Sprinterin Géraldine Frey will in Zürich brillieren

LEICHTATHLETIK 100-m-Hit für Zugerin: Wird der Freitag zum Frey-Tag? Im Zürcher Letzigrund-Stadion finden am Freitag und am Samstag die Schweizer Leichtathletik-Meisterschaften statt. Mit dabei: Sprinterin Géraldine Frey aus Unterägeri (25). 24.06.2022, 05.01 Uhr

Géraldine Frey in Südafrika. Bild: PD

Klar, beim 100-m-Lauf der Frauen sind heute die Augen der Experten und Fans auf die Topfavoritinnen Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte gerichtet. Aber Achtung und aufgepasst: An diesem Highlight der Schweizer Meisterschaften richten sich die Blicke auch auf Géraldine Frey. Denn die Zugerin hat sich 2022 nach zwei sportlich schwierigen Jahren eindrücklich zurückgemeldet.

An der Hallen-WM im März sprintete sie auf den 9. Schlussrang. Klingt nicht besonders herausragend? Nun, mit Verlaub, im Vorlauf von Belgrad lief Frey die 60 m in 7,11 Sekunden, schneller also als die spätere Weltmeisterin Kambundji. Im Halbfinal verpasste Frey dann mit 7,15 den Einzug in den WM-Final um eine einzige Hundertstelsekunde. Was aber besonders Eindruck hinterliess: Die schnelle, junge Frau aus Unterägeri war damit die drittbeste Europäerin überhaupt.

Zurzeit zweitschnellste Schweizerin

Ein weiterer Beleg für Freys rasanten Vormarsch an die europäische Spitze gefällig? Im italienischen Savona lief sie 11,29 Sekunden – und verbesserte damit ihre Bestzeit um 18 Hundertstel. «Ich wusste, dass ich Fortschritte erzielt habe», erzählt sie, «aber wegen der Verletzungen in den vergangenen zwei Jahren konnte ich diese Fortschritte gar nie richtig zeigen.» 2020 knickte sie bei einer Laufschulübung um und brach sich den Fuss. 2021 erlitt sie im Krafttraining eine Rückenverletzung.

Mit den 11,29 ist Frey hinter Kambundji und vor Del Ponte 2022 die zweitschnellste Schweizerin. Im Juni lief sie in Genf übrigens 11,26, aber mit zu viel Rückenwind. Del Ponte war in diesem Rennen noch schneller als Frey, aber auch die Zeit der Tessinerin wurde sozusagen in Windeseile annulliert.

Nun aber, für die Sprint-Wettkämpfe über 100 (Freitag/Final ab 21.30) und 200 m (Samstag/Final ab 15.30) gehört sie zu den Podestfavoritinnen. «Ich würde über die 100-m-Strecke gerne nochmals persönliche Bestzeit laufen», sagt Frey vor den ersten Startschüssen, «dann wird sich ja zeigen, welcher Rang dabei herausschaut.» Über 200 m heissen ihre schärfsten Konkurrentinnen Sarah Atcho (Lausanne) und Léonie Pointet (Montreux), weil Kambundji und Del Ponte nicht mitlaufen.

Für Frey steht ja noch viel mehr als nur Podest und Bestzeit «auf dem Spiel». Es gilt, die Limiten für die WM im amerikanischen Eugene (15. bis 24. Juli) und für die EM in München (11. bis 21. August) zu erreichen. Für München sind 11,24 gefordert, dazu müsste Frey tatsächlich nochmals ihre PB (persönliche Bestzeit) übertreffen, und zwar um fünf Hundertstelsekunden. Allerdings könnte Frey auch noch via Rankingsystem des Leichtathletikweltverbandes in die EM-Startreihen rutschen.

Dasselbe gilt auch für die WM, wo die Limite von 11,15 für Frey kaum zu knacken sein dürfte. Die 48 Vordersten im Ranking dürfen so oder so nach Eugen reisen, und die Zugerin figuriert aktuell auf Rang 46. «In den nächsten Tagen kann aber noch sehr viel passieren. Denn die meisten Länder haben ihre nationalen Meisterschaften auf dieses Wochenende platziert», bleibt die in Zürich wohnhafte ETH-Pharmazie-Studentin mit Bachelor-Diplom realistisch.

Der Masterausweis soll dann für die angehende Pharmazeutin in den nächsten drei Jahren folgen, schliesslich muss ja auch immer genügend Zeit für Trainings und Wettkämpfe übrig sein.

Private Trainingseinheiten in Südafrika

Im Dezember und Januar (3,5 Wochen) sowie im April (2 Wochen) verabschiedete Frey sich beispielsweise in ein privates Trainingslager nach Südafrika. In Potchefstroom, zwei Autostunden nördlich von Johannesburg, trainierte sie, die erst im Alter von 15 Jahren mit der Leichtathletik begann, unter der Aufsicht ihres Freundes Luca Di Tizio sowie dessen Vater Lucio Di Tizio. Der 28-jährige Luca ist ein ehemaliger Zehnkämpfer, der nach einem schweren Bandscheibenvorfall mit dem Spitzensport aufhören musste.

Frey sagt vor dem heutigen Schweizer Leichtathletik-Hit also: «Voraussagen sind immer schwierig. Eine Läuferin kann Pech haben, eine andere plötzlich unerwartet schnell laufen. Wenn es mit den Limiten für mich nicht klappt, kann ich mich auch noch auf die 100-m-Staffel freuen.» An der SM finden keine Staffelrennen statt, Frey meint die EM und WM.

Kambundji und Del Ponte hin oder her – es ist schon eindrücklich, wie selbstbewusst, aber auch locker sich Géraldine Frey vor den Schweizer Meisterschaften präsentiert. «Ich möchte einfach nicht zu viel Druck aufbauen», sagt sie. Ja, da ist nichts von verkrampfter Angespanntheit zu spüren. Die Freiheit nimmt sie sich. Freyheit halt.

Und wenn wir schon dabei sind: Vielleicht wird der heutige Freitag ja zum Frey-Tag.

