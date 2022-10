Laufsport See, Berge, Natur – das sind Luzerns Trümpfe: Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum 15. SwissCityMarathon Am Sonntag rennen sie wieder durch Luzern: Der 15. SwissCityMarathon von Luzern findet statt. Turi Bucher Jetzt kommentieren 26.10.2022, 16.30 Uhr

Wir schauen drei Wochen zurück. Unser Redaktor Matthias Stadler schrieb in seiner Kolumne «stadtwärts»: « ... es gibt aber Sachen, die ändern sich wohl nie. So kann ich mir nicht vorstellen, jemals einen Marathon laufen zu wollen. Ausdauersport geht mir gegen den Strich. Ich muss einem Ball hinterherjagen, sonst komme ich nicht in die Gänge.»

Und wir schauen noch etwas weiter zurück. Vor einem Jahr, am Luzerner Marathon 2021, sagte der aus dem britischen 5000-Einwohner-Dorf Ruskington angereiste Läufer Ian Bailey: «Ich verbinde meine Ferien oft mit dem Marathonlaufen. Ich liebe es, zu rennen, es macht mich glücklich, es ist ein Ausgleich zur Arbeit. Ich sehe die Motivation der anderen Läufer, die Strapazen auf sich nehmen, die Freude an der Bewegung. Und ich sehe die wunderschöne Luzerner Natur.»

Pilatus und Vierwaldstättersee: traumhafte Kulisse für den Luzerner SwissCityMarathon Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021)

Bailey hat sich für dieses Jahr nicht angekündigt, wird vielleicht anderswo laufen. Kollege Stadler verzichtet dankend (er könnte ja einen Ball mitnehmen ...). Für alle anderen, rund 10000 erwarteten Läufer, hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Luzerner Marathon-Event 2022.

Die Streckenführung ist teilweise neu. Der Wendepunkt für die 2. Runde der Marathonläufer ist nicht mehr in der Haldenstrasse, sondern beim Luzernerhof vor der Hofkirche. Dafür scheidet sich in Horw am Rank der Weg zwischen den Marathon- und den Halbmarathonläufern. Die 42-km-Läuferinnen und Läufer müssen noch weiter Richtung Hergiswil an die Kantonsgrenze. Fliegen Sie hier über die Strecke:

Kaum etwas. Jeder/jede kann für sich selbst entscheiden, welche Vorsichtsmassnahmen er/sie treffen will. Die Veranstalter beschlossen vor einigen Wochen für ihre Büroräumlichkeiten im Luzerner Würzenbach-Quartier die Maskenpflicht – damit am grossen Tag keiner von der OK-Leitung ausfällt.

Auch das Jahr der (corona­bedingten) Einzelstarts ist übrigens weit weg. Es wird in Gruppen zu 500 bis 600 Läuferinnen gestartet. So wird es für die Teilnehmenden unterwegs auch wieder einfacher, ihren Lauf sportlich selber einzuschätzen. Die Chamer Spitzenläuferin Patricia Morceli beispielsweise hatte letztes Jahr mit Einzelstart virtuell gerechnet vier Minuten Vorsprung auf ihre nächste zeitliche Verfolgerin – im Ziel waren es dann in Tat und Wahrheit nur 30 Sekunden.

Läuferinnen und Läuer am Start beim Verkehrshaus. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021)

Diesmal läuft’s also wieder ganz nach dem Motto: «Mitenand gots besser.» Marathon-Chef Reto Schorno sagt: «Das Wettkampf-Feeling wird geschätzt und ermöglicht spannende Duelle.»

Bis Mittwochmittag haben sich 1355 Läuferinnen und Läufer für die Marathonstrecke angemeldet; für den Halbmarathon waren es aktuell 6315. Auf die 10-km-Strecke wollen bisher 2255 Laufende. Die ersten Starts der Marathonläufer mit Leistungsausweis erfolgen am kommenden Sonntag ab 08.30 Uhr; die letzten Startschüsse (10 km) ertönen ab zirka 13.30 Uhr.

Er muss eine gelaufene Marathonzeit von 3:00 (drei Stunden) vorweisen können (Frauen 3:30). Halbmarathon: 1:30/1:40; 10 km: 40/45 Minuten.

Eines vorweg: Verschneit wie vor zehn Jahren werden die Laufenden am Sonntag nicht. Es dürften aus meteorologischer Sicht ideale Bedingungen sein: nicht zu kalt, nicht zu warm; Sonnenschein, vielleicht am Vormittag etwas Nebel.

In Luzern ist der Rückgang bei den Anmeldungen nicht ganz so dramatisch. Die Veranstalter rechnen mit 10% weniger Laufenden, was rund 1000 Personen sind.

