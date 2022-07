Die Innerschweizer Schwinger vor dem Isaf auf Formsuche

Isaf in Ennetbürgen Die Innerschweizer Schwinger suchen in Ennetbürgen ihre Eidgenössische Form Vor drei Jahren gewann mit Nick Alpiger ein Nordwestschweizer das Teilverbandsfest der Innerschweizer. Das möchten die Einheimischen an diesem Sonntag verhindern. Allerdings haben viele arrivierte Kräfte ihre Topform noch nicht gefunden. Der ISV-Präsident sieht im Hinblick aufs Eidgenössische aber auch Vorteile. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Christian Schuler, Sven Schurtenberger und Joel Wicki beim Eidgenössischen 2019. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Seit er als 17-Jähriger beim Bergfest auf der Rigi den Schwingerkönig Nöldi Forrer aus den Angeln hob und besiegte, sind die Ansprüche an Joel Wicki gross. Und der Sörenberger wurde ­diesen Erwartungen mit einer zuverlässigen Regelmässigkeit gerecht. Mit 22 Jahren stand er bereits im eidgenössischen Schlussgang. Seither trägt er den Titel des Erstgekrönten.

Joel Wicki ist ein Mann für die spektakulären Momente. Er schwingt auf Angriff, er will immer gewinnen. Doch in dieser Saison entfaltete Wicki seine Durchschlagskraft bisher nicht wie gewohnt. Wicki konnte bei Kantonalfesten nicht bloss durchmarschieren und steckte unerwartete Niederlagen ein, die auch seiner offensiven Schwingweise geschuldet waren. Er verlor das Kräftemessen mit dem Königskandidaten Samuel Giger beim Baselstädtischen Schwingertag und er wurde beim Schwarzsee-Schwinget von drei verschiedenen Bernern gestellt.

Aber auch andere Innerschweizer Spitzenschwinger fanden ihre eidgenössische Form noch nicht. Sven Schurtenberger, der normalerweise ein sicherer Kranzgewinner ist, hatte bei mehreren Schwingfesten Mühe. Auf dem Stoos lagen die Kränze für ihn ausser Reichweite. Am letzten Sonntag konnte er dann das Südwestschweizer Teilverbandsfest für sich entscheiden. Der Sieg ist wohl fürs Selbstvertrauen wertvoller als fürs Prestige. Schurtenberger musste im Oberwallis nur einmal gegen einen Eidgenossen (Kilian von Weissenfluh) antreten – und stellte.

Die unerschöpfliche Breite der Berner

Fabian Staudenmann beschert Joel Wicki beim Schwarzsee-Schwinget viel Arbeit. Bild: Sven Thomann/Freshfocus

Pirmin Reichmuth wird das Innerschweizerische Schwingfest in Ennetbürgen verpassen. Er will am Sonntag in einer Woche beim Aargauer Kantonalen sein Comeback nach dem Kreuzbandriss geben. Der zweite Zuger Spitzenschwinger, Marcel Bieri, hatte kurz vor dem Saisonstart Pech und verletzte sich. Mittlerweile schwingt er wieder, die fehlende Routine kann er allerdings nicht kaschieren.

Wicki, Schurtenberger, Reichmuth und Bieri waren beim Eidgenössischen 2019 nebst dem zurückgetretenen Marcel Mathis die erfolgreichsten Innerschweizer. Aktuell können sie aus verschiedenen Gründen nicht mit der nationalen Spitze mithalten. ISV-Präsident Peter Achermann sagt es so: «Unsere arrivierten Schwinger haben noch nicht ihr gewohntes Niveau erreicht.» Gestützt auf den bisherigen Saisonverlauf sagt er auch: «Wir haben beim Eidgenössischen sicher nicht die Favoritenrolle – und das ist auch gut so.»

Peter Achermann, der Präsident des Innerschweizer Schwingerverbands (ISV). PD

Die Favoriten sind die Berner und die Nordostschweizer. Die Berner verblüffen wieder einmal mit einer bemerkenswerten Breite. Hinter Spitzenathleten wie Stucki, Wenger, Gnägi, Aeschbacher, Staudenmann oder Orlik gibt es einen schier unerschöpflichen Fundus mit unbequemen und gross gewachsenen Topathleten. Dazu gehören Kilian von Weissenfluh, Severin Schwander, Adrian Walther oder die Neuentdeckung Michael Ledermann. Und falls die erste oder zweite Garde gestoppt werden soll, bricht etwa einer wie Josias Wittwer durch – wie beim Stoos-Schwinget.

Die Nordostschweizer leben derzeit mehr von Einzelfiguren wie Samuel Giger, Armon Orlik, Werner Schlegel oder Damian Ott. Doch sie scheinen mehr in die Waagschale werfen zu können als die Innerschweizer.

Wicki muss sich am Limit bewegen

Peter Achermann sieht in der Aussenseiterrolle aber verständlicherweise nicht nur Nachteile. Er sagt: «Dass wir nicht zu den Topfavoriten gehören, ist eine wunderbare Rolle. Ich bin überzeugt, dass unsere Schwinger bereit sein werden. Bei einem Eidgenössischen müssen so viele Dinge zusammenspielen, damit ein Sieg gelingt.» Sorgen um seine Topschwinger macht sich Peter Achermann nicht. Er nennt ein Beispiel vom Schwarzsee-Schwinget. «So wie Joel Wicki Severin Schwander bezwingt, ist schlicht souverän», sagt er. Wicki hat in dieser Szene tatsächlich demonstriert, wie er gross gewachsene Athleten dominieren kann – trotz seiner ­geringeren Körpergrösse. Aber was Wicki auch immer wieder betont: Er muss dabei viel mehr näher ans Limit gehen als sein gross gewachsenes Gegenüber.

Am Innerschweizerischen in Ennetbürgen wird er so oder so zum Favoritenkreis gehören. Im Anschwingen muss er gegen den Nordwestschweizer Joel Strebel antreten. An Strebel haben die Innerschweizer frische Erinnerungen. Auf dem Stoos hinterliess er zuletzt einen blendenden Eindruck und stiess beinahe in den Schlussgang vor.

Nach dem Fest wurden Stimmen laut, welche die Einteilung kritisierten, weil Christian Schuler in den Schlussgang kam und nicht der punktgleiche Joel Strebel. Peter Achermann verteidigt den demokratischen Entscheid der Einteilung zwar, denn gemäss Reglement liegt die Entscheidungskompetenz einzig und allein beim Fünfergremium, wenn mehrere Schwinger dieselbe Punktzahl ausweisen. Allerdings sagt Achermann auch: «Persönlich hätte ich wohl Joel Strebel für den Schlussgang genommen, weil er keinen Gang verloren hat. Jedoch wurde in ähnlichen Situationen auch schon gegen die Innerschweiz entschieden.»

Erfahrungen mit starken Nordwestschweizern haben die Innerschweizer bei ihrem ­eigenen Verbandsfest in der jüngsten Vergangenheit zweimal gemacht. 2019 (Nick Alpiger) und 2013 (Bruno Gisler) ­zügelte jeweils ein Nordwestschweizer den Festsieg ab. Die Innerschweizer Equipe ist also gewarnt.

