Schweiz muss sich an Hallenhockey-EM mit Rang fünf begnügen

Internationales Turnier Hallenhockey: Österreicherinnen gewinnen die U21-EM in Luzern Österreich setzt sich im Final gegen Tschechien durch. Die Schweiz klassiert sich auf Rang 5. Die Organisatoren vom Luzerner SC ziehen ein positives Fazit. 15.01.2023, 17.44 Uhr

Paulina Appel vom LSC (links) erzielte vier Treffer für die Schweizer Auswahl. Dominik Wunderli (Luzern, 14. Januar 2023)

In einem spannenden Final in der gut besetzten Maihofhalle sicherte sich das österreichische Nationalteam der Frauen den Titel der U-21-EM mit einem 2:1-Sieg gegen Tschechien. Damit siegte jene Equipe, die im Verlaufe des Turniers am meisten überzeugt hatte. Das Spiel um Bronze entschied die Türkei gegen ein beherztes ukrainisches Team mit 2:1 für sich.