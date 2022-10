Eine Lehrstunde für den HC Luzern

Eishockey Lehrstunde für den HC Luzern: Erste Niederlage im vierten Saisonspiel Eishockey-Erstligst Luzern verliert erstmals in dieser Saison. Beim 2:5 gegen Bellinzona belohnt er sich nicht für den hohen Aufwand. Michael Wyss 03.10.2022, 15.05 Uhr

Cédric Schlatter, Verteidiger HC Luzern. Bild: Michael Wyss

Die Luzerner Neuverpflichtung Cédric Schlatter hadert nach der 2:5-Niederlage gegen Bellinzona. «Wir hatten unsere Möglichkeiten, waren vor dem gegnerischen Gehäuse aber nicht kaltblütig genug», sagt der Verteidiger. «Bellinzona benötigte nicht viele Chancen und zeigte uns vor, was Effizienz bedeutet.» Gegen die cleveren, robusten, schnellen und konterstarken Tessiner blieb der HC Luzern glücklos, nach drei Siegen in Serie musste er erstmals in dieser Saison eine Niederlage einstecken. Gespickt waren die Tessiner mit einigen Spielern der Ticino Rockets (Swiss League) – und mit Stürmer Elias Bianchi hatten sie einen Akteur in ihren Reihen, der letzte Saison noch in National League bei Ambri-Piotta spielte.

Der HC Luzern verzeichnete 41 Torschüsse, Bellinzona nur 24. «Wir betrieben einen grossen Aufwand, die Ausbeute war mit zwei Treffern jedoch sehr mager», bilanzierte der 23-jährige Schlatter, der auf diese Saison hin vom Ligakonkurrenten Red Lions Reinach zum HCL wechselte. Beim Stand von 0:2 verschossen die Luzerner einen Penalty – und sie konnten auch aus einer doppelten Überzahl keinen Profit schlagen. Verteidiger Schlatter stellt klar:

«Das sind genau die Momente, die man nutzen muss, wenn man im Spiel bleiben und die Wende schaffen will.»

Ausgeglichene Gruppe Ost

Den Grundstein zum Sieg legten die Gäste im mittleren Abschnitt (4:1). «Wenn du gegen einen so routinierten Gegner 0:3 oder 0:4 in Rückstand liegst, wird es sehr schwierig. Bellinzona hat seine Qualitäten offenbart», meinte Assistenztrainer Reto Burkart. «Die Niederlage schmerzt, der Auftakt in die Saison ist aber gelungen, wir haben acht Punkte und uns somit ein Polster angelegt.» Mit Wetzikon und Wil warten nun auswärts wiederum zwei starke Gegner auf die Luzerner. «Die Gruppe Ost der 1. Liga ist sehr ausgeglichen, deshalb liegt auch für uns in den nächsten beiden Partien etwas drin», glaubt Burkart. Ein Blick auf die Tabelle bestätigt seine Aussage. Leader ist Rheintal, das letzte Saison noch in den Abstiegskampf involviert war. Derweil liegen die Pikes Oberthurgau, die während Jahren zu den Topteams gehörten, auf dem vorletzten Platz.

Eishockey

1. Liga: Reinach – Burgdorf 2:3 n. P. Luzern – Bellinzona 2:5. Wetzikon – Wil 3:4 n. P. Prättigau-Herrschaft – Herisau 3:1. Rheintal – Unterseen-Interlaken 6:1. Oberthurgau – Argovia 1:3. – Mittwoch. 20.15: Wetzikon – Luzern. – Samstag. 17.30: Wil – Luzern.

Rangliste (alle 4 Spiele): 1. Rheintal 12. 2 Bellinzona 9. 3. Wil 9. 4. Luzern 8. 5. Reinach 7. 6. Wetzikon 7. 7. Argovia 5. 8. Prättigau-Herrschaft 4. 9. Herisau 4. 10. Burgdorf 4. 11. Pikes Oberthurgau 3. 12. Unterseen-Interlaken 0.

Luzern – Bellinzona 2:5 (0:1, 1:4, 1:0)

Eiszentrum. – 150 Zuschauer. – SR Häusler; Dittli, Schéda. – Tore: 9. 0:1. 24. 0:2. 29. 0:3. 31. 0:4. 37. 0:5. 37. Fischer (Niklas Maurenbrecher) 1:5. 52. Gianmarco Guidon (Schnüriger, Emanuel Guidon/Powerplay) 2:5.

2. Liga: Küssnacht – Seetal 3:2. Zug – Bellinzona 2:1. Bassersdorf – Sursee 5:4. – Rangliste: 1. Wallisellen 3/9. 2. Pregassona Ceresio 3/8. 3. Zug 3/6. 4. Sursee 3/6. 5. Küssnacht 3/6. 6. Ascona 3/3. 7. Bassersdorf 3/3. 8. Bellinzona 3/1. 9. Küsnacht 2/0. 10. Seetal 2/0.