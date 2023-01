Tennis Die Kriesis sind bei der Junior Champion Trophy topgesetzt Vom Donnerstag bis Sonntag finden in Kriens und Luzern/Littau die 53. Schweizer Hallenmeisterschaften des Tennisnachwuchses statt. Albert Krütli 10.01.2023, 05.00 Uhr

Aurora Zurmühle aus Rothenburg muss leider Forfait geben. Bild: Dominik Wunderli

Aus Zentralschweizer Sicht darf man sich einiges erhoffen, denn die Geschwister Kriesi aus Kriens sind jeweils topgesetzt: Brian bei den 14U-Junioren, Kim, die bereits im Sommer 2022 in Bern den Titel geholt hatte, bei den 12U-Juniorinnen. Während bei den Boys nur noch der Zuger Julian Theler (16U) für unsere Region im Einsatz steht, sieht es bei den Girls besser aus. Tina Moser rückte in der Königskategorie als Lucky Loser ins 18U-Hauptfeld, Serina Sokolaj ist im 16U-Tableau die Nummer 3 und Ana Frommenwiler spielt in der 14U-Kategorie. Viel Pech beklagt die 16-jährige Rothenburgerin Aurora Zurmühle (N4.57), die sich eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zuzog und deshalb Forfait geben muss. Die NLC-Interclubspielerin des TC Allmend Luzern hätte im 18U-Tableau zu den Mitfavoritinnen gezählt.

Den letzten Zentralschweizer Triumph in Kriens feierte 2020 der damals 17-jährige Ballwiler Noah López, der die Königskategorie für sich entschieden hatte und jetzt als Jungprofi unterwegs ist. 2021 musste das Turnier wegen der Coronapandemie abgesagt werden. Im letzten Jahr verlor Andrin Casanova den 18U-Final gegen den Basler Mika Brunold – und wie López versucht der Weggiser jetzt sein Glück auf der Profitour.

Interessant zu sehen sein wird, welche weiteren Fortschritte der gebürtige Krienser Flynn Thomas gemacht hat. Das seit einiger Zeit im zürcherischen Ebmatingen wohnhafte 14-jährige Ausnahmetalent hat bereits sieben nationale Meistertitel herausgespielt und ist in Kriens in der 16U-Kategorie als Nummer 1 gesetzt. (a.k.)

Kriens (Sportpark Pilatus) und Luzern/Littau (Tennishalle Ruopigen). Vaudoise Junior Champion Trophy Winter 2023. Junioren (je 20 Teilnehmer). Setzlisten und Zentralschweizer. 18U: 1 Janis Simmen (N3.66, Lenzburg). 2 Adrien Berrut (N4.73, Val d’Illiez). 3 Edouard Aubert (N4.101, Genève Eaux-Vives). 4 Robin Böckli (N4.124, Buchs-Dälliken). – 16U: 1 Flynn Thomas (N4.76, Maur). 2 Henry Bernet (N4.100, Old Boys Basel). 3 Thomas Gunzinger (N4.125, Courrendlin-La Croisée). 4 Justin Lenders (N4.128, Burgdorf). – Julian Theler (R1, Zug). – 14U: 1 Brian Kriesi (R1, Allmend Luzern). 2 Alessandro Hunziker (R1, Sumiswald-Wasen). 3 Moritz Glauser (R1, Triesenberg). 4 Delano Streich (R2, Thun). – 12U: 1 Lias Nievergelt (R2, Zürich). 2 Maxim Guerber (R2, Collonge-Bellerive). 3 Thomasz Van Zyl (R3, Sonnenberg Zürich). 4 Tyler Mak Guinness (R3, Old Boys Basel).

Juniorinnen (je 20 Teilnehmerinnen). 18U: 1 Kenisha Moning (N3.33, Dufour Biel). 2 Josephine Kunz (N3.38, Ried). 3 Lara Russiniello (N3.42, Bulle). 4 Irina Wenger (N3.44, Steffisburg). – Tina Moser (Lucky Loser, R1, Luzern Lido). – 16U: 1 Kristyna Paul (N4.48, Chur). 2 Jéhanne Erard (N4.51, Courrendlin-La Croisée). 3 Serina Sokolaj (N4.74, Allmend Luzern). 4 Laura Heutschi (R1, Michel Kratochvil Tennis Academy Club). – 14U: 1 Noelia Manta (N4.52, Winterthur). 2 Héloise Rivier (R1, Club Veveysan de Tennis). 3 Mara Czapalla (R2, Grüze Winterthur). 4 Aaliyah Grossenbacher (R2, Burgdorf). – Ana Frommenwiler (R2, Sursee). – 12U: 1 Kim Kriesi (R2, Allmend Luzern). 2 Lara Xenia Gantenbein (R2, Eschen Mauren). 3 Liv Bretscher (R3, Winterthur). 4 Gala Tesic (R3, Oberuzwil).

Programm: Donnerstag ab 12.00 in Kriens und Luzern/Littau (1. Runde). Freitag ab 8.00 in Kriens und Luzern/Littau (Achtelfinals). Samstag ab 9.00 in Kriens (Viertelfinals und eventuell Halbfinals 12U). Sonntag ab 9.00 in Kriens (Halbfinals und Finals). Infos, Spielpläne und Resultate auf swisstennis.ch und tenniszentralschweiz.ch