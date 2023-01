52 Zitate aus 52 Wochen: Das war das Sportjahr 2022

Jahresrückblick Tränen, Trug und Titelträume: Das war das Sportjahr in 52 Zitaten aus 52 Wochen Wer kann das Sportjahr 2022 besser zusammenfassen als die Sportlerinnen und Sportler selber? Der etwas andere Jahresrückblick in 52 Zitaten aus den vergangenen 52 Wochen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 01.01.2023, 05.00 Uhr

Woche 1

Novak Djokovic vor der Abweisung in Melbourne Anfang Januar. James Ross / EPA

«Eine Stadt, die sechs Lockdowns überstanden hat und in der eine zweifache Impfung die Bedingung für den Zugang zu jedem öffentlichen Raum ist, wird es nicht gutheissen, dass der führende Impf­skeptiker des Tennissports durch die VIP-Spur am ­Flughafen geleitet wird.»

Aufregung um die Weltnummer eins Novak Djokovic, der als Ungeimpfter zunächst mit einer Sondergenehmigung nach Australien einreisen darf, um das Australian Open zu spielen. Australiens Zeitung «The Age» hat eine klare Meinung dazu. Nach langem Hin und Her wird der Serbe abgewiesen und muss ausreisen.

Woche 2

«Das wird günstig. Wir gehen wohl zu McDonalds.»

ZSC-Torhüter Jakub Kovar unterliegt dem EVZ und verliert damit auch eine Wette um ein Nachtessen gegen seinen Bruder, ­EVZ-Stürmer Jan Kovar.

Woche 3

«Auch wir Schweizer können mit den Besten der Welt mit­halten. Ich hoffe immer, dass solche Meldungen den Schweizer Nachwuchsspielern Motivation verleihen, um weiter hart an sich zu arbeiten.»

Timo Meier ist der erste Schweizer Eishockeyspieler, der in einem NHL-Spiel fünf Tore erzielt. Auch sonst gelang dieses Kunststück in den letzten 25 Jahren in der besten Liga der Welt bloss vier weiteren Spielern.

Woche 4

«Wahrscheinlich ist jetzt der Fernseher kaputt.»

Tennisspieler Daniil Medvedev hat trotz epischer Fünfsatz-Finalniederlage nach fünf Stunden 24 Minuten gegen Rafael Nadal an den Australian Open den Humor nicht verloren, als er gefragt wurde, wie wohl seine Frau Daria zu Hause mitgefiebert habe.

Woche 5

«Wenn ich jetzt positiv bin, ist Olympia gelaufen.»

Die Kritik, inmitten einer Pandemie Olympische Winterspiele in Peking durchzuführen, ist gross. Skifahrer Ramon Zenhäusern hat grosse Angst, dass er vor den Rennen an Corona erkrankt.

Woche 6

Beat Feuz gewinnt Gold in Peking. Jean-Christophe Bott / EPA

«Dieser Sieg gehört in meiner Karriere ganz oben hin.»

Skifahrer Beat Feuz liefert als Favorit ab und gewinnt in Peking Olympia-Gold in der Abfahrt.

Woche 7

«Ihr könnt euch vorstellen, was gefroren war, als ich die Ziellinie überquerte: Ich habe mir ein Heizkissen an die Eier gehalten.»

Beim Abschlusstag der Olympischen Winterspiele herrschen während des Ski-Marathons Temperaturen von minus 20 Grad. Auch der Finne Remi Lindholm bekommt es zu spüren.

Woche 8

«Ich bin zurzeit weit weg von dir, aber jeden Tag habe ich grosse Angst um dich. Ich bin am Boden zerstört, meine Augen werden nicht aufhören zu weinen, mein Herz wird nicht aufhören zu bluten.»

Tennisspielerin Elina Svitolina, eine der bekanntesten ukrainischen Sportlerinnen, steht nach der Invasion von Russland in die Ukraine unter Schock und schreibt einen offenen Brief an ihre Heimat.

Woche 9

«Ich sehe keinen Grund, ­weshalb die Mehrheit meiner Landsleute ihr Leben ­riskieren muss, um ihre Familien zu schützen, während ich nur dabei zuschaue.»

Der ukrainische Tennisspieler Sergej ­Stachowski tritt Anfang Jahr zurück und zieht kurze Zeit später in den Krieg.

