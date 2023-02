Für Jolanda Annen geht es nach medizinischen Problemen aufwärts

Leistungssport «Meine Gedanken drehten sich im Kreis»: Urner Triathletin Jolanda Annen über ihren beschwerlichen Weg zurück Die Urner Olympia-Triathletin hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Sie zweifelte sogar an der Fortsetzung ihrer Karriere. Jörg Greb Jetzt kommentieren 09.02.2023, 13.51 Uhr

Für die 30-jährige Jolanda Annen geht es wieder aufwärts. Bild: Urs Hanhart

Aufs Erste hören sich die Informationen zum aktuellen Tun von Jolanda Annen unspektakulär an. Sie drehen sich um ihr Training und sind geprägt von Optimismus. Mit etwas mehr Tiefgang aber werden bei der zweifachen Olympia-Triathletin aus Schattdorf grössere Einschnitte ersichtlich. Die 30-Jährige hat schwierige Monate hinter sich. Sie sagt: «In den letzten Wochen und Monaten machten sich ab und zu Gedanken breit, ob ich meinen Sport weiterhin ambitioniert betreiben kann.»

Zu schaffen machte ihr ein medizinisches Problem: Eine verengte Beckenarterie am Bauch verursachte im letzten Frühling einen um 50 Prozent reduzierten Blutzufluss im linken Bein. Die Folge: Bei harten Belastungen im Training oder im Wettkampf klagte Annen über Schmerzen im Oberschenkel und in der Wade. Letzten Sommer liess sie das Problem operativ beheben. Am Hallwilerseelauf im Oktober gab sie ihr Comeback, sie siegte über 5 km. Es war für sie ein Freudentag. Nur: Die Euphorie war von kurzer Dauer. Beim Weltcup-Triathlon Mitte November in Chile traten die Beschwerden erneut auf. Als Annen vom Velo stieg, spielten die Beine vorerst nicht wie gewohnt mit.

Alles nur Einbildung?

Zwar verzogen sich das diffuse Gefühl und die Schmerzen, so dass Annen nach gut einem Kilometer ihr wahres läuferisches Potenzial ausspielen konnte. Als beunruhigend empfand sie das zwischenzeitliche Gefühl dennoch. Detaillierte Neuabklärungen zeigten denn auch, dass ihr Problem noch nicht behoben war. Mit einem kleinen Eingriff Ende Januar peilte sie mit den Ärzten eine nachhaltige Verbesserung an.

Belastend an der Situation war das Diffuse. Jolanda Annen sagt: «Ich spürte, dass kaum jemand sich vorstellen kann, wie sich das anfühlt.» Das machte es doppelt schwierig und verunsicherte sie. «Bin ich wirklich gehindert oder bilde ich es mir nur ein?», fragte sie sich. Und damit verbunden das Gefühl: «Du wirst zumindest ausserhalb des engsten Umfeldes nicht verstanden, viele glauben dir nicht richtig.» Vor allem im November, als die Beschwerden zum ersten Mal auftraten, machte Annen diese Unsicherheit zu schaffen: «Damals drehten sich die Gedanken im Kreis.»

Mittlerweile, findet die Urnerin, sei ihre Situation einfacher geworden. Die Gewissheit auf Genesung und das Vertrauen sind zurück – auch wenn sich der Rückschlag in die Länge zieht. Annen hat gelernt, sich zu arrangieren. Als wertvoll empfindet sie den Kontakt zu einer koreanischen Triathletin, die von denselben Symptomen gebremst worden ist.

«Ich stehe unter Zeitdruck»

Gegenwärtig befindet sich Annen im Trainingslager von Swiss Triathlon auf Fuerte­ventura. Dort trainiert sie mit den Kolleginnen und Kollegen des Nationalteams, um die 25 Stunden pro Woche, im Grundlagenbereich, bei optima­len klimatischen Bedingun­gen. Vorderhand ist einiges unklar. So hat Jolanda Annen die Wett­kampfplanung für die kommen­de Saison noch nicht gemacht. Vorstellungen haben sie und Nationaltrainer Jordi Meulen­berg dennoch bereits. Meulen­berg trägt neu die Verantwortung für ihr Training.

Vorgesehen ist der Saison­einstieg im Mai über das Europacup-Rennen in Italien. Und schnell soll es aufwärts­gehen, denn klar ist ihr auch: «Ich muss gute Resultate auf internationaler Ebene erbrin­gen.» Im Hinblick auf Olympia 2024 in Paris und der Qualifikation über das World-Ranking hat die zu liefern. Jolanda Annen sagt: «Wegen des verpassten Jahres stehe ich unter Zeitdruck, gleichzeitig aber mache ich mir selber möglichst keinen Druck.»

