Esaf 2022: Das sagt König Joel Wicki am Tag nach der Krönung

Interview «Was im Athletenzelt abging, war unglaublich»: Das sagt Joel Wicki am Tag nach der Krönung Einkaufen war für Joel Wicki schon vor dem Königstitel schwierig. Seine Bekanntheit wird jetzt nochmals zunehmen. Im Interview blickt der 25-Jährige auf den grössten Tag seiner bisherigen Laufbahn zurück – und spricht über den umstrittenen Schlussgang. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 29.08.2022, 14.23 Uhr

Der neue Schwingerkönig: Joel Wicki. Claudio Thoma/freshfocus

Als Joel Wicki am vergangenen Freitag mit dem Auto in Richtung Pratteln fuhr, hatte er grosse Ziele im Kopf. Am Montagvormittag fährt er die Strecke wieder retour – als Schwingerkönig. Als er um die Mittagszeit zu Hause in Sörenberg ankommt, staunt der 25-Jährige über die Fülle an Plakaten und Tafeln am Strassenrand, die den neuen König hochleben lassen.

Der Manager von Kilian Wenger bezeichnete einmal die ersten 48 Stunden nach dem Königstitel als «heisse Phase». Die ganze Schweizer Medienlandschaft verlange Interviews. Wie erleben Sie diese heisse Phase?

Joel Wicki: Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, es sind ja erst etwa 19 Stunden vergangen. Natürlich gibt es extrem viele Medienanfragen und unzählige Nachrichten.

Wie verlief der Sonntagabend?

Der war extrem. Nach dem Schlussgang ging es zur Dopingkontrolle, später folgte die Medienkonferenz, irgendeinmal ging ich in den Gabentempel, dann ins Athletenzelt des Innerschweizer Schwingerverbands. Das war unglaublich, was dort abging. Meine Kameraden feierten mich ausgelassen, ich musste dann auch noch mitsamt den Kleidern in den Pool reinspringen. Heute Morgen ging ich nochmals ins Athletenzelt, packte alles zusammen, jetzt bin ich auf der Heimfahrt.

Sehnen Sie sich nach etwas Ruhe oder geniessen Sie diesen Rummel?

Nein, ich finde es schön, diesen Erfolg mit anderen zu teilen. Ich war mir ja auch bewusst, was auf mich zukommen könnte im Fall eines Titels. 2019, als ich in Zug Erstgekrönter wurde, habe ich ja bereits einen Vorgeschmack bekommen. Manchmal erschwert die Bekanntheit aber den Alltag ein wenig. Beispielsweise, wenn ich einkaufen gehe und nach einer halben Stunde immer noch einen leeren Wagen habe, weil ich in Gespräche verwickelt wurde (schmunzelt). Aber ich geniesse das ja auch.

Am Bahnhof in Luzern war die Stimmung nach Mitternacht, als die letzten Züge aus Pratteln ankamen, immer noch ausgelassen. Konnten Sie schon einordnen, was Sie geschafft haben?

Nicht wirklich, ich bin ja erst auf dem Heimweg. Es ist schon verrückt: Als ich am Freitag meinen Trainer Daniel Hüsler in Willisau abholte und wir nach Pratteln fuhren, hoffte ich noch, dass ich mit einem guten Ergebnis zurückkommen würde. Doch dass es so rauskommt, hätte ich echt nicht gedacht. Ich wusste, dass ich gut drauf bin. Wir Innerschweizer waren ein gutes Team. Wir kämpften alle. Wenn einer Blessuren hatte, biss er auf die Zähne. «Es gibt keinen Schmerz» wurde zu unserem Wettkampfmotto. Wir haben gut zusammengearbeitet. Mit den sieben Kränzen wurden wir zwar etwas unter Wert geschlagen.

Wussten Sie noch, was Sie im Siegerinterview auf dem Platz sagten?

Das Team habe ich unter anderem erwähnt. Wir hatten auch viele ehemalige Aktivschwinger der Innerschweiz im Betreuerstab. Etwa Daniel Odermatt, Gregor Rohrer, Martin Grab, Daniel Hüsler. Das sind alles Leute, zu denen man hochschauen kann.

Sie dankten tatsächlich allen möglichen Menschen. Und erwähnten sogar die Rinder, die bald von der Alp wegmüssten.

Das ist so, solche Dinge haben bei mir Vorrang. Aber diese Personen, die ich erwähnte, dazu gehören Teamkameraden, Betreuer, Masseure, Familie, Fans sind so wichtig, um ein solches Ziel zu erreichen. Oder auch Matthias Aeschbacher im Schlussgang. Ich kenne ihn ja sehr gut, wir waren in Magglingen zusammen in den Spitzensport-WK. Jeder weiss, dass er ein guter Mensch ist. Am Ende waren Sieg und Niederlage so nahe beieinander. Die Freude ist einfach so gross, da ich so viel in dieses Ziel investiert habe und auf so viel verzichtete. Es ist nicht selbstverständlich, so weit zu kommen – auch für Spitzenschwinger nicht.

