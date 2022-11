Handball Nun hat er alles im Griff: Der HC Kriens-Luzern wird immer besser 37:27-Heimsieg gegen Wacker Thun – der HC Kriens-Luzern schiesst erstmals einen Gegner aus der Halle. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 02.11.2022, 22.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tim Rellstab legt seine fehlende Sicherheit ab und erzielt sieben Treffer gegen Thun. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. Februar 2022)

Die erste frohe Botschaft erreichte das Publikum in der ausverkauften Krauerhalle schon vor dem Anpfiff, als der Kommunikationsverantwortliche Daniel Frank eine Vertragsverlängerung bekanntgab. Marin Sipic, der im letzten Sommer zum HC Kriens-Luzern wechselte, unterschrieb ein bis 2024 dauerndes Arbeitsverhältnis. Dass er sich in der Zentralschweiz wohlfühlt, bewies der kroatische Kreisläufer danach auch im Spiel. Getreu dem Motto: Einer für alle, alle für einen, oder angepasst auf das Krienser Angriffsspiel, Sipic für alle, alle für Sipic, erhielt er von seinen Teamkollegen schöne Pässe en masse, welche er denn auch allesamt zu verwerten wusste.

Doch es war nicht nur die Offensivwucht, die einmal mehr einem handballerischen Leckerbissen gleichkam. Auch die Abwehr, die Krienser Achillesferse, die zuletzt bereits in Winterthur nicht mehr derart entzündet war, erreichte ein ansprechendes Level. Und wenn die Mannschaft nicht nur vorne Löcher reisst, sondern sie hinten auch schliesst, dann wird es für den Gegner richtig ungemütlich. Bereits nach 20 Minuten hatte Thuns Trainer zwei Timeouts verbraten, der Effekt aufs Spiel war allerdings bescheiden. Der Gastgeber schraubte das Skore zwischenzeitlich auf 18:9 hoch, ging mit einer 19:13-Führung in die Pause.

Rellstab und Wanner strahlen um die Wette

Und so kam es, dass die Krienser trotz einer bisher grossartigen Saison eine weitere, bemerkenswerte Premiere feierten: Erstmals schossen sie einen Gegner aus der Halle, 37:27 lautete am Ende das Skore. «Diesmal haben wir unsere Leistung über 60 Minuten durchziehen können», sagte Tim Rellstab, «die ganze Mannschaft ist in einen Flow gekommen», befand Levin Wanner. Rellstab, der linke Aufbauer, und Wanner, der rechte Flügel, strahlten dabei um die Wette. Beide hatten in den letzten Wochen wenig Spielzeit, kamen nicht so recht auf Touren. Gegen die Berner Oberländer zählten sie hingegen zu den Besten.

Rellstab profitierte von seiner Körpergrösse (2,03-Meter), traf wuchtig aus der Distanz, netzte sieben Mal ein. Wanner bewies seine feine Technik in der linken Hand, nutzte auch schwierige Winkel für den erfolgreichen Abschluss, netzte sechs Mal ein. Übertroffen wurden sie nur vom brillanten Sipic am Kreis (9 Tore). «Mir fehlte zuletzt die Sicherheit, nun habe ich gezeigt, was ich kann», freute sich der 21-jährige Rellstab und der 22-jährige Wanner hielt fest:

«Ich holte mir die Sicherheit über das Training, wollte mich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Es war mega schön, zu spielen.»

Comeback von Ron Delhees

Die Krienser strebten letztlich einem souveränen Start-Ziel-Sieg entgegen. Anteil daran hatte dabei ein weiterer Akteur, der sonst nicht in der Startaufstellung steht: Ersatzkeeper Fabian Pellegrini. Mit 13 Paraden erntete er die Früchte der kompakten Abwehrarbeit, wurde am Ende sogar zum besten Krienser Spieler gewählt. Die Thuner, die dem HCKL am zweiten Spieltag noch einen (schmerzhaften) Punktverlust zugefügt hatten, waren chancenlos. Ohne den doppelten Nicolas, Nicolas Raemy (Pause) und Nicolas Suter (Rücktritt), mangelt es ihnen an spielerischer Qualität.

Darüber hinaus wirkten die Berner Oberländer, die mit Auftritten im European Cup aktuell ein nahrhaftes Programm zu bestreiten haben, ungewohnt zahm, ihr legendärer Kampfgeist war nur in Ansätzen zu erkennen. Trotzdem hatten auch sie eine frohe Botschaft zu vermelden – der mit Verletzungen arg gebeutelte Zuger Ron Delhees gab nach einem Kreuzbandriss ein neuerliches Comeback und zählte in seinem Team zu den wenigen Lichtblicken. Die Krienser feierten derweil im elften Spiel den neunten Sieg, stehen nach Verlustpunkten weiter an der Tabellenspitze, und, das sollte die Konkurrenz nachdenklich stimmen: Sie werden immer besser.

Kriens-Luzern – Wacker Thun 37:27 (19:13)

Krauerhalle. – 950 Zuschauer (ausverkauft). – SR Brunner/Salah.

Strafen: je 5-mal 2 Minuten.

Kriens-Luzern: Pellegrini (13 Paraden)/Zaponsek; Wanner (6 Tore), Orbovic (2), Schmid (4/2), Rellstab (7), Schlumpf (2), Sipic (9), Böhm; Langenick (3), Lavric, Küttel (3), Buob, Idrizi, Sigrist (1), Delchiappo.

Thun: Wick (4 Paraden)/Winkler (5); Dähler (2 Tore), Chernov (3), Manse (1), von Deschwanden (7/1), Gruber, Schwab (4), Huwyler; Sorgen, Delhees (4), Dannmeyer (1), Linder (4), Lüthi, Guignet, Römer (1).

Bemerkung: Kriens-Luzern ohne Oertli (verletzt).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen