Marius Müller: Urteil nach homophober Äusserung ist zwiespältig

Kommentar Homophobe Äusserungen: Zwiespältiges Urteil im «Fall Müller» Die Swiss Football League verzichtet darauf, FC-Luzern-Goalie Marius Müller für seine homophoben Äusserungen zu sperren. Das kann ein falsches Signal aussenden. Cyril Aregger 5 Kommentare 23.08.2022, 16.46 Uhr

FCL-Torhüter Marius Müller während einer Super-League-Partie gegen den FC St. Gallen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 18. April 2022)

2000 Franken Busse, ein Verweis, keine Spielsperre. Marius Müller kommt im Urteil der Swiss Football League (SFL) glimpflich davon. Erwartet worden war allgemein, dass der Torhüter des FC Luzern für seinen unsäglichen homophoben Ausspruch («schwules Weggedrehe») ein, vielleicht auch zwei Spiele pausieren muss.

Die SFL begründet ihr mildes Urteil damit, dass Müller frustriert gewesen sei und sich nach dem Vorfall öffentlich entschuldigt habe. Das Zeichen, das die SFL damit aussendet, ist zwiespältig. Einerseits ist es verständlich, dass man an einem Spieler, der zwar für offene Worte bekannt, jedoch nie einschlägig aufgefallen ist, kein Exempel statuieren wollte. Zumal man die öffentliche Aufregung – und die vereinsinterne Busse – nach seinen Äusserungen schon als Teil der Strafe ansehen kann.

Anderseits ist es ein heikles Zeichen. Der Verzicht auf eine Spielsperre könnte so gedeutet werden, dass homophobe Äusserungen im Fussball «nicht so schlimm» sind. Mit einer nachgeschobenen Entschuldigung kommt man glimpflich weg. Dass mit der Äusserung eine ganze Gruppe Menschen verletzt wurde, hat keine Bedeutung.

Das wäre ein fatales Signal. Denn der Männerfussball hat – wie so viele andere Bereiche in unserer Gesellschaft – in Sachen Homophobie-Bekämpfung weiterhin Nachholbedarf. Hier ist die SFL gefordert, genauso wie der Fussballverband und auch die Klubs, endlich mehr zu tun.

Einen «Fall Müller» darf es im Schweizer Fussball nicht mehr geben. Das milde Urteil darf nicht als Gratisticket missverstanden werden. Es ist vielmehr eine Verwarnung. Beim nächsten Vergehen droht der Platzverweis.

5 Kommentare Josef Sidler vor 15 Minuten Sehr guter Vorschlag Robi! Die Medien wollen doch immer Interviews die nicht einheitlich und nicht 08.15 sind. Aber was tun sie dann? Hauen einen in die Pfanne und halten das Thema wochenlang am Köcheln Oliver Jmfeld vor 15 Minuten lächerlichl, was für ein Theater hier gemacht wird - diese überbordende political correctness nervt nur noch - haben wir denn keine Probleme, dass solcher Mist von gewissen Kreisen, die es dann meist gar nicht selber betrifft noch heiss aufgekocht wird - und wie albern sind die heutigen Medien solchem Tun dann noch eine Plattform zu bieten - lächerlich Alle Kommentare anzeigen