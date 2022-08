Ajla Del Ponte verzichtet: Géraldine Frey startet doch an der EM

Leichtathletik «Eine emotionale Berg- und Talfahrt»: Sprinterin Géraldine Frey startet trotz verlorener Ausscheidung bei der EM – Del Ponte verzichtet Die 25-jährige Athletin des LK Zug ist im viel beachteten – und mitunter kritisierten – Duell um den letzten EM-Platz als 100-Meter-Einzelstarterin gegen Ajla Del Ponte (26) knapp unterlegen. Am Tag darauf gibt die Tessinerin jedoch ihren Verzicht bekannt. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 11.08.2022, 15.11 Uhr

Géraldine Frey (links) läuft in Langenthal vier Hundertstelsekunden nach Ajla Del Ponte ein. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (10. August 2022)

Bewegende Stunden für Géraldine Frey. Beim Ausscheidungswettkampf in Langenthal am Mittwoch lief sie nach 11,34 Sekunden ins Ziel, ihre Konkurrentin Ajla Del Ponte nach 11,30 Sekunden. Damit sicherte sich die Tessinerin den dritten Startplatz über 100 Meter an der EM in München.

Am Donnerstagnachmittag erfuhr Frey, dass alles anders ist. Ajla Del Ponte verzichtet auf den Einzelstart. «Meine Form ist derzeit zu wenig gut, um meinen Ansprüchen als Athletin gerecht zu werden», wird Del Ponte in einer Mitteilung des Schweizer Verbands vom Donnerstagnachmittag zitiert.

Was geht in Ihnen vor?

Géraldine Frey: Die letzten 24 Stunden waren eine emotionale Berg- und Talfahrt. Nun freue ich mich einfach riesig über die Chance, bei der EM zu starten.

Ajla Del Ponte erachtet ihre Leistung in Langenthal als zu wenig aussichtsreich für einen EM-Start. Was sagt das über Ihre Leistung aus?

Ajla ist als Olympiafünfte auf einem ganz anderen Level. Ich kann ihre Entscheidung daher absolut verstehen. Aber das macht meine Leistung nicht schlechter.

Was ändert sich durch die neue Ausgangslage für Ihre EM-Vorbereitung?

Ich werde voraussichtlich am Samstag statt am Dienstag nach München reisen. Und natürlich stellen wir das Training um. Wie genau, weiss ich noch nicht – die gute Nachricht ist ja noch ganz frisch.

Vor wenigen Stunden war Ihre Gefühlslage eine ganze andere. Wie ging es Ihnen nach dem Meeting in Langenthal?

Natürlich war ich enttäuscht, dass es nicht gereicht hatte für den Einzelstart an der EM. Aber ich freute mich auch auf die Staffel, denn wir sind in Topform.

Lernt man das Wegstecken von Enttäuschungen?

Normal wird es nie, aber mit der Zeit kann man mit Enttäuschungen besser umgehen. Die Situation war vor allem vor dem Wettkampf in Langenthal schwierig, denn es gab noch nie Trials, vor allem nicht so knapp vor einem Grossanlass. Für Aussenstehende war das anscheinend eine grosse Sache. Es war erstaunlich, wie viel darüber berichtet wurde. Ich erhielt mehr Nachrichten, als nachdem ich mich für die WM qualifiziert hatte, und war ziemlich nervös.

Es gab in der Leichtathletikszene auch Kritik an dieser Ausscheidung. Sie haben sich im Vorfeld nicht dazu geäussert. Wie denken Sie darüber?

Es war etwas mühsam, mich darauf einzustellen. Denn der Formaufbau ist auf einen Grossanlass ausgerichtet, um dort die Bestleistung abzurufen, nicht mittendrin. Ich nehme das als eine gute Lernerfahrung, denn bei dem hohen Niveau im Schweizer Frauensprint könnte es häufiger solche Trials geben.

Nach der Saison 2021 hat Ihr Ausrüster den Vertrag gekündigt und der Verband strich Sie aus seinem Förderkader. Bringt Ihnen das starke laufende Jahr auch finanziell etwas?

Ich hoffe, dank meiner Leistungen wieder in das Kader aufgenommen zu werden. Mit Ausrüstern ist es schwierig. Es gab Gespräche, aber es hat sich noch nichts ergeben. Doch ich bin froh, dass eine in der Maschinenindustrie tätige Zuger Firma mich künftig unterstützen will. Ich sollte bald die Verträge unterschreiben können.

Dank Ihrer Starts an mehreren Grossanlässen ist es eine sehr lange Saison. Wie gehen Sie gegen die Müdigkeit an?

Das Wissen, es nach einer schlechten Saison in kurzer Zeit auf dieses hohe Niveau geschafft zu haben, gibt mir viel. Ich freue mich schon auf die nächste Saison, zunächst aber freue ich mich sehr auf die EM – nun auch als Einzelstarterin.

