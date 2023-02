SERIE «ZU BESUCH» Kann der SC Kriens sogar noch aufsteigen? Wo die Krienser Absteigerjungs unterdessen gelandet sind – und was auf den SCK in der Rückrunde wartet. Turi Bucher Jetzt kommentieren 16.02.2023, 05.00 Uhr

Auf den SC Kriens mit Trainer Sven Lüscher wartet eine spannende Rückrunde. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 20. Juni 2022)

Rund ein Jahr ist es jetzt her, da stand der sportliche Abstieg des SC Kriens von der Challenge League in die Promotion League mehr als nur gefühlsmässig fest. Ein paar Wochen später war’s dann auch rechnerisch fix. Weit weg schon damals und heute erst recht die glorreichen, aufwühlenden, ja erfolgreichen Zeiten unter Trainer Bruno Berner (jetzt FC Winterthur), als noch Gegner wie die Grasshoppers, wie Winterthur oder Aarau den Gang ins Krienser Kleinfeld fürchteten.

Doch was ist bloss aus dem SCK der letzten Saison geworden? Ein Blick auf die Liste der letzte Saison komplett überforderten Kaderspieler zeigt, dass sich die Absteigerjungs vor ­allem in der Fussballschweiz verteilt haben.

Torhüter: Joschua Neuenschwander ist mittlerweile Ersatztorhüter beim FC Aarau; Pascal Brügger ist ebenso wie Joel Russo weiterhin Ersatztorhüter beim SC Kriens; Raphael Zbinden ist nach einem Abstecher nach Finnland unterdessen vereinslos.

Verteidiger: Elis Isufi hat dem SC Kriens die Treue gehalten; Ivan Harambasic ist nach einer halben Saison beim lettischen Klub FC Metta wieder vereinslos. Marijan Urtic und Petar Ivanov (Letztgenannter in Kriens unter Trainer René van Eck von der 3. Liga in die Challenge League befördert), spielen in der 1. Liga beim FC Wohlen. ­Robin Busset spielt mittlerweile für ­Stade Nyonnais und gegen Kriens. Ashvin Balaruban ­(Xamax) und Anthony Goelzer (Vaduz) konnten sich in der Challenge League halten; der Tessiner Liam Bollati hat in der U21 der Grasshoppers Unterschlupf gefunden. Der ehemalige SCK-Captain Elia Alessandrini kam im Dezember 2022 (als Spieler von Lausanne-­Ouchy) bei einem Badeunfall tragisch ums Leben.

Mittelfeld: David Mistrafovic ist in der 2. holländischen Liga bei Helmon Sport tätig; Anthony Bürgisser hat zum FC Bulle (Promotion League) gewechselt; Izer Aliu spielt für Xamax Neuchâtel; Lino Lang wurde in der Winterpause vom FCL zu Etoile Carouge (Promotion League) transferiert; Ransford Selasi spielt in der Primera Federación, der dritthöchsten spanischen Liga, bei AD Ceuta. Nikola Sukacev durfte dafür beim SCK bleiben, derweil Diogo Costa beim Krienser Ligakonkurrenten Cham im Einsatz steht. Oan Djorkaeff und Bahadir Enes Yesilçayir spielen inzwischen für Rapperswil-Jona. Offensivspieler Liridon Mulaj ist weiterhin in der Challenge League engagiert – bei Stade Lausanne-Ouchy. Cendrim Kameraj spielt beim kosovarischen KF Dukagjini.

Sturm: Salah Aziz Binous stürmt für YF Juventus Zürich, während sein ehemaliger FCL-Kollege Mark Marleku weiterhin beim SC Kriens tätig ist. Helios Sessolo, damals einer der Besten beim SCK, und Albion Avdijaj, beim SCK äusserst erfolglos, sind seit dem Abstieg des SCK in die Promotion League vereinslos.

Chiasso ausgeschlossen – Kriens rückt drei Ränge vor

Seither hat sich das Gesicht der 1. Mannschaft des SC Kriens komplett verändert. Gerade mal zwei Torhüter und drei Spieler sind nach der katastrophalen Abstiegssaison noch mit dabei; auch das Traineramt (Sven Lüscher) und der Sportchefposten (Marco Wiget) sind neu besetzt. In der Winterpause sind folgende Spieler gekommen: Alejandro Willimann (FC Luzern U 21) Flavio Caserta (Aarau) und Carlo Manicone (Chiasso).

Die sportliche Ausgangslage sieht vor dem Start in die Rückrunde trotz 4:0-Testpielsieg gegen Cham am letzten Wochen­ende recht trüb aus: Der SC Kriens belegt in der Tabelle unter 18 Teams den 11. Rang. Der SCK profitiert nach dem Ausschluss des konkursiten Chiasso: Weil alle Chiasso-Paarungen 0:0 und punktelos gewertet werden, überholt Kriens in der Tabelle auch noch Bulle und Bavois und rückt drei Ränge vor. Chiasso wird auf den 18. Rang versetzt und ist vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Ende Saison wird nur noch der 17. absteigen.

Aber Achtung, jetzt kommt’s: Trotz deutlichem Rückstand auf die offiziellen Aufstiegsplätze überlegen sie sich’s beim SCK, bis Ende März den Antrag für eine Challenge-League-Lizenz zu deponieren. Der Grund? Rechne:

Rang 11 minus drei nicht aufstiegsberechtigte U21-Teams von Super-League-Vereinen macht Rang 8.

Rang 8 minus Cham, das in den letzten Jahren nie eine ­Lizenz beantragt hat. «Und das wird der SC Cham auch dieses Jahr nicht tun», wie Sportchef Marcel Werder bestätigt; sowie minus Breitenrain, das schon letzte Saison als sportlicher Aufstiegskandidat aufgrund der ­Infrastruktur aus den Traktanden fiel, macht Rang 6.

Dann darf man, sagen wir mal, drei weitere Klubs streichen, die den Cut aufgrund der Finanzen oder eben wegen der strengen Infrastrukturregeln nicht schaffen werden – schon steht Kriens zumindest via grünen Tisch auf Rang 3.

Die Krienser blicken zuerst nach hinten

Vorausgesetzt, dass dem SCK die Rückrunde sportlich einigermassen und vor allem besser als die Vorrunde gelingt, könnte er plötzlich noch zum Aufstiegs-Handkuss kommen. In diesem Sommer steigen zwei Klubs in die Challenge League auf, und der Drittplatzierte darf Barragespiele gegen den Drittletzten der Challenge League austragen. Der Krienser Geschäftsführer Thomas Tobler sagt allerdings: «Unser primäres Ziel ist es, dass wir von der hinteren Tabellen­region wegkommen.»

