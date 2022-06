Sie werden hoffentlich zu den Nachfolgern von Schurtenberger, Wicki, Reichmuth oder Schuler: die besten Jungschwinger der Innerschweiz. Der Weg bis zu den besten Aktiven ist aber meistens lang und schwer. Am Sonntag haben die jungen Bösen in Attinghausen am 20. Innerschweizer Nachwuchsschwingertag gezeigt, was sie bereits draufhaben.

Andreas Wolf 26.06.2022, 21.15 Uhr