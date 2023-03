Langlauf Avelino Näpflin aus Beckenried schafft Top-Rang trotz Stock-Malheur beim Engadin Skimarathon Mit Rang 7 am Engadin Skimarathon realisiert der 23-jährige Avelino Näpflin aus Beckenried ein «Fast-Wunsch-Ergebnis». Jörg Greb Jetzt kommentieren 12.03.2023, 21.00 Uhr

Den fünften Sieg und die Verteidigung des Vorjahressieges am Engadin Skimarathon peilte der Urner Roman Furger an. Er scheiterte um 1,3 Sekunden. Er belegte Platz 6 und verpasste damit, mit Rekord-Sieger Albert Giger gleichzuziehen. «Es hätte möglich sein müssen», sagte er, aber: «Die Beine spielten nicht richtig mit.»

Mitentscheidend aber auch: In der Schlussphase beim Einbiegen ins Stadion und dem Schlusskurven-Aufstieg sah er sich eingeklemmt. Obwohl die Rechnung für den 33-Jährigen bei seinem Abschied nicht aufging, sagte er: «Vier Siege sind auch cool.»

Roman Furger (links) im Gespräch mit Dario Cologna. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Auch ohne Sieg und nach 1:33:10,8-Wettkampfstunden einen Zehntel hinter Furger klassiert, war der zweitschnellste Zentralschweizer voller Freude: Avelino Näpflin. Der 23-Jährige aus Beckenried bezeichnete seinen siebten Schlussrang als «mega cool». Und das, obwohl ihm der Rennverlauf nicht in die Karten gespielt hatte – oder anders ausgedrückt: er seinen Rennplan schon nach wenigen Kilometern durcheinander gewirbelt sah. Der Grund: Näpflin brach in einer hektischen Situation einen Stock. «Danke», sagte er ironisch und fragte sich: «Was jetzt?»

Näpflin lief weiter – mit einem Stock. «Ruhig bleiben, du kommst auch so voran,» sagte er sich. Und es ging. Ging aber nicht ideal. «Ich spürte, wie viel zusätzliche Energie ich benötigte.» Zwischenzeitlich verlor er den Anschluss. Doch mit einem passenden Ersatzstock und einem Sondereffort konnte er die Lücke bis zu Rennhälfte wieder schliessen. Jetzt versuchte er möglichst haushälterisch umzugehen mit seinen Kräften: «Ich versteckte mich und kam damit gut klar.»

Avelino Näpflin, hier beim Weltcup-Rennen in Davos, startete zum zweiten Mal beim Langlauf-Klassiker im Engadin. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Erinnerungen an eine andere Zeit

Nicht nur mithalten konnte er, Näpflin verstand es auch, im Schlussspurt um die Toppositionen zu kämpfen. Und auch wenn’s nicht ganz ideal lief auf den letzten Metern, mit seiner Stock-Geschichte profilierte sich der junge Mann, der seinen Wohnsitz vor zwei Jahren des Langlaufs wegen nach Davos verlegte.

Um die Premiere am Engadin Skimarathon handelte es sich nicht für Avelino Näpflin. Zum ersten Mal dabei gewesen beim Klassiker war er 2017 – «in einer anderen Zeit», wie er sagt. Mit 17 erlebt ein Sportler die Dinge nicht gleich wie mit 23. Gerade im Ausdauersport erfolgt in diesen Jahren eine wichtige Entwicklung.

Einen abschreckenden Eindruck hinterlassen hat das Rennen damals allerdings nicht auf ihn. Vielmehr waren es terminliche Überschneidungen mit dem Continental-Cup, die ihn fernhielten. Dass es in diesem Jahr «endlich wieder einmal passte», freute ihn. Denn «der Engadiner ist ein cooler Anlass, mit ihm verbunden sind viele Geschichten und vor allem repräsentiert er als Event den Schweizer Langlauf.» Und die Erinnerung an die Premiere ist auch bei Avelino Näpflin nach wie vor präsent: «Das war prägend: es Stückli mit den ganz Grossen mitlaufen, mit Dario Cologna und Petter Northug.»

Näpflin erlebt zwei schwere Jahre

Zwischen den beiden Marathon-Teilnahmen hat sich die Karriere von Avelino Näpflin entwickelt – aber nicht ganz so, wie er es sich damals vorgestellt hatte. In den letzten beiden Saisons sah er sich ausgebremst. In der Saison 20/21 brauchte er (zu) lange, bis er seine Qualitäten zeigen konnte. Im Winter 21/22 bremsten ihn Corona sowie eine Magenschleimhautentzündung. Erklärtermassen blieben die vorzüglichen Resultate weitgehend aus.

Umso erfreulicher, dass im laufenden Winter die Korrektur glückte: «Zwar lief nicht alles optimal», sagt Näpflin, «aber es gab erfreuliche Lichtblicke.» Das Weltcup-Rennen in Davos, die beiden ersten Etappen der Tour de Ski, Klassierungen im COC-Cup in den besten 15. und SM-Ränge knapp neben den Medaillen. Und jetzt – als Krönung – dieses Spitzenergebnis am «Engadiner», das alles überflügelt. Da rückt gar die Frage in den Hintergrund, was ohne das Malheur mit dem Stock gewesen wäre.

Neben Roman Furger und Avelino Näpflin klassierte sich mit der Engelbergerin Lea Fischer auch bei den Frauen eine Zentralschweizerin in den besten zehn. Wegen des Weltcup-Programms nicht am Start war Aushängeschild Nadine Fähndrich.

