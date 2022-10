Schötz und Rotkreuz spielen 1:1

Fussball Langeweile vor, Spektakel nach der Pause: Schötz und Rotkreuz spielen unentschieden Der FC Schötz und der FC Rotkreuz trennen sich im 1.-Liga-Derby gerecht 1:1 (0:0). Turi Bucher Jetzt kommentieren 30.10.2022, 18.28 Uhr

1) Das Spiel

Es ist ein gerechtes Derbyduell-Remis, weil beide Teams, die Heimmannschaft aus dem Luzerner Hinterland und der Aufsteigergast aus Zug, ihre guten, starken, gefährlichen Momente in dieser 1:1-Partie hatten.

Die 1. Halbzeit ist schnell erklärt: zum Vergessen. Schötz-Star Stefan Andrist schiesst nach einer halben Stunde ein Abseitstor. Rotkreuz ist spielerisch besser, Schötz dafür zielstrebiger.

Die letzte halbe Stunde der Partie ist dafür ziemlich aufregend und spektakulär. Nach einer Fehleinschätzung des Schötzers Roland Dassaul Pokua und dem darauf folgenden Strafraumfoul von Teamkollege Silvan Williner versenkt Rotkreuz’ Vitor Augusto Gregorio Cappellini nach einer Stunde den Penalty zum 1:0 für das Gästeteam.

Schötz-Stürmer Andrist fällt hier im Zweikampf gegen den Rotkreuzer Claser Rodrigues.

Der Aufsteiger gegen den erfahrenen Erstligisten in Führung? Und das erst noch auf Wissenhusen? Das wollen die Schötzer schnell korrigieren. Ex-FCL-Spieler Andrist sieht – nach einem Ballverlust von Ex-FCL-Spieler Simon Grether – seinen Schuss in der 65. Minute blockiert. Jetzt ermahnt Andrist die Schötzer Ballbuben, die Bälle bei Out schneller bereit zu halten. In der 69. Minute gelingt Andrist der Ausgleich, nachdem er mit einem steilen Pass in den Strafraum lanciert wird und den Ball über den Rotkreuz-Torhüter ins Netz lupft.

Rotkreuz ist jetzt müde, Schötz überlegen. Grether organisiert seine Verteidigungsreihe weiterhin gut, aber die Schötzer kommen dem 2:1 noch sehr nahe: Andrist setzt seinen Kopfball in der 91. Minute nach einem Freistoss ganz knapp neben das Tor.

2) Die Figur

Er wird im Dezember 35 Jahre alt, aber mit seinem Talent und seinem Stürmerinstinkt könnte er immer noch in der Challenge League spielen. Doch Stefan Andrist, wohnhaft in Aarau, fühlt sich wohl beim FC Schötz. Einst spielte er für den FC Basel und für den FC Luzern. Beim FCL erschien er mit der nackten, italienischen Schauspielerin Monica Bellucci auf dem T-Shirt gedruckt zum ersten Interview. Danach spielte er in Deutschland für Hansa Rostock und Wehen Wiesbaden. Für Schötz hat er in zwölf 1.-Liga-Partien fünf Tore erzielt. Auch jenes am Samstag gegen Rotkreuz. «Über das ganze Spiel gesehen hätten wir eigentlich drei Punkte holen und als Sieger vom Platz gehen müssen. Ich bin mit dem Unentschieden nicht richtig zufrieden», sagt Andrist nach dem 1:1-Spiel.

3) Die Stimmen

Roger Felber (Trainer FC Schötz): «Wir haben mehr erwartet, aber die Punkteteilung ist okay. In der ersten Halbzeit haben wir zu viel Respekt gezeigt.»

René Erlachner (Trainer FC Rotkreuz): «Weil uns wichtige Spieler gefehlt haben, bin ich mit diesem Punkt mehr als glücklich. Ja, mit diesem Unentschieden kann ich leben.»

Manuel Roth (Captain FC Schötz): «Mit etwas mehr Glück hätten wir am Schluss sogar noch gewinnen können. Wir waren dem 2:1 näher, aber es ist ein gerechtes Unentschieden.»

4) Die Stimmung

Ambiance will in der 1. Halbzeit nicht so richtig entstehen. Dafür spielt das Heimteam zu wenig gut. Erst als das 1:1 gelingt, erwacht das Schötzer Publikum.

5) Das Stadion

Eine Stunde vor Spielbeginn ist im Wissenhusen-Stadion beim Soundcheck Mundartrock angesagt. Der Rasen ist herbstlich holprig und deshalb nicht einfach zu bespielen. Die Matchuhr an der Anzeigetafel wird erst rund eine Minute nach Anpfiff in Gang gesetzt. Hoffentlich haben sie in Schötz schon mitbekommen, dass die Uhr in der Nacht auf Sonntag eine Stunde zurückgestellt wurde.

6) Die Bratwurst

Ist der Speaker womöglich der Schötzer Schiller? Er ruft ins Mikrofon: «Hesch Honger ond Dorscht, nehm’ es Bier und e Worscht.» Die weisse Bratwurst ist köstlich, schier unendlich lang, genauso allerdings die Wartezeit. Braune Würste hat es wahrscheinlich jetzt noch auf dem Grill, weisse waren rar. 14 Franken inklusive Cola sind dann schon ziemlich an der oberen Obergrenze; wer allerdings den Schötz-Becher retour bringt, kriegt zwei Stutz zurück.

7) Auch das noch

Schiedsrichter Bojan Jerkic leitet die Partie tadellos, hat den Match im Griff. Er beruhigt dann, wenn es nötig ist, straft dann, wenn es angebracht ist. Nach dem Schlusspfiff zeigt er einem kleinen Jungen noch die gelbe Karte ...und schenkt sie dem glücklichen Fan.

