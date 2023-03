HANDBALL Schafft es Kriens in den Cupfinal? Der HC Kriens-Luzern bestreitet heute bei Suhr Aarau (18 Uhr) den Cup-Halbfinal. Der rechte Aufbauer Dimitrij Küttel, 29, spricht vor dem Match im Interview über die Ausgangslage, den Gegner und Kritik. Interview: Stephan Santschi Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.02 Uhr

Im Teufelskreis: Dimitrij Küttel (in Blau), der rechte Aufbauer der Handballer von Kriens-Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 17. 12. 2022)

In Bern, beim 33:26-Sieg am letzten Mittwoch, zeigten Sie Ihre beste Darbietung im Krienser Dress. Wie haben Sie diese Partie erlebt?

Dimitrij Küttel: Es war schön, wieder einmal zeigen zu können, was ich kann, ich habe viel Spielzeit erhalten. Generell hat der zweite Anzug gezeigt, dass er auch Handball spielen kann, wenn man ihn lässt. Ich habe nicht gezweifelt an mir, logisch tun solche Spiele aber gut. Es ist ein anderes Gefühl, wenn man weiss, nach einem oder zwei Fehlern nicht gleich ausgewechselt zu werden.

Mit Ihren Einsatzzeiten beim HC Kriens-Luzern dürften Sie insgesamt nicht zufrieden sein.

Ich verstehe unseren Trainer Peter Kukucka. Wir haben Erfolg, weshalb sollte er deshalb etwas ändern? Für jene, die nicht so viel spielen, ist es jedoch schwierig. Ich bin aber erfahren genug, um damit umgehen zu können, ich suche den Fehler zuerst bei mir.

Weshalb sind Sie nach Ihrem Wechsel aus Schaffhausen in Kriens bisher noch nicht so richtig auf Touren gekommen?

Das Problem liegt in der Abwehr, im 5:1-System fühle ich mich nicht so wohl wie im 6:0. Milos Orbovic (Küttels Konkurrent im rechten Aufbau, Anm. d. Red.) macht es hingegen sehr gut, ich bin nicht naiv und sage, der andere spielt schlecht, und trotzdem sitze ich nur auf der Bank. In Schaffhausen war ich zehn Jahre lang in einem System, die Umstellung auf ein neues Team fiel mir nicht so einfach. Ab Januar 2023 befand ich mich auf einem positiven Weg, dann verletzte ich mich an der Schulter, war auch noch krank…

…und machen sich deshalb zu viel Druck?

Ja. Eigentlich weiss ich, dass ich es kann, dass ich ein guter Handballer bin. Die Erwartungen sind da, und wenn ich dann nur wenig spiele, will ich es erzwingen, will ich mich zu sehr beweisen, man gerät in einen Teufelskreis. Am besten bin ich, wenn ich relaxed ans Werk gehen und Vollgas geben kann. Derzeit schauen alle auf das Projekt Kriens-Luzern, alle sind sehr fordernd. Auch Sie mit der Berichterstattung sind sehr kritisch, manchmal wirkt es so, als suchten Sie das Haar in der Suppe.

Die Kritik bezieht sich vor allem auf die Phasen, in denen Kriens klare Vorsprünge leichtsinnig preisgibt. Das kann sich in den Playoffs oder im Cup, wenn es um alles geht, rächen.

Das stimmt, meistens spielen wir bis zur Minute «so und so» gut, dann lassen wir nach. Im Cup geht das natürlich nicht, das wissen wir auch, dafür haben wir genug Erfahrung im Team. Wir wissen, dass wir wirklich noch gar nichts erreicht haben. Am Ende gewinnt aber das bessere Team, und deshalb sehe ich in dieser Saison gute Chancen für uns.

Mit dem Cup-Halbfinal kann Kriens-Luzern am Samstag einen grossen Schritt auf dem Weg zum ersten Titelgewinn machen. Sie wuchsen in Aarau auf, Suhr Aarau ist Ihr Stammklub.

Für mich ist das Spiel speziell, weil es ein Cup-Halbfinal ist und nicht, weil ich gegen Suhr Aarau spiele. Ich gewann damals im Nachwuchs zwei Meistertitel, machte danach meine ersten vier NLA-Spiele, ehe ich mit 18 nach Schaffhausen wechselte. Seither ist viel Zeit vergangen, zum Verein habe ich keine Verbindung mehr, in der Region leben noch meine Familie und ein paar Kollegen.

Wie kann Suhr Aarau Ihrer Mannschaft in diesem Halbfinal gefährlich werden?

Zwar hat Suhr Aarau in der Meisterschaft die letzten sieben Spiele verloren. Doch die 5:1-Deckung ist richtig gut, ebenso wie die Goalies. Suhr Aarau spielt sehr hart und aggressiv. Und wenn dann die Halle kommt, wird sie zu einem Hexenkessel, dann kann es für den Gegner unangenehm werden. Wir müssen ruhig bleiben, auch wenn es zu Beginn nicht so laufen sollte, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich bin überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen können.