Woche 10

«Wir werden dort sein. Und wenn ich selber einen ­Siebensitzer fahren muss.»

Thomas Tuchel, Trainer des FC Chelsea, gibt sich vor dem Champions-League-­Auswärtsspiel in Lille kämpferisch. Die britische Regierung hat den russischen Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch mit harten Sanktionen belegt, weshalb für Chelsea strenge Auflagen gelten. Eine davon war die Beschränkung der Reisekosten.

Woche 11

«Selber lobt man sich ja nicht so gerne: Aber bei einem ­anderen Fahrer hätte ich ­sicher gesagt: Das war schon eine sehr gute Saison.»

Skifahrer Marco Odermatt gewinnt die grosse Kugel und bleibt im Moment des grossen Triumphs bescheiden.

Woche 12

«Das Tennis hat mir all meine Träume erfüllt – und vieles mehr. Aber jetzt ist die Zeit reif, dass ich zurücktrete und anderen Träumen nachjage.»

Ashleigh Barty, Weltnummer eins im Frauentennis, tritt völlig überraschend per sofort zurück.

Woche 13

«Ich denke immer noch daran und es wird mich für den Rest meines Lebens verfolgen.»

Italien scheitert in den WM-Playoffs an ­Nordmazedonien – Fussballer Jorginho denkt dabei an seine zwei verschossenen Penaltys in den beiden Gruppenspielen der WM-Quali­fikation gegen die Schweiz.

Woche 14

«Fantastisch! Der Traumfinal auf Sand für alle Tennispuristen.»

Duell der Aufschlag-Giganten: Der 2,11m grosse US-Tennisspieler Reilly Opelka beweist Humor nach dem Einzug in den Final des ATP-Turniers von Houston, den er gegen den 2,08m grossen John Isner bestritt.

Woche 15

«Wenn die Politik in den Sport eingreift, dann kommt es nie gut heraus.»

Aufregung in der Tenniswelt: Novak Djokovic hält wenig davon, dass Wimbledon die russischen und belarusischen Tennisspieler wegen des Ukraine-Kriegs vom Grand-Slam-Turnier aussperrt.

Woche 16

Traditionsverein Kloten ist zurück in der National League. Marc Schumacher/Freshfocus / freshfocus

«Wahnsinn! Jetzt gibt es lange Nächte. Ich weiss nicht, wie viele Nächte ich voll sein werde, aber es werden einige sein.»

Der Eishockey-Traditionsverein EHC Kloten ist nach vier Jahren zurück in der National League – Marc Marchon freuts wenige Minuten nach der Schlusssirene.

Woche 17

Der FCZ ist Schweizer Meister - mittendrin: Blerim Dzemaili. Marc Schumacher / freshfocus

«Dass es wieder hier in Basel passiert, ist schon sehr speziell. Zurückzukommen und die Meisterschaft zu gewinnen, ist ein absoluter Traum, der in Erfüllung gegangen ist.»

Fussballer Blerim Dzemaili wird in seiner Comeback-Saison mit dem FCZ Schweizer Meister. Bereits vor 16 Jahren, am geschichtsträchtigen 13. Mai 2006, wurde er mit dem FCZ in Basel Meister.

Woche 18

«Um diese Serie noch zu ­drehen, haben wir grosse Eier gebraucht. Daher passt das Kostüm ja ganz gut.»

Der EV Zug schlägt die ZSC Lions und wird Schweizer Meister. Dabei drehte erstmals ein Team im Playofffinal einen 0:3-Rückstand nach Siegen. EVZ-Trainer Dan Tangnes läuft gut gelaunt mit einem Kostüm eines Stieres durch die Katakomben.

Woche 19

«Er ist die Weltnummer 1 und ich habe eine Metallhüfte. Ich werde es trotzdem geniessen.»

Der unter Arthrose leidende 35-jährige Tennisspieler Andy Murray muss am Masters in Madrid über die Frage schmunzeln, ob er gegen Novak Djokovic eine Chance habe.

Woche 20

Jubeln will gelernt sein: Binjam Girmay knallt sich einen Sektkorken ins Auge. Maurizio Brambatti / EPA ANSA

«Ich muss das Auge schonen. Was passiert ist, ist ein ­bisschen traurig.»

