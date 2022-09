Haidong Gumdo: Giovanni Ambesi betreibt seit 32 Jahren Kampfkunst

Haidong Gumdo «Es geht um Spass mit dem Schwert»: Giovanni Ambesi betreibt seit 32 Jahren Kampfkunst Im Interview sagt der 48-Jährige, warum Haidong Gumdo auch eine Lebensphilosophie sein kann. René Leupi Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Giovanni Ambesi aus Meggen, zweiter von links, am European Haidong Gumdo Masters and Instructors Seminar. Bild: Philipp Schmidli (Meggen, 10. September 2022)

Giovanni Ambesi*, seit wann betreiben Sie die Haidong Gumdo?

Ich habe diese Kampfkunst 2005 über meinen damaligen Sheng-Shan-Wu-Lehrer kennen gelernt. Diese Art von Schwertkampfkunst gab es bis zu diesem Zeitpunkt nicht und wurde durch ihn in die Schweiz eingeführt.

Und Sie waren sofort fasziniert von dieser Sportart?

Zuerst war ich fasziniert vom koreanischen Schwert und wollte unbedingt lernen, wie man es richtig führt. So habe ich gespürt, dass viel mehr dahintersteckt als nur das Führen eines Schwertes. Die verschiedenen Disziplinen sind herausfordernd, da beim Haidong Gumdo vom Kampf 1 gegen 100 ausgegangen wird. Somit entsteht bei der Bewegung sehr viel Dynamik und Momente der Fokussierung, was auch im Alltag hilft, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wo man hinzielt.

Zur Person Giovanni Ambesi Der in Meggen wohnhafte Giovanni Ambesi ist Gründer und Leiter der Schulen in Meggen, Kriens und Küssnacht und praktiziert seit 32 Jahren Kampfkunst. Der 48-Jährige ist verheiratet, trägt den vierten Dan und ist dreifacher Goldmedaillengewinner (2006, 2008 WM in Südkorea; 2012 EM in Deutschland) und arbeitet als selbstständiger Berater, Coach und Ausbildner in der Autobranche.

Reisten Sie auch nach Korea, um diese Sportart zu perfektionieren?

Im Rahmen der WM, die in Südkorea stattgefunden hat, gab es intensive Trainingseinheiten mit dem Fokus auf die Disziplin Bambusschneiden. Ansonsten führte mich der koreanische Grossmeister Sang Hyun Han in der Instruktorenausbildung Schritt für Schritt durch den Lehrgang und so an die Werte von Haidong Gumdo heran.

Sie bestreiten in Meggen sowie in Kooperation in Küssnacht und Kriens Haidong-Gumdo-Schulen. Warum lohnt es sich, diese Sportart kennen zu lernen?

Wir haben topausgebildete Instruktoren, die in der Lage sind, individuell auf jeden Einzelnen einzugehen. Zudem herrscht bei uns eine familiäre Atmosphäre. Wir befolgen die Richtlinien und Qualitätsstandards des europäischen Verbandes und bieten das entsprechende Trainingsprogramm an, auch für diejenigen, die sich den schwarzen Gurt zum Ziel setzen. Weiter bieten wir die Möglichkeit, nationale und internationale Wettkämpfe zu bestreiten und bilden auch dementsprechend aus.

Was erwartet einen Einsteiger in den ersten Lektionen?

Zuerst wird gelernt, wie man das Schwert richtig hält und wie damit umgangen wird. Da uns die Sicherheit wichtig ist, zeigen wir den Einsteigern auch den Wirkungskreis der Schwertführung auf, um andere nicht zu gefährden. Je nach Ausbildungsstand werden dann die ersten koordinativen Partnerübungen mit Kunststoffschwertern gemacht.

Ist diese Sportart auch auf Jugendliche und Familien zugeschnitten?

