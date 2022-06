Was Sie vor dem Start des ISAF in Ennetbürgen wissen müssen

Innerschweizer Schwingfest Es gibt noch Stehplatztickets: Das müssen Sie vor dem Start des Isaf in Ennetbürgen wissen Das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Ennetbürgen wird weit mehr als nur ein sportlicher Wettkampf. Während vier Tagen findet auf dem Festgelände Herdern ein Rahmenprogramm statt. 15'000 Besucherinnen und Besucher erwarten die Veranstalter insgesamt. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte zum Grossanlass. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 30.06.2022, 11.30 Uhr

Natürlich darf bei einem gepflegten Schwingfest auch der Brunnen nicht fehlen. Bild: PD

Ennetbürgen ist bereit für den Höhepunkt des Innerschweizer Schwingkalenders. Am Donnerstagabend um 18 Uhr fällt der Startschuss zum Innerschweizer Schwing- und Älplerfest (Isaf). Der eigentliche Höhepunkt findet am Sonntag ab 7.30 statt, wenn die Bösen ins Sägemehl steigen. Vom Ländlerabend über die Autogrammstunde mit der Skirennfahrerin bis zur Tauschbörse von Schwingerbildli wird ein umfangreiches und kostenloses Rahmenprogramm geboten. Was Sie in Ennetbürgen erwartet und wie Sie an eines der begehrten Tickets für das Schwingfest kommen, erfahren Sie hier.

Inhaltsverzeichnis Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Tickets

Anreise

Der Donnerstag steht im Zeichen der Ländlermusik. Die beiden Formationen Trio St.Jakob und Wilti Gruess treten im Festzelt auf. Der Festbetrieb und der Gabentempel öffnen um 18 Uhr. Um 23 Uhr werde Feierabend sein, heisst es. Man muss ja schliesslich noch drei weitere Tage durchhalten.

Sie werden für die Party zuständig sein: die Nidwaldner Band Hebdide. Bild: PD

Der zweite Tag stehe «im Zeichen der Party», sagt Isaf-Medienchef Peter Bircher. Und das Programm unterfüttert seine Aussage. Im Festzelt spielen ab 19 Uhr The Murphys oder Hebdide und im Barwagen legen die DJs N.W. Soundstäyl auf. Auch am Freitag startet der Festbetrieb um 18 Uhr. Um Mitternacht soll im Festzelt Schluss sein, der Barbetrieb wird aber bis 2 Uhr weitergeführt.

Riesenslalom-Spezialistin Andrea Ellenberger wird am Samstagnachmittag in Ennetbürgen Autogramme geben. Bild: PD

Am Samstag stehen die Familien im Zentrum. Um 9.30 beginnt der Buebäschwinget in der Arena mit 250 Jungschwingern (Eintritt ist kostenlos). Für alle, die Schwingerbildli sammeln, gibt es ab 10 Uhr eine Tauschbörse. Am Nachmittag folgt eine Autogrammstunde mit Skirennfahrerin Andrea Ellenberger und Skirennfahrer Reto Schmidiger sowie den Schwingern Benji von Ah und Lukas Bernhard. Überschüssige Energie werden Kinder im Gumpischloss, auf dem Pumptrack oder bei der Spielkiste los. Am Nachmittag bietet das PC-7-Team eine Flugshow. Im Festzelt geht’s ab 16.00 Uhr mit diversen Formationen und Bands los. Für Durstige findet die Bar bis 1.30 Uhr Lösungen mit entsprechender Unterhaltung von CE-DJ. Das detaillierte Programm finden Sie hier.

Er gehört wie so oft zum Favoritenkreis: Joel Wicki. Sven Thomann/Freshfocus

Nun zum eigentlichen Herzstück dieses Grossanlasses. Um die 200 Schwinger gehen am Sonntag ab 7.30 auf sieben verschiedenen Sägemehlringen an die Arbeit. 15 Eidgenossen stehen am Start. Darunter Joel Wicki, Sven Schurtenberger, Erich Fankhauser, Mike Müllestein und Matthias Aeschbacher, die alle schon in dieser Saison Kranzfeste gewannen. Titelverteidiger ist der Luzerner Nichteidgenosse Joel Ambühl. Die Arena in Ennetbürgen bietet Platz für rund 7000 Zuschauer. Der Schlussgang ist auf 17 Uhr terminiert. Parallel zum Schwingfest findet das Steinstossen statt. Nach den sportlichen Wettkämpfen kommt es im Rahmen des Festbetriebs zu diversen musikalischen Darbietungen. Um 23 Uhr ist das Ende des Barbetriebs geplant und damit definitiv Schluss.

Rund 7000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden am Sonntag in der Arena sein. Bild: PD

Die Sitzplätze sind längst verteilt – unter anderem an Schwingklubs, Funktionäre und Sponsoren. Wer dennoch in die Arena will, hat Chancen auf einen Stehplatz. Stand Donnerstagmittag waren noch rund 800 Stehplatztickets verfügbar. Sie können ab Donnerstagabend, 18 Uhr, auf dem Festgelände beim Gabentempel für 25 Franken (nur Barzahlung möglich) erworben werden. Die genauen Verkaufsmodalitäten finden Sie hier. Wer den Wettkampf nicht in der Arena mitverfolgen kann, wird via Gangticker auf unserer Website sowie im Livestream von Tele 1 auf dem Laufenden gehalten.

Über alle vier Tage werden 15’000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Das Wetter ist vor allem am Samstag und am Sonntag hochsommerlich mit Temperaturen um 30 Grad. Da das Festgelände Herdern weitläufig ist, stehen viele kostenlose Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Den ÖV zu benutzen, wird dennoch empfohlen. «Oder man reist mit dem Velo oder Moped an», sagt Medienchef Peter Bircher, «vor allem bei diesem Wetter.»