Erst schreibt er als erster afrikanischer Etappensieger Geschichte, dann verletzt er sich: Radsport-Shootingstar Biniam Girmay aus Eritrea knallt sich am Giro d’Italia bei der Siegerehrung einen Sektkorken ins Auge.

Woche 21

«Ich wünschte, ich könnte auf dem Platz ein Mann sein.»

Die chinesische Tennisspielerin Zheng Qinwen leidet an den French Open unter starken Bauchkrämpfen und spricht an der Presse­konferenz offen über ihre ­Regelschmerzen.

Woche 22

«Unter diesen Umständen kann ich nicht mehr ­weitermachen. Wir müssen eine Lösung finden.»

Tennisstar Rafael Nadal gewinnt sensationell seinen 14. Roland-Garros-Titel und gibt nebenbei bekannt, dass er das Grand-Slam-Turnier in Paris mit einem betäubten Fuss spielte.

Woche 23

«Es gibt so viele Weltklassespieler hier. Ich glaube, dass ich jetzt am richtigen Ort bin.»

Bei Fussballer Erling Haaland mangelt es nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City ganz offensichtlich nicht an Selbstvertrauen.

Woche 24

«Niemand kann sich erklären, weshalb diese Welle plötzlich auf uns zurollte.»

An der Tour de Suisse müssen nach einem Corona-Ausbruch etliche Radfahrer ihre Segel streichen. Direktor Olivier Senn zeigt sich enttäuscht.

Woche 25

«Einige Fragen finden wir nicht aktuell oder weniger relevant, sie wurden ­deswegen nicht beantwortet.»

Die Führung des Fussballklubs Grasshoppers Zürich hat nach dem Erdbeben in der Klubführung mit der Entlassung von Manager Jimmy Berisha und Sportchef Sevi Olofinjana ein eigenartiges Verständnis von kritischem Journalismus.

Woche 26

«Solange mir nicht meine Frau davonläuft, ist alles in Ordnung.»

Trainer Ryszard Komornicki lebt das Motto auch nach dem verpassten Aufstieg in die Promotion League seines FC Wohlen: Fussball ist und bleibt die schönste Nebensache der Welt.

Woche 27

«Ich habe zu spät realisiert, dass die Portugiesinnen ­taktische Änderungen ­vorgenommen haben.»

Nati-Trainer Nils Nielsen gesteht nach dem enttäuschenden 2:2 nach 2:0-Führung gegen Portugal an der Frauen-EM in England eigene Fehler ein. Schliesslich scheitert das Nationalteam in der Vorrunde.

Woche 28

Chloe Kelly jubelt über ihren entscheidenden Treffer im EM-Final. Rui Vieira / AP

«Ich war bereit, das Trikot auszuziehen und durchzu­drehen. Im Männer-Fussball würden sie das auch tun. ­Warum sollte ich das als Frau nicht auch können?»

Die Engländerin Chloe Kelly über ihren Jubel im EM-Final nach dem Siegtor gegen Deutschland.

Woche 29

«Ich weiss nicht, was sie zum Morgenessen hatten, aber ich will das auch.»

Der deklassierte britische Radfahrer Geraint Thomas zeigt sich beeindruckt über das grosse Tour-de-France-Duell zwischen Tadej Pogacar und dem späteren Sieger Jonas Vingegaard.

Woche 30

«Es ist sicher ein super guter Sieg, aber ich will meine ­Erfolge gar nicht miteinander vergleichen.»

Spitzenradfahrerin Marlen Reusser gewinnt die vierte Etappe der Tour de France femmes und schreibt damit Schweizer Sportgeschichte.

Woche 31

«Ohne mich stirbt der ­Fussball.»

Zlatan Ibrahimovic hat es geschafft und darf ein weiteres Jahr bei der AC Milan bleiben. Auf die Frage, wann er denn endlich zurücktrete, antwortet der 41-Jährige auf seine ganz eigene Art.

Woche 32

«Ich habe Zeranol nicht wissentlich zu mir genommen.»

Mountainbiker Mathias Flückiger bleibt in einer Dopingprobe hängen. Allerdings wird die anabole Substanz Zeranol in einer derart minimalen Menge festgestellt, dass es nicht als positive Dopingprobe gewertet wird, sondern als «atypischer Befund». Vor Weihnachten wird die provisorische Sperre aufgehoben, eine Verurteilung ist damit aber nicht vom Tisch.

