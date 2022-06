ISAF 2022: Die Datenanalyse zu den Schwingern am Innerschweizer

Isaf 2022 Am meisten Gänge gewinnt ein Gast: Die Datenanalyse zu den Schwingern am Innerschweizer Sven Schurtenberger ist am besten in Form, aber so oft wie Benjamin Gapany gewinnt keiner der Isaf-Teilnehmer seine Gänge. Ruben Schönenberger und Tim Naef Jetzt kommentieren 30.06.2022, 08.20 Uhr

Benjaming Gapany (helle Hose, hier am Südwestschweizer Schwingfest) könnte den Innerschweizern den Festsieg stehlen. Bild: Pascal Muller/Freshfocus (Visp, 26. Juni 2022)

202 Schwinger wollen sich am Sonntag in Ennetbürgen am Innerschweizer Schwing- und Älplerfest (Isaf) beweisen. Unter ihnen mit Christian Schuler auch ein Schwinger, der es bereits auf über 100 Kränze gebracht hat.

Schurtenberger mit dem besten Formstand

Die Marke von 100 Kränzen hat Schuler letztes Jahr erreicht. Mit seinen neun Kränzen in den letzten zwei Jahren – unter anderem auch am letztjährigen Isaf – gehört er mindestens zum erweiterten Favoritenkreis.

Stärker einzustufen als Schuler sind sechs andere Schwinger aus dem Isaf-Teilnehmerfeld. Das zeigt unsere Auswertung des Formstands aller Kranzschwinger, die am Sonntag im Einsatz stehen. Dieser gewichtet alle gewonnenen Kränze im letzten und im laufenden Jahr.

Gapany gewinnt 8 von 10 Gängen – so viele wie keiner

Viele Kränze kann jedoch nur holen, wer unverletzt bleibt und oft antreten kann. Das zeigt sich wiederum an Christian Schuler. Er fiel 2022 mehrere Wochen aus. Insgesamt bestritt er 2022 erst zwölf Gänge. Deutlich weniger als alle anderen in den Top Ten. Doch am 12. Juni stand Schuler bereits wieder im Schlussgang beim Stoos-Schwinget. Seine Form könnte also gar besser sein, als es die Zahlen vermuten lassen.

Allerdings lässt sich auch festhalten, dass Schuler einen Drittel seiner bisherigen Gänge verloren hat. Von den Mitfavoriten ist das der schlechteste Wert. Am besten schneidet in dieser Betrachtung Benjamin Gapany ab, der nur 2 seiner bisherigen 30 Gänge verloren hat. Das entspricht bloss 7 Prozent. Gewonnen hat er satte 80 Prozent.

Das Anschwingen am Isaf in Ennetbürgen ist für Sonntag, 7.30 Uhr, angesetzt. Der Schlussgang sollte etwa um 17 Uhr stattfinden.