Reden wir über die Entscheidung im Schlussgang. Es sah auf den TV-Bildern so aus, als hätten Sie keinen Griff gehabt. Was sagen Sie zu diesen Diskussionen?

Das sind Kampfrichterentscheidungen, das kann natürlich auch hart sein. Ich hatte das glücklichere Ende für mich, nächstes Mal ist das Glück vielleicht auf seiner Seite. Aber solche Diskussionen sind schwierig. Sie ändern ja jetzt auch nichts mehr.

Im Schlussgang wirkten Sie angezählt. Sie mussten Angriff um Angriff überstehen. Wie haben Sie das erlebt?

Einen Zug vor der Entscheidung habe ich gemerkt, dass ich wieder besser in den Gang gekommen bin. Ich wollte es einfach nicht zulassen, dass ich erneut den Eidgenössischen Schlussgang verliere. Ich sagte mir, dass ich dieses Fest nicht auf diese Weise beenden möchte. Ich investierte nochmals alles. Diesen Zug, dieses Ableeren übers Knie, mache ich äusserst selten. Es ist so viel Risiko dabei, die Erfolgschance liegt nur bei etwa 50 Prozent. Aber das ist auch eine Charakteristik des Schwingsports: Sieg und Niederlage liegen manchmal extrem nahe beieinander. Das hat man auch bei Pirmin Reichmuth oder Samuel Giger gesehen.

Samuel Giger war der unbestrittene Topfavorit. Sie selbst galten nicht als erster Anwärter. Ein Vorteil?

Giger hatte es sicher in den eigenen Händen. Aber er kann sich keinen Vorwurf machen. Er war so souverän seit dem Baselstädtischen Schwingertag, wo ich gegen ihn verloren habe. Ich dachte mir dort, wenn der so weitermacht, wird er in Pratteln alles niederwalzen. Vielleicht hat er die Form nicht aufrechterhalten können bis zum Eidgenössischen, ich weiss nicht, was die Gründe waren. Es hat sich sicher gezeigt, dass extrem viel im Kopf stattfindet. Ein Esaf geht über zwei Tage und man braucht vor den Wettkampftagen jeweils gute Nächte.

Haben Sie nach dem verlorenen Schlussgang von Zug 2019 daran geglaubt, dass Sie nochmals so weit kommen werden?

Viele haben mir nach Zug gesagt: «Jetzt packst du's halt in Pratteln.» Aber ich habe diesen Leuten immer entgegnet, dass das nicht so einfach ist. Es muss so viel zusammenstimmen, um es in einen Eidgenössischen Schlussgang zu schaffen. Du brauchst, wie gesagt, zwei gute Tage, du musst unfallfrei bleiben, das ist alles nicht selbstverständlich. Ich sah Zug 2019 lange als eine verpasste Chance an. Aber es kann hart sein: Am Schluss entscheidet dann ein Kampf.

Sven Schurtenberger, Ihr Luzerner Teamkollege, sagte, Sie sassen vor dem Schlussgang regelrecht auf Nadeln im Athletenzelt. Wie fühlten Sie sich da?

Zuerst einmal: Sven war eine ganz wichtige Person in diesem Fest. Er hatte unter anderem die beiden Berner Michael Ledermann und Florian Gnägi gestellt. (Wicki unterbricht) Ouh, hier hängen aber viele Plakate, hei-ei-ei.

Sind Sie in Sörenberg angekommen?

Das ist so. Es hat viele Plakate und Tafeln, unglaublich. Aber wo waren wir? Genau, beim Athletenzelt vor dem Schlussgang: Ich war so im Zeug. Ich wollte eigentlich sofort auf den Schwingplatz sprinten und loslegen. Dann kam der gemeinsame Einmarsch.

Ihren Betreuer Daniel Hüsler bezeichneten Sie als Vaterfigur. Welche Rolle spielte er in den Sekunden vor der Entscheidung?

Er ist Gold wert. Er gab mir natürlich die letzten paar Tipps. Wir sind ein eingespieltes Team, dieser Erfolg hat sehr viel mit ihm zu tun. Seine Erfahrung ist enorm. Er erzählt mir auch von Fehlern, die er bei seinen Teilnahmen an Eidgenössischen Schwingfesten gemacht hat. Daraus lerne ich viel. Während des Schlussgangs musste er aber ziemlich leiden, da ich teilweise arg unter Druck geriet (lacht).

Was setzt man sich für Ziele, wenn sich der grösste Kindheitstraum erfüllt hat?

Ich freue mich generell auf alles, was noch kommt. Für mich ändert sich nicht ganz so viel, ich will weiterhin offensiv schwingen. Aber diesen Titel kann mir nun niemand mehr nehmen.

