Küssnacht Mike Müllestein fackelte am Abendschwinget nicht lange Der Topfavorit Mike Müllestein drückte dem Abendschwinget in Küssnacht mit sechs einwandfreien Siegen den Stempel auf. Simon Gerber Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Mike Müllestein (unten, von links) konnte sich als Festsieger feiern lassen, nachdem er im Schlussgang seinen Gegner Joel Kessler besiegt hatte. Bild: Werner Schönbächler

Zwei Wochen nach der Überdehnung des Bandes am Kniegelenk beim Bergkranzfest auf dem Stoos kehrte Mike Mülle­stein eindrucksvoll in den Sägemehlring zurück. Der 33-Jährige überzeugte in seinen sechs Kämpfen am Küssnachter Abendschwinget mit enormem Drive und effizienter Arbeit. Der Umzugsfachmann bodigte die fünf Gegner Joel Kessler, Pirmin Suter, Michael Mangold, Marcel Arnold und Alex Schuler im Schnellzugstempo.

Im Schlussgang duellierte sich der 59-fache Kranzgewinner, wie schon zum Auftakt, erneut mit Joel Kessler. Auch in dieser attraktiven Begegnung siegte Müllestein in der vierten Minute mit Fussstich und feierte nach 2017 den zweiten Triumph in Küssnacht. «Joel ist mir körperlich überlegen und nicht zu unterschätzen. Seit dem Stoos stand ich nicht mehr im Sägemehl. Deshalb war der Formtest eine Woche vor dem Innerschweizer Schwingfest für mich sehr wertvoll. Ich habe wieder volles Vertrauen in mein Knie», sagte Mike Müllestein. Auch wenn die Konkurrenz nicht sehr gross gewesen sei, müsse immer jeder Gegner besiegt werden.

Mit vier Maximalnoten in den Schlussgang

In einer guten Verfassung präsentierte sich auch Joel Kessler. Nach seinem Sieg vor drei Wochen beim Morgarten-Schwinget erreichte der Maschinenbau-Student erneut den Schlussgang. Nach der Startniederlage gegen Mike Müllestein realisierte der gross gewachsene und kräftige Sennenschwinger gleich vier Mal die Maximalnote, was ihn wieder ganz nach vorne brachte. «Nachdem ich die Qualifikation für das Eidgenössische Schwingfest bereits geschafft habe, kann ich viel befreiter auftreten, was sich nun auszahlt», resümierte der 25-Jährige.

Ohne Niederlage und mit vier Siegen kam Adrian Stei­nauer an die Spitze. «Es kommt für mich immer besser. Nach der Qualifikation für das Eidgenössische fokussiere ich mich ab jetzt auf den Saisonhöhepunkt. Ich weiss, wo ich den Hebel noch ansetzen muss», erklärte der Vorderthaler.

Zu gefallen wusste mit dem zweiten Rang auch der Neukranzer Alex Schuler. Der My­thenverbändler verlor nur gerade gegen seinen Trainingskollegen Mike Müllestein und siegte viermal.

Noch unter seinem Wert wurde Noe Van Messel geschlagen, erreichte aber am Schluss ebenfalls den zweiten Rang. Nach einer langen Verletzungspause fehlt dem Zuger noch die nötige Wettkampferfahrung.

Der Neukranzer am diesjährigen Urner Kantonalfest, Michael Ulrich, reihte sich mit einer Niederlage gegen den späteren Schlussgangteilnehmer Joel Kessler und mit vier Siegen ganz vorne ein.

Mit ebenfalls vier Erfolgen darf Pirmin Suter auf einen gelungenen Wettkampf zurückblicken. «Bei der letzten Hauptprobe habe ich mir ein gutes Gefühl für das Innerschweizer Schwingfest am nächsten Sonntag geholt», erklärte der Servicetechniker.

Der Nichtkranzschwinger Severin Steiner musste mit einer herausfordernden Einteilung einmal mehr hartes Brot essen. Mit nur 55 Teilnehmern blieb die Beteiligung diesmal unter den Erwartungen des organisierenden Schwingklubs Küssnacht.

Daniel Zimmermann tritt zurück

Vor dem Schlussgang wurde Daniel Zimmermann von seinen Kameraden vom Schwingklub Küssnacht verabschiedet. Eigentlich hätte der gelernte Zimmermann am Abendschwinget noch einmal antreten wollen, doch eine Verletzung, zugezogen am Luzerner Kantonalfest in Rothenburg, verhinderte dies. In seiner langen Laufbahn zählt der Kranzgewinn am Schwyzer Kantonalfest 2014 zu seinen schönsten Highlights. Unter grossem Applaus hängte der 33-Jährige an einem Holzbrett die Schwingerhosen an den berühmten Nagel.

Abendschwinget Küssnacht

Mit Auszeichnung: 1. Müllestein Mike, S***, Steinerberg, 59.50. 2.a Kessler Joel, S*, Siebnen, 57.25. 2.b Steinauer Adrian, S**, Vorder­thal, 57.25. 2.c Schuler Alex, S*, Rothenthurm, 57.25. 2.d Van Messel Noe, S**, Oberägeri, 57.25. 3. Ulrich Michael, S*, Ibach, 57.00. 4. Suter Pirmin, S**, Oberarth, 56.75. 5.a Gwer­der Andreas, S*, Muotathal, 56.25. 5.b Suter Beat, S*, Oberägeri, 56.25. 5.c Birchler Fabian, S, Trachslau, 56.25. 6.a Arnold Marcel, S*, Küssnacht, 56.00. 6.b Beffa Mario, S, Schwyz, 56.00. 6.c Schmid Samuel, S**, Wittnau, 56.00. 6.d Mangold Michael, T**, Hellikon, 56.00. 6.e Suter Bruno, S*, Rickenbach SZ, 56.00. 7.a Widmer Thomas, S, Cham, 55.75. 7.b Heinzer Ronny, S*, Rickenbach SZ, 55.75. 7.c Schuler Daniel, S*, Rothenthurm, 55.75. 7.d Schürpf Bruno, T*, Ibach, 55.75. 7.e Steiner Severin, S, Ibach, 55.75. 8.a Rogenmoser Linus, S, Meienberg, 55.50. 8.b Wiget Ueli, S*, Rickenbach SZ, 55.50. 8.c Lüthy Ralph, S, Küssnacht, 55.50. 9. Mangold Martin, T*, Möhlin, 55.25. 10.a Furrer Jens, S, Sachseln, 55.00. 10.b Suter Lukas, S, 55.00. 11.a Ming Peter, T, Elk Grove, CA, USA, 54.75. 11.b Appert Silvan, S*, Ingenbohl, 54.75. 11.c Auf der Maur Michael, S, Rothenthurm, 54.75. 11.d Christen Silvan, S, Obbürgen, 54.75. 11.e Huser Christian, S, Urswil, 54.75.

