, alle setzten sich für das Team ein, sie pushten sich gegenseitig, das wirkte unterstützend und ist die Basis zum Erfolg.» Das Resultat von 152,700 bezeichnet er als sensationell.

Standing Ovations konnte auch die mehrfache Schweizer Meisterin Sandra Garibay (23) entgegennehmen. Sie bestritt ihren letzten Wettkampf als Mannschaftsturnerin für den Verband und liess sich mit 38,700 Punkten das höchste Resultat notieren. Bei der Verabschiedung gab es Blumen, Umarmungen, grosse Dankbarkeit und viele Emotionen. Happy sei sie, «aber auch etwas traurig, es hat mir immer sehr viel Spass gemacht», sagte Garibay. «Der Rücktritt ist der richtige Entscheid, aber ich verschwinde ja nicht ganz von der Bildfläche.» Garibay wird weiterhin für die Sektion des BTV Luzern im Einsatz stehen.

Silber für den Luzerner Nachwuchs

Gut hielt sich auch der Luzerner Nachwuchs in der Kategorie 5: Das Quintett Lynn Estermann (Beromünster), Lidia Rossi (Hochdorf), Lou Dimmler (BTV Luzern), Ena Erni (Beromünster) und Lia Bachmann (BTV Luzern) wusste zu gefallen. Unter dem Teamverantwortlichen Toni Bernet gewann die Equipe mit 148,850 Punkten verdient die silberne Auszeichnung und musste sich nur von den St.Gallerinnen (149,800) geschlagen geben. Das Team der Kategorie Damen, bei der letzten Austragung noch auf Platz 2, erreichte in Olten den vierten Rang. Damit verpasste es das Podest um einen halben Punkt. Für das K6-Team Luzern, Ob- und Nidwalden resultierte Rang 5. Zu Top-10-Plätzen kam auch Uri: Rang 6 in der K5, Platz 8 in der Kategorie Damen und Platz 9 in der K6.

Der Anlass in Olten beendete die diesjährige SM-Triologie. Alle Wettkämpfe vermochten mit spannenden und hochstehenden Vorführungen zu begeistern und bewiesen einmal mehr, wie beliebt und breitgefächert die Sportart Geräteturnen ist, bei den Aktiven wie bei den Zuschauerinnen und Zuschauern.

Rangliste: stv-fsg.ch