Der 19-jährige Urner Lukas Bissig verblüfft die Schwingerwelt

Innerschweizer Schwingfest Schon sein Vater war ein Böser: Der Urner Lukas Bissig verblüfft die Innerschweizer Schwingerwelt Lukas Bissig aus Attinghausen ist 19 Jahre alt und gehört zu den Entdeckungen der Saison. Am Sonntag will er seinen Aufstieg auch beim Innerschweizer Schwingfest in Ennetbürgen bestätigen. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Lukas Bissig in der Schwinghalle seines Klubs in Attinghausen. Bild: Nadia Schärli

Vor wenigen Wochen sorgte Lukas Bissig am Urner Kantonalfest für einen besonderen Moment. Er sass in der Garderobe neben dem Schwingplatz in Erstfeld, der fünfte Gang hatte bereits begonnen, der Speaker rief die nächsten Paarungen aus. Er hörte den Namen seines nächsten Gegners: Reto Nötzli. Die Aufgabe hätte an diesem Fest kaum schwieriger sein können. Er hatte nicht lange Zeit, um sich darauf einzustellen. Wenige Minuten später stand er dem technisch starken Turnerschwinger gegenüber. Nötzli ist 32 Jahre alt, mit 52 Kränzen geschmückt und Eidgenosse. Bissig ist 19 Jahre alt und hat seinen ersten Kranz im letzten Sommer gewonnen.

Nötzli kam aber nicht wirklich klar mit dem jungen Urner, das Duell zog sich in die Länge. Und plötzlich lag Nötzli auf dem Rücken. Bissig hatte ihn mit einem Gammen erwischt, eine ziemliche Überraschung, das Publikum jubelte. Was auffiel: Bissigs Angriff passierte reflexartig. Eine blitzschnelle Reaktion. Als würde sein Körper eigenmächtig arbeiten. Das Urner Kantonalfest beendete er auf Rang 3 hinter Lario Kramer und Armon Orlik. Noch nie war er an einem Kranzfest so gut.

Sein Vater gewann 2004 den Eidgenössischen Kranz

Bereits sein Vater Stefan Bissig war ein begnadeter Schwinger. Zwischen 1998 und 2004 erlebte er seine beste Phase. In dieser Zeit gewann er drei Kranzfeste. Beim Eidgenössischen in Luzern 2004 gelang ihm der Kranzgewinn, es war das Highlight seiner Karriere. Zwei Jahre später trat er vom aktiven Schwingsport zurück, heute ist er als Trainer im Kantonalverband tätig. Lukas Bissig kam 2003 zur Welt. Er mag sich nicht erinnern, seinen Vater jemals live im Sägemehl gesehen zu haben.

Stefan Bissig nach seinem Sieg beim Urner Kantonalfest im Mai 2004. Schlussganggegner Ruedi Odermatt (rechts) gratuliert ihm. Bild: Beat Blättler

Wie der Vater ist auch der Sohn grossgewachsen. Lukas Bissig misst 192 Zentimeter. «Ich glaube, jetzt ist mein Wachstum definitiv abgeschlossen», sagt er. Im vorletzten Jahr, als keine Schwingfeste stattfanden, habe er nochmals einen Sprung um 10 Zentimeter gemacht. Nach der Coronapause kam er im letzten Sommer wie aus dem Nichts und gewann seine ersten Kränze. Seine Grösse ist ein beträchtlicher Vorteil. Sein Gewicht von 110 Kilogramm dürfte in den nächsten Jahren noch nach oben gehen. Denn aktuell macht er kein Krafttraining.

«Vielleicht wird das im nächsten Winter ein Thema für mich. Aber im Moment konzentriere ich mich auf das Schwingtraining und arbeite mit dem eigenen Körpergewicht.»

Lukas Bissig scheint nichts überstürzen zu wollen. Schwingkameraden sagen über ihn, er werde auch an Wettkämpfen nie nervös. Die anhaltenden Erfolge bringen ihn nicht aus der Ruhe. Nebst seinen drei Kantonalkränzen holte er sich den Kranz beim Bergfest in Schwarzsee. Ab sofort wird Bissig auf den Einteilungs- und Ranglisten mit zwei Sternchen markiert. Es ist ein früher Aufstieg auf die nächste Stufe.

Lukas Bissig lernt beim Schwarzsee-Schwinget die Routine des Berners Thomas Sempach kennen. Bild: Sven Thomann/Freshfocus

Nach dem erfolgreichen Tag beim Schwarzsee-Schwinget fuhr er mit seinen Eltern wieder nach Hause, nach Attinghausen. «Dann gingen wir um 22 Uhr in die Dorfbeiz. Es waren plötzlich so viele Leute da und gratulierten mir. Erst dann wurde mir richtig bewusst, was ich erreicht habe.»

Plötzlich ist er derjenige, der Autogramme gibt

Am letzten Wochenende veranstaltete der Schwingklub Attinghausen das Innerschweizerische Schwingfest für den Nachwuchs. Lukas Bissig half beim Auf- und Abbau mit. Viele Leute seien auf ihn zugekommen und hätten ihm gratuliert. «Es gibt sogar Junge, die nun ein Autogramm wollen. Vor wenigen Jahren war ich noch selbst ein Autogrammjäger, das ist speziell», erzählt er.

Für Lukas Bissig stehen in diesem Sommer noch mehrere Highlights an. Bild: Nadia Schärli

Sein Wachstum, die Kränze, die abgeschlossene Lehre als Fleischfachmann in diesem Sommer: Es ist vieles passiert im Leben von Lukas Bissig. Im vergangenen Jahr gehörte er noch zum Teilnehmerfeld am Innerschweizerischen der Jungschwinger, wo er sich auch den Kategoriensieg holte. Am Sonntag tritt er nun beim Innerschweizerischen der Grossen in Ennetbürgen an. Und nimmt man den bisherigen Saisonverlauf als Massstab, stehen die Chancen auf seinen ersten Teilverbandskranz gut.

Nach dem Innerschweizer Schwingfest wird er auch noch auf dem Brünig im Einsatz stehen und Ende August schliesslich das Eidgenössische bestreiten. Vor allem der Grossanlass in Pratteln Ende August dürfte für ihn zum Erlebnis werden. Es ist erst das zweite Eidgenössische Schwingfest, das Bissig miterlebt. In Zug 2019 war er erstmals dabei, allerdings als 16-jähriger Zuschauer auf der Tribüne. Das erste Eidgenössische, an das er sich erinnern kann, war 2010. Damals verfolgte er als Siebenjähriger den Durchmarsch von Kilian Wenger am Fernsehen mit. Wenger bezeichnet er als ein Vorbild. Nebst seinem Vater Stefan natürlich. «Mein Vater war immer ein Vorbild von mir», sagt er.

