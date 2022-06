Kanu: Aaron Schmitter wird vierfacher Schweizermeister

Kanu Dieser 16-jähriger Nidwaldner triumphiert an den Schweizer Meisterschaften gleich vierfach Aaron Schmitter aus Ennetbürgen ragt bei den Schweizer Meisterschaften der Wildwasser-Abfahrer heraus. 28.06.2022, 05.00 Uhr

Der 16-jährige Ennetbürger Aaron Schmitter Bild: pd

An den Schweizer Meisterschaften am letzten Wochenende haben sich die besten Schweizer Wildwasser-Abfahrerinnen und -Abfahrer auf der Engelbergeraa gemessen. Über die klassische Distanz und im Sprint dominierten einheimische Athletinnen und Athleten. Allen voran glänzte der erst 16-jährige Aaron Schmitter aus Ennetbürgen vom Kanu Club Nidwalden.

Schon lange als grosses Talent bekannt, schaffte er am Sonntag an der Schweizer Meisterschaft im Sprint den Coup. Seine im ersten Lauf aufgestellte Zeit konnte von keinem der anwesenden Athleten unterboten werden und so sicherte er sich den Tagessieg und damit die Schweizer-Meister-Titel in den Kategorien U35, U18 und U16. Ebenfalls auf dem Podest bei der U35 landete Cornel Bretscher (Buochs) als Zweiter. Gemeinsam mit seinen Klubkollegen Janis Amstad (Beckenried) und Urs Zimmermann (Buochs) holte Schmitter mit dem Titel im Teamrennen zum Abschluss die vierte Goldmedaille des Tages.

Buochserin wird Schweizer Meisterin

Ebenfalls erfolgreich waren die Nidwaldner Frauen. Hannah Müller (Buochs) darf sich Sprint-Schweizer-Meisterin in der Kategorie U35 nennen, nachdem sie im letzten Jahr noch knapp Zweite geworden war.

Ihrer älteren Kollegin gleich tat es Nora Zeder aus Ennetbürgen. Die 17-jährige Nachwuchskaderathletin hielt vor allem die Konkurrenz aus dem eigenen Klub in Schach und sicherte sich nach dem Titelgewinn über die Langdistanz im Mai auch den Titel im Sprint. Zweite wurde Mona Clavadetscher (Ennetbürgen), der dritte Rang ging an Glenys Ettlin (Beckenried). Zeder, Clavadetscher und Ettlin sicherten sich dann auch noch den Titel im Team bei den unter 18-Jährigen. (pd/pz)