Reto Schorno sagt: «Wir werden dieses Jahr mit einem Minus abschliessen.» Schorno rechnet damit, dass im Vergleich mit den «goldenen Jahren» rund 80000 Franken an Startgeldern fehlen werden. Schorno prophezeit auch den Abgang von diversen Sponsoren. «Sie signalisieren uns, dass sie sich das Sponsoring mitten in der Energiekrise einfach nicht mehr leisten können.» Das OK plant deshalb, das Startgeld-System für 2023 «anzupassen». Frühanmelder beispielsweise sollen belohnt werden. Schorno betont, dass der Teilnehmerrückgang sich letztlich nicht auf die Laufveranstaltungen beschränke, sondern überall, beispielsweise auch bei Konzertevents, festzustellen sei.

Es ist natürlich schon nicht dasselbe, aber: Es gibt einen Livestream, verfügbar über die ­Marathon-Website www.swisscitymarathon.ch. Diverse Töffs werden mit Kameras unterwegs sein, dazu wird vom Start-/Zielgelände beim Verkehrshaus und vom KKL sowie im FCL-Stadion mit Bildern und Kommentar berichtet.

Laufen am Fusse des Pilatus - ein Traum für die Läuferinnen und Läufern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 31. Oktober 2021)

Alles wieder inklusive! Die Garderoben und Duschen für die Frauen gibt es beim Smash-Tennis-Center im Würzenbach; jene für die Männer bei der Lido-Tennisanlage Brüelmoos.

Rund 30 Musikgruppen werden entlang der Strecke für Stimmung sorgen. Die Musikformationen (von Drockusgle.ch über Ergelitrio Hasliberg bis GordonBlö) und natürlich alles Wissenswerte mehr können auf der Marathon-Website (www.swisscitymarathon.ch) studiert werden.

Sorgten letztes Jahr für Unterhaltung: Rasselbandi Horw. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021)

Ja, dieses System hat sich bewährt. Der Läufer sieht auf seiner Startnummer, ab wann er sich zum Boarding im Start­bereich einfinden darf.

Rund 50 Tempomacher sind am Start und stehen etappenweise jenen zu Diensten, denen die Laufzeit wichtig ist.

Auch hier gilt: Coronakrise war einmal – das Schiff steht allen zur Verfügung, die via Wasser vom Bahnhof zum Verkehrshaus und umgekehrt wollen.

Läuferinnen und Läufer unterwegs zum Start Bild: Andy Mettler / Swiss-Image

Haldenstrasse, Seebrücke oder Schweizerhofquai sowie die Altstadtgassen sind die üblichen Magnete für die erwarteten rund 50000 Schaulustigen – zahlreiche weitere Strassen sind für den Laufevent gesperrt. Das heisst: Auch der Fahrplan von vielen Buslinien ist betroffen. Auch hier gibt die Marathon-Website genauestens Auskunft.

Der «Maratholino» findet dieses Jahr wieder statt. In Horw laufen die Kinder die 195m auf der ­üblichen Strecke. In Luzern findet der Lauf innerhalb des Verkehrshauses statt (bis gestern total 251 Anmeldungen).

Nicht wirklich. Marathon-Chef Schorno: «Es ist, wie es ist, nämlich: Es gibt über das ganze Jahr verteilt überall auf der Welt Marathonläufe.» Die Natur, die Berge, der See, die Sympathie zur Stadt – Luzern hat seine Marathon-Trümpfe.

Läuferinnen und Läufer unterwegs im Horw Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021)

Es gibt den «Finisher-Bag» mit Sponsoren-Goodies sowie eine Marathon-Medaille. Für einen Fünflieber kann diese gleich vor Ort mit der persönlichen Laufzeit graviert werden. Zudem: Ein Gratis-Finisher-Eichhofbier vielleicht noch? Oder eine kostenlose Massage (Dickerhof AG) bei den Garderoben, bevor es heimwärts geht?

Der See, die Altstadt, die Berge, die Brücken, das Shuttle-Schiff, die Ambiance am Strassenrand, die Schlaufe durch das KKL – Ian Bailey aus Ruskington hatte schon recht: Das alles und noch viel mehr Beschauliches hat der Luzerner Marathon den Laufbegeisterten zu bieten. Oder auch die paar Marathonmeter durch die Swisspor-Arena des FCL, durch das Fussballstadion. Denn ... nein, ein Stadionverbot hat unser Marathon jedenfalls nicht.

Läuferinnen und Läufer auf dem Weg durchs Stadion. Bild: Philipp Schmidli / Swiss-Image