Absolut. Für Jugendliche ist es ein wertvoller Ausgleich zur Schule oder Ausbildung. Sie finden dabei eine optimale Ergänzung zur täglichen Kopfarbeit. Die dynamischen Bewegungen kräftigen die Muskulatur und machen zugleich den Körper geschmeidiger. Und bei speziellen Übungen können Jugendliche auch richtig Dampf ablassen. Für Familien passt es gut, weil wir individuell auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen. Eine Trainingseinheit kann zum Beispiel eine Mutter-Sohn-Partnerübung beinhalten.

Bei der Schwertkampfkunst Haidong Gumdo werden Papier und Bälle präzis zerschnitten und choreographierte Kämpfe ausgetragen.

Warum wird Haidong Gumdo als eine Entscheidung für die Zukunft angepriesen?

Je länger man trainiert, umso mehr wird man sich bewusst, dass es nicht nur um Technik, Kraft und Ausdauer geht. Es stehen auch die Menschlichkeit und die Gemeinschaft im Zentrum. Die Schwertkampfkunst lehrt uns unter anderem Bescheidenheit und Respekt. Dank regelmässiger und langfristiger Trainings erhöht sich die Selbstdisziplin und das Selbstvertrauen wird gestärkt. Das ermöglicht uns, mit einer gewissen Gelassenheit und Selbstsicherheit durch das Leben zu gehen.

Weshalb eignet sich diese Sportart auch für Senioren?

Es geht in erster Linie nicht darum, wer am beweglichsten und am stärksten ist, sondern um den Spass im Umgang mit dem Schwert, das man ohne zu grossen Kraftaufwand zu führen lernt. Alle unsere Formen, definierte Bewegungsabläufe gegen imaginäre Gegner, können kraftvoll und dynamisch, aber auch langsam, bewusst und auf den Atem und Bewegung achtend ausgeführt werden. Somit werden der Bewegungsapparat und die Muskulatur schonend trainiert sowie die Koordination und die Stabilität verbessert.

Mit welchen Kosten muss ein Einsteiger rechnen?

Massgebend sind das Alter, ob sich jemand noch in der Ausbildung befindet und die Anzahl der Lektionen. Es gibt zudem verschiedene Rabattstufen. Deshalb ist es schwierig, eine Zahl zu definieren.

Respekt und Anstand sind Eckpfeiler dieser Sportart. Sind diese Eigenschaften in der heutigen Zeit verloren gegangen?

Das ist eine gute Frage, die ich nicht generell bestätigen kann. Jedoch ist es so, dass Respekt und Anstand nicht mehr den gleichen Stellenwert einnehmen wie früher. Es ist schwierig zu beurteilen, ob es daran liegt, dass die Eltern aufgrund der Alltagshektik und des erhöhten Lebensrhythmus’ ihre Rolle nicht mehr gleich wahrnehmen wie früher und bei Überschreitungen gewisser Grenzen nicht mehr konsequent eingreifen. Auch könnte die Digitalisierung mit ein Grund sein, dass den Kindern zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird und so Werte verloren gehen. Bei uns lernt man den respektvollen Umgang mit den Mitmenschen und mit dem Lehrer. Wir sind kollegial unterwegs, greifen aber auch bestimmt ein, wenn Regeln nicht eingehalten werden. Wenn man mit einer Waffe trainiert, ist das unabdingbar.

Ein Slogan lautet: «Behalte die positive Einstellung und gib niemals auf». Kann Haidong Gumdo diese Attribute fördern?

In unserer Sportart geht es auch darum, sich als eigener Gegner zu sehen und sich stetig zu verbessern oder länger durchzuhalten. Wenn heute etwas nicht gelingt, geht es das nächste Mal besser, denn auch kleine Schritte führen zum Ziel. Der Mensch verlässt seine Komfortzone nur ungern. Der Körper mit seinem Bewegungsmechanismus kann viel mehr aushalten, als man denkt. Ist man in der Lage, die Schmerzen während einer Kraftübung mental auszutricksen und so den Gedanken, aufzugeben, zu umgehen, dann kann mehr erreicht werden, als man sich zum Ziel gesetzt hat.