Woche 33

Mujinga Kambundji. Georgios Kefalas / KEYSTONE

«Es war über all die Jahre mein Antrieb, herauszufinden, wo meine Grenzen liegen.»

Sprinterin Mujinga Kambundji ist mit dem Gewinn der Gold- und Silbermedaille an den European Championship die grosse Figur der Schweizer Athletinnen und Athleten.

Woche 34

Joel Wicki gewinnt das Eidgenössische. PHILIPP SCHMIDLI

«Ein Traum geht in Erfüllung. Es wurde zu einer Kopfsache. Ich wollte nicht so verlieren.»

Der Innerschweizer Joel Wicki krönt sich nach brenzligen Situationen zum Schwingerkönig am Eidgenössischen in Pratteln.

Woche 35

«Es war ein Scheiss-Gefühl.»

Disziplinarische Strafe nach Toiletten-Fauxpas: HSV-Spieler Miro Muheim stand gegen Düsseldorf nicht in der Startelf. Der Grund: Er hatte auf der Toilette die Zeit vergessen, kam dadurch zu spät zu einem Teamtreffen und wurde dafür intern bestraft.

Woche 36

Carlos Alcaraz gewinnt erstmals die US Open. John Minchillo / AP

«Tatsächlich bin ich jetzt ein bisschen müde.»

Insgesamt 23 Stunden und 40 Minuten stand der spanische Shootingstar Carlos Alcaraz bei den US Open bis zu seinem Turniersieg auf dem Platz – und somit so lange wie kein anderer Tennisspieler an einem Grand jemals zuvor.

Woche 37

«Die letzten 24 Jahre waren ein unglaubliches Abenteuer. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als wären sie wie im Flug vergangen, so waren sie doch so tiefgreifend und magisch, dass es mir vorkommt, als hätte ich bereits ein ganzes Leben gelebt.»

Der Moment ist gekommen: Tennisstar Roger Federer erklärt in einem Social-Media-Video mit Standbild seinen Rücktritt.

Woche 38

«Wir müssen jetzt da durch, oder?»

Ein in Tränen aufgelöster Roger Federer verabschiedet sich eine Woche nach seiner Rücktrittsverkündung an seinem Laver Cup in London von der Tennisbühne. Als ihm zum Abschluss das Mikrofon überreicht wird, hat er ein etwas mulmiges Gefühl.

Woche 39

«Sie sind zu wenig demütig, zu wenig aktiv, zu wenig ­bescheiden. Sie müssen ­lernen, zu arbeiten.»

FC-Luzern-Besitzer Bernhard Alpstaeg teilt in einem Interview aus, namentlich gegen Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer, worauf die angespannte Lage im Klub eskaliert. Es entwickelt sich daraus den «Fall Alpstaeg», die Abrechnung folgt zum Jahresende an der GV.

Woche 40

«Ich bin frustriert, weil ich glaube, dass Betrug ein ­existenzielles Problem für den Schachsport ist.»

Bschiss im Schach? Magnus Carlsen bezichtigt das 19-jährige Wunderkind Hans Niemann des Betrugs, nachdem dieses Wochen zuvor den unschlagbaren Schachstar besiegte. Niemann soll sich mittels vibrierender Analkugeln entscheidende Vorteile verschafft haben.

Woche 41

«Dann dachte ich: ‹Ich komme um 8 Uhr, das gönne ich mir›.»

Fussballerin Fabienne Humm schiesst die Schweiz gegen Wales in der 120. Minute mit dem 2:1-Siegtreffer an die WM. Humm arbeitet neben dem Fussball 100 Prozent als KV-Angestellte im Logistikbereich und fängt normalerweise mit der Arbeit um 6 Uhr an, damit sie am Nachmittag rechtzeitig am FCZ-Training teilnehmen kann.

Woche 42

«Ich habe versucht, alles zu verarbeiten, was in letzter Zeit passiert ist. Doch seither ist für mich zu wenig Zeit vergangen.»

Zur Enttäuschung vieler Fans schlägt Roger Federer kurzfristig einen Abschied vor seinem Heimpublikum an den Swiss Indoors aus.

