Ski alpin Ivan Murer und Elin Würsch siegen in Sörenberg Im Rubincup zeigen die jungen Skifahrerinnen und Skifahrer des SC Beckenried-Klewenalp eine starke Vorstellung. 31.01.2023, 12.02 Uhr

Gut in Schuss: Die U16-Sieger Ivan Murer und Elin Würsch. Bild: PD

Ein Comeback nach Mass für Ivan Murer (Beckenried-Klewenalp) am 2. Intersport-Rubincup-Rennen in Sörenberg: «Ich bin glücklich, dass es mit dem Sieg klappte. Seit Mitte Dezember konnte ich infolge eines Trainingssturzes kein Rennen mehr fahren. Dieses Resultat gibt mir Selbstvertrauen für die nationalen Rennen vom kommenden Wochenende in Veysonnaz», resümiert der Elektroinstallateur-Lehrling.