Woche 43

Kaum Schnee im Oktober auf 3000 Meter Höhe in Zermatt. Maxime Schmid / KEYSTONE

«Die Natur hat ihr Veto ein­gelegt. Das gilt es zu respektieren.»

Skifahren im Oktober ist selbst auf 3000 Meter Höhe unmöglich: Die Premiere der Matterhorn-Rennen muss wegen des warmen Wetters zum Auftakt der Skisaison abgesagt werden. OK-Präsident Franz Julen zeigt sich enttäuscht.

Woche 44

«Eine grosse Genugtuung für den Schweizer Fussball.»

Die Schweizer Klubs lehnen nach einem Hin und Her die Einführung von Playoffs in der Meisterschaft ab. FCZ-Präsident Ancillo Canepa zeigt sich nach der Zustimmung des schottischen Modells erfreut.

Woche 45

Die Schweizerinnen gewinnen den Billie Jean King Cup. Kin Cheung / AP

«Weltmeisterinnen – das hört sich fantastisch an!»

Tennisspielerin Belinda Bencic über den sensationellen Gewinn des Billie Jean King Cups, den sie mit dem Schweizer Team, mit Jil Teichmann, Simona Waltert und Captain Heinz Günthardt in Glasgow gewinnt.

Woche 46

«Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled.»

Fifa-Präsident Gianni Infantino hält zum Auftakt der Fussball-WM in Katar eine bizarre Brandrede, insbesondere gegen europäische Staaten, welche sich gemäss Infantino für die Taten der letzten 3000 Jahre die nächsten 3000 Jahre entschuldigen sollten. «Ich weiss, was es bedeutet, diskriminiert zu werden. Ich wurde gemobbt», so der Walliser mit italienischen Wurzeln.

Woche 47

Wendy Holdener gewinnt in Killington erstmals einen Slalom. Robert F. Bukaty / AP

«Richtig schön. Endlich ist das ewige Warten vorbei.»

Skifahrerin Wendy Holdener bricht im 106. Anlauf in Killington den Fluch der ewigen Zweiten und gewinnt erstmals einen Slalom-Weltcup. Zuvor wurde sie 15-mal Zweite und 15-mal Dritte.

Woche 48

«Die Frage ist: Ist Deutschland noch eine Turniermannschaft? Die Antwort lautet: Nein. Sie spielt nicht mehr auf Welt­klasse-Niveau.»

Die Selbstzerfleischung der Deutschen nimmt unmittelbar nach dem überraschenden WM-Aus in der Gruppenphase ihren Lauf. ARD-Kommentator Gerd Gottlob nimmt kein Blatt vor den Mund.

Woche 49

Xherdan Shaqiri nach dem WM-Aus. Toto Marti/Freshfocus / Blick

«Uns wurden Grenzen auf­gezeigt. Wir sind enttäuscht und ich möchte mich im ­Namen des Teams bei allen Fans entschuldigen.»

Nati-Fussballer Xherdan Shaqiri steht unmittelbar nach der 1:6-Achtelfinal-Klatsche gegen Portugal an der WM in Katar Red und Antwort.

Woche 50

Lionel Messi wird nach dem Weltmeistertitel auf Händen getragen. Martin Meissner / AP

«Weltmeister!!! So oft habe ich davon geträumt. Ich wünschte es mir so sehr, dass ich es noch immer nicht glauben kann.»

Argentinien krönt sich mit Superstar Lionel Messi zum Fussball-Weltmeister. In einem packenden WM-Final besiegen die Südamerikaner Frankreich im Penaltyschiessen.

Woche 51

«Die körperlichen Grenzen sind erreicht.»

Skirennfahrer Beat Feuz verkündet den Rücktritt vom Spitzensport per Anfang Januar. Die Rennen von Wengen und Kitzbühel werden seine letzten sein.

Woche 52

«Pelé besass Qualitäten, wie man sie zuvor noch nie gesehen hatte. Für mich ist er der grösste Fussballer aller Zeiten.»

Die brasilianische Fussballlegende Pelé stirbt im Alter von 82 Jahren. Die Trauer ist gross. Der ehemalige Fifa-Präsident Sepp Blatter verabschiedet sich von seinem Weggefährten